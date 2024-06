Vox califica de “enano jurídico” al Síndic de Greuges y descarta incluir a la mujer en los objetivos de empleo de València Activa

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de València y portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, socio de Gobierno de la alcaldesa María José Catalá, ha descartado este jueves seguir las recomendaciones del Síndic de Greuges en un demoledor informe en el que insta al también concejal de empleo a que vuelva a incluir a las mujeres como objetivo de fomento de políticas de empleo en los estatutos de la fundación València Activa.

El patronato de la entidad que depende del área de Empleo y Formación que dirige Badenas, y que preside la alcaldesa María José Catalá, aprobó el pasado mes de marzo con el voto en contra de sindicatos y patronal y haciendo uso del voto de calidad la modificación de un artículo para eliminar el término “mujer” quedando de la siguiente forma: “Promover y facilitar la igualdad de oportunidades para el acceso de todas las personas al mercado laboral”.

Como ha informado elDiario,es, en su resolución, el defensor del pueblo valenciano, el socialista Ángel Luna, recomienda “que se adopten todas las medidas que haga falta para dejar sin efecto la modificación de los estatutos de la Fundación València Activa, teniendo en cuenta la grave y específica situación de desigualdad en que se encuentran las mujeres respecto de los hombres en el mercado laboral, que mantenga como objetivo específico de la Fundación la redacción estatutaria anterior a la modificación (promover y facilitar la igualdad de oportunidades para el acceso de la mujer al mercado laboral) y que respeto el uso no sexista del lenguaje”.

El Síndic basa su informe en tres leyes o acuerdos que se han vulnerado como la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ley valenciana para la igualdad entre mujeres y hombres y afirma que “el Ayuntamiento de València guarda silencio en relación a los cambios producidos en el mercado de trabajo sobre la desigualdad entre las mujeres y los hombres porque esos cambios, en realidad, no existen. Las mujeres siguen sufriendo una grave desigualdad en el mercado de trabajo”.

A preguntas de elDiario.es sobre este informe, Badenas, visiblemente contrariado, ha afirmado que “el informe del Síndic de Greuges me merece muy poco respeto, y tengo que decirlo así de claro. Me parece que no es un informe jurídico, sino que es un informe político, y que la persona que lo emite es un enano jurídico”.

Badenas ha cuestionado la competencia y la imparcialidad de Luna, afirmando que “la persona que emite ese informe, el Síndic de Greuges, es una persona que no tiene méritos jurídicos para ocupar un cargo como ese”.

Ha sugerido que Luna busca ganarse el favor del presidente Sánchez para futuros puestos políticos, y ha criticado que el informe se base en datos obsoletos de 2021, sin reflejar la actual situación de empleabilidad femenina en Valencia. “Seis de cada diez nuevos puestos de trabajo generados durante el año 2023 y durante este año 2024 son para mujeres”, ha subrayado Badenas.

Compromís y el PSPV piden el cese de Badenas

La portavoz de Compromís per València Papi Robles ha exigido a Catalá la reprobación y el cese de su teniente de alcalde Juanma Badenas tras sus insultos en el Síndic de Greuges durante una rueda de prensa sobre el arbolado de la ciudad: “Si pensábamos que la degeneración del gobierno de María José Catalá no podía ir a más allá, siempre tenemos margen para la sorpresa. Hoy su teniente de alcalde dice que el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, es un ”enano“ y eso mientras tiene a otra concejala investigada por delitos de odio por la Fiscalía. Evidentemente, Compromís vamos a pedir la reprobación y el cese del señor Badenas por sus infames palabras contra el Síndic de Greuges que no hacen más que hundir a la ciudad en un descrédito cada vez mayor. Y animamos al Síndic a evaluar la gravedad de esta infamia y tomar medidas en defensa de esta institución estatutaria”.

Desde el PSPV, el concejal Borja Sanjuán ha manifestado a partir de las palabras de Badenas sobre el Síndic de Greuges que la pregunta al ejecutivo local “ya no es si” sus miembros “van a aprender a gobernar sino si van a aprender a comportarse”. El edil ha aseverado que València no puede permitirse “ni que la alcaldesa ni que el vicealcalde estén haciendo pasar por este ridículo a la ciudad semana tras semana”. “No falta una semana que no nos den una razón para pedirles la dimisión o pedirles el cese”, ha señalado Sanjuán.