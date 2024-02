Qué días de la semana son mejores para hacer la compra por ahorro y calidad

La inflación y la subida de la cesta de la compra está afectando gravemente a los hogares en España y el resto del mundo. Sin embargo, hay ciertos trucos que nos permitirán aprovechar las ofertas en las tiendas de alimentación, supermercados y grandes superficies. Es importante conocer los ciclos de abastecimiento de los comercios, al menos lo suficiente para poder sacar partido de estas ofertas y consumir los productos en su mejor momento.

Los mejores días para hacer la compra y los días que hay que evitar

Los días entre semana como el miércoles o el jueves pueden ser buenos para hacer la compra porque muchas tiendas lanzan nuevas ofertas y descuentos en estas fechas. Conviene evitar los fines de semana (sábado y domingo). Los sábados en concreto suelen ser los días de mayor afluencia a las tiendas. El aumento de la afluencia puede provocar colas más largas en las cajas y una peor experiencia de compra (con más prisas) que nos puede hacer pasar por alto las ofertas que haya en el comercio. Además, es posible que algunas tiendas aún no hayan reabastecido sus estanterías tras la semana, por lo que la selección de productos, especialmente los frescos, puede no ser tan buena.

Muchos supermercados tienen ofertas especiales y campañas de descuentos que empiezan el martes. Así que el martes puede ser un buen día para ir a la caza de estos descuentos en los productos que consumimos con más frecuencia. Por otro lado, las tiendas rebajan los lunes los artículos perecederos y los productos de corta duración para venderlos rápidamente después del fin de semana.

Una tendencia global que está llegando poco a poco a España es la de los precios dinámicos, una práctica común en Internet, pero que gracias a las etiquetas electrónicas puede llegar muy pronto a los supermercados. Hay estudios que indican que esto puede reducir el desperdicio de alimentos, vendiendo a precios rebajados los productos próximos a su fecha de caducidad, pero también tiene un lado oscuro, ya que podrían aumentar los precios de los productos que experimenten mucha demanda en un día determinado.

Las mejores horas para hacer la compra

Aunque muchas personas solo pueden hacer la compra por las tardes, que es además cuando hay una mayor afluencia de clientes en los comercios, comprar por la mañana temprano tiene muchas ventajas, como saben bien quienes frecuentan los mercados tradicionales. Es posible encontrar artículos recién rebajados del día anterior que la tienda intenta vender rápidamente y que más tarde ya no será posible encontrar. Un ejemplo son los productos perecederos como panadería y pastelería del día anterior.

A pesar de esta recomendación, la última hora de la tarde, justo antes de cerrar, también puede ser un buen momento para comprar artículos perecederos con fecha de caducidad próxima con descuentos y que las tiendas rebajan para intentar minimizar los desperdicios.

Qué días de la semana conviene comprar el pescado

La sabiduría popular dice que no hay que comprar nunca el pescado en lunes, ya que el pescado que está a la venta no es fresco del día, sino del viernes, ya que el abastecimiento llega a lo largo del lunes y se vende el martes. Por ejemplo, en Galicia la flota pesquera tiene un descanso obligatorio de 48 horas durante el fin de semana en el que no se puede faenar.

Sin embargo, esto no se aplica al pescado congelado ni tampoco a los pescados de acuicultura, que ya suponen el 50% del pescado en el mundo y el 25% del pescado que se consume en España. Al tratarse de explotaciones por empresas privadas, se puede suministrar el pescado en cualquier día de la semana en perfectas condiciones de frescura. De nuevo, a última hora del día se pueden encontrar descuentos en pescados que pueden echarse a perder pronto y que conviene consumir también con celeridad cuando lleguemos a casa.

Qué días de la semana conviene comprar carne y lácteos

La carne, igual que el pescado, se considera una mercancía de 'flujo intenso' ya que se echa a perder con rapidez. Por este motivo la mayoría de los comercios ofrecen descuentos al final del día, antes del cierre, y también al final de la semana (especialmente si el establecimiento cierra el domingo). Aunque las grandes cadenas tienen sus propias redes de suministro y reciben mercancía constantemente, muchas tiendas reciben sus entregas semanales de carne y productos lácteos el miércoles, y guardan la carne es sus propias cámaras. Esto significa que es ese día encontraremos una selección más amplia de artículos frescos y mejor calidad, pero también que los días anteriores es más probable encontrar buenas ofertas y descuentos.

Qué días de la semana conviene comprar frutas y verduras

Las frutas y verduras tienen una vida ligeramente más larga que la carne y el pescado. Aún así, para disfrutarlas en el momento de mayor frescura, conviene saber qué días se abastece cada comercio. Cada tienda recibe estos productos en diferentes días de la semana y conviene preguntarlo en los propios establecimientos para estar preparados y comprar en cuanto lleguen. Por otro lado, podremos obtener descuentos en muchos establecimientos el día anterior a la llegada del suministro y comprar, por ejemplo, fruta más madura que debe consumirse antes.

Otros consejos para ahorrar en la compra