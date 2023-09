Xúquer Viu advierte que el trasvase aprobado para el Vinalopó hipotecará el futuro del río y de la Albufera

Después de que el Gobierno central haya anunciado un nuevo convenio entre la Confederación Hidrográfica del Júcar con la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Marina Baixa y Alacantí por el cual se trasvasarán 278,2 hectómetros cúbicos en los próximos 10 años, Xúquer ha manifestado su preocupación asegurando que este trasvase es “insostenible”.

El colectivo ecologista manifiesta que “la filosofía del trasvase en el Vinalopó, que siempre se ha defendido desde el Júcar, es que sea 'a sobrantes', es decir que la cantidad a trasvasar dependería de los sobrantes del Júcar, en cuanto que las necesidades ambientales y de riego estuvieron suficientemente cubiertas”, según el Plan Hidrológico.

Así alertan que “estos sobrantes, no pueden prefijarse en un convenio a 10 años, sino que tienen que establecerse, como ha ocurrido hasta ahora, año a año, dependiendo de la situación del río. Establecer en un convenio unas cantidades determinadas, rompe con este principio de trasvase 'a sobrantes', despertando unas expectativas entre los usuarios de la cuenca receptora, que en caso de que no se pudieron cumplir generaría conflictos, como pasa con el Tajo-Segura”. Además subrayan que en el convenio no se ha encontrado “ninguna cláusula que condiciono a la situación de sequía o de falta de agua los trasvases fijados para los 10 años”.

Con todo Xúquer Viu considera esta propuesta “irresponsable ante el cambio climático, que supone una reducción de las precipitaciones que se agudizará en los próximos años”. Así lamentan que “ante la preocupación por el cambio climático, el Ministerio firma convenios insostenibles para enviar agua en Alicante”.

Sobreexplotación del Júcar

Xúquer Viu recuerda que actualmente existe una situación de sobreexplotación del río y sus sistemas asociados, como la Albufera, lo cual “hacen imposible cualquier transferencia periódica de agua a otras cuencas sin poner en peligro su propia supervivencia”. Señalan que tanto el río Júcar como la Albufera “están lejos de lograr el buen estado ecológico, y es muy improbable que este buen estado se consiga para el 2027, como indica la Directiva Marco del Agua”. Por eso piden que “la prioridad actual tiene que ser recuperar estos ecosistemas que formen parte de la Red Natura 2000”.

Además consideran “inaceptable” que el caudal ambiental de los 4 últimos kilómetros del río, a partir del punto de los trasvases en el azud de la Marquesa, “sea completamente ridículo e insuficiente para el río más importante de los valencianos y valencianas. Tan solo 0,5 metros cúbicos/segundo, un 1% del que lleva el río en régimen natural”. Por eso señalan que “este exiguo caudal del estuario está muy relacionado al garantizar caudal suficiente para llevarse en el Vinalopó, puesto que la presa del trasvase esta situada justamente antes”.

En cuanto al precio fijado del agua del trasvase de 0’24 euros/metro cúbico, es “una tercera o una cuarta parte por bajo del precio real. Una subvención encubierta que pagaremos, sin ninguna justificación, entre todas las personas”. Entienden que en la orden “no justifica, en ningún momento, esta tarifa”, por lo cual Xúquer Viu ha solicitado el informe que justifico este precio.

Por último recuerdan que en el futuro Plan Hidrológico se llama que el sistema Júcar muestra un déficit, para atender los derechos de agua existentes, de 250 hectómetros cúbicos/año, muy superior a los 60 hectómetros/año de déficit del sistema Vinalopó-Alacantí. El mismo Plan reconoce la gravedad de la situación futura cuando dice: “Finalmente, la fuerte disminución de recursos que se prevé al sistema Júcar como consecuencia del cambio climático, supondrá la aparición de un importante déficit de más de 300 hectómetros cúbicos/año en el sistema”.

Finalmente Xúquer Viu concluye que con estas cifras considera que “cualquier trasvase en el Vinalopó tiene que condicionarse a la recuperación del buen estado ecológico del Júcar y de la Albufera, puesto que no tendríamos que poner en peligro unas zonas a expensas de recuperar otros”.