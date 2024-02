València extiende el aparcamiento gratuito de vehículos ecológicos a todas las zonas naranja y verde de residentes

La Junta de Gobierno extraordinaria del Ayuntamiento de València ha aprobado este martes una modificación de las condiciones de la ORA para permitir que los vehículos con etiqueta de Cero Emisiones, emitida por la Dirección General de Tráfico (DGT), aparquen sin coste en las zonas reguladas de aparcamiento (azul, verde y naranja).

Esta medida se venía aplicando desde el año 2021, pero la novedad tras el cambio aprobado es que este tipo de turismos, en concreto, los eléctricos e híbridos enchufables, podrán estacionar sin coste en todas las zonas verdes y naranja de la ciudad sin coste. Hasta ahora solo podían hacerlo de forma gratuita los que estuvieran censados en la zona verde o naranja vinculada a su barrio de residencia, pero no en otras zonas. Este tipo de plazas funcionan actualmente en Ciutat Vella, Russafa, la Roqueta y el Botànic.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha comentado al respecto que “la medida trata de fomentar que el ciudadano opte por un vehículo eléctrico” y quitó hierro al impacto que puede tener a la hora de restar espacio para estacionar a los residentes: “En València tan solo hay un 0,5% de vehículos con la etiqueta Cero Emisiones, es decir, 2.468 de un total de 353.000 coches y tan solo 70 censados en cada una de las diferentes zonas naranja y verde de la ciudad”.

La oposición, sin embargo, se ha mostrado crítica con la medida al considerar que desvirtúa el objetivo de este tipo de plazas de aparcamiento regulado, que no es otro que priorizar al residente sobre el resto de ciudadanos. En este sentido, Catalá rechazó las críticas y afirmó que la oposición está “desnortada” ya que lo que se pretende es “bonificar el vehículo eléctrico para evitar el vehículo que consume”.

Desde el punto de vista del concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, “la medida anunciada por la señora Catalá supone de facto el fin del normal funcionamiento de la zona de residentes tal como la solicitaron los vecinos de los barrios, para dar barra libre de estacionamiento a cualquiera que disponga de un vehículo con etiqueta cero emisiones, independientemente de que no sean vecinos de los mismos”. Eso no solo deja a los residentes sin aparcamiento, sino que “fomenta de nuevo la circulación motorizada y los desplazamientos y embotellamientos, lo que es contrario a la ciudad más verde y tranquila que estábamos consiguiendo y todas deseamos”.

Para Grezzi, “permitir el estacionamiento libre a determinados vehículos, por pocos y ricos que sean los que puedan disfrutarlo, es una barbaridad de un calibre descomunal, propia solo de gestores que desconocen absolutamente las políticas de movilidad sostenible o que, directamente, pretenden dinamitarlas desde dentro, como parece que está haciendo el concejal de Tráfico, Jesús Carbonell”.

La concejala socialista, María Pérez, ha advertido que “no tiene sentido que para promocionar una flota menos contaminante María José Catalá opte también por penalizar y perjudicar a los vecinos y vecinas que hoy disponen de una zona verde para residentes”.

Pérez ha señalado que en determinadas zonas “este tipo de medidas podría explicarse para la zona azul y la zona naranja, pero desde luego no para la zona verde porque no se trata solo de que los vehículos no sean contaminantes, sino de que los vecinos y vecinas que viven ahí tengan facilidades de aparcar”.

“Cuando hablamos de un uso racional del vehículo privado hablamos de la contaminación, pero también del uso del espacio público y con esta medida se fomenta el uso del vehículo privado en lugar de reducirlo y fomentar el uso del transporte público en el momento en el que Valencia es Capital Verde Europea”, ha expuesto.