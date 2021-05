Siete cervezas artesanas y sus originales propuestas de maridaje

¿Has visto la variedad de cervezas artesanales españolas e internacionales que hay en el mercado? ¿Te has pasado por alguna tienda especializada en cervezas? Nosotros sí, de la mano del experto en cervezas Mikel Rius, y con él hemos escogido distintos estilos de cervezas, en latas, en botellín y en botellas de lo más asombrosas.

Ahora bien, te preguntarás: ¿con qué me las tomo? Pues nos hemos puesto junto a Rius en serio a encontrarles las armonías culinarias que nos sugerían sus sabores e ingredientes, para ofreceros más ideas, del entrante al postre, así que aquí tienes nuestro menú degustación.

1.Fresisuí

Seguro que te suena el nombre a Petitsuis, aquellos pequeños yogures con sabor a fresa que comíamos de pequeños y, también, al batido ficticio que beben los Simpons. Pues bien, esta es una cerveza de verano superfresca, con un equilibrio entre el punto de la acidez y el punto salino que apoyan el puré natural de fresa.

Es de La Pirata Brewing, tiene solo 3,5% Vol. y la maridaríamos al principio de un menú con algo muy fresco como las ensaladas con frutas de este reportaje o algún entrante sencillo y ligerito, no muy potente, porque se cargaría la cerveza. Cuesta 2,65 euros.

2. Mermelada de Frambuesa Slushie Sour

Es una cerveza de Cervecería Península de tipo sour, aunque en Estados Unidos la considerarían funky, porque no resulta tan ácida, es más bien divertida, te produce esa sensación de Peta Zetas, chispeante en la punta de la lengua. Resulta superdensa, espesa, como si tuviera la frambuesa machacada, pero no, lleva el típico puré de frambuesa no fermentada.

Si nos conformáramos con lo fácil, la propondríamos con un mousse o una tarta de queso, o un brownie de chocolate, pero preferimos apostar por el contraste con salados como un vermú con anchoas o sardinas anchoadas en aceite, o con una carne estofada para refrescar el paladar. 5,8% Vol. Cuesta 5,50 euros.

3. CUT New England DIPA

Esta es un clásico doble IPA, donde se balancean el lúpulo con el sabor tropical-afrutado, gracias a las experimentaciones semanales de Garage Beer Co, de Barcelona. En boca, sobreviene mucho una fruta madura, un melocotón, un albaricoque, ese tipo de fruta de hueso.

Como todas las New England, tienen la característica de que son más turbias y un poquito más densas de boca, la avena da sensación de untuosidad y el lúpulo no amarga tanto. Pero, aún así, le puede ir muy bien a la comida picante, mexicana o thai, porque el lúpulo te lo limpia, el amargor te lo compensa. Ojo porque se bebe muy bien y no se notan los 8% Vol. Cuesta 6 euros.

4. Pomelo del Huerto

Esta es una curiosa cerveza en botella grande que podría confundirse con un vino natural pero es una apuesta diferente y atrevida de Cyclic Beer Farm por el estilo saison clásico belga, ideal para el verano: un poquito más fresca, más bebible, elaborada con semilla de cilantro indio, sal rosa y piel y zumo de pomelo ecológicos y dry hopping, es decir, con más lúpulos.

Su sequedad y un poquito de astringencia, con ese poderío cítrico, la hacen idónea para comidas grasientas, a saber: una hamburguesa completa bien chorreante de quesos, con salmón o cualquier tipo de curry, a poder ser con cilantro. 4% Vol. Cuesta 9,95 euros.

5. Ítaca Blueberry & Cocoa Stout

Sanfrutos Cerveza Artesana hace esta cerveza de malta de cebada y centeno en Segovia, con su topetazo de arándanos y cocoa, y sale sabrosa, con puntos a torrefacto, a chocolate con leche dulce, no amargo.

Marida con quesos blandos, semi, no curados porque se pasarían de potentes; así como con pasta con salsas de nata o bechamel y gratinadas. 7,3% Vol. 5,60 euros.

6. Once Mordiscos

Es una Sour Ale fruto de la colaboración de la cervecera Santocristo, el distribuidor Be Craft y Astro Café Roasters, con motivo de la conmemoración del XI aniversario del restaurante coruñés Malte Beer and Food, de ahí que se done el 11% de las ventas a la hostelería de A Coruña.

Una proeza del equilibrio entre café de Honduras, cascarilla de cacao, arándanos, moras y vainilla, que potencia esos recuerdos a turrones de chocolate con ingredientes alocados y al grano crudo del café, porque añaden el café preparado en frío (Cold Brew). Está riquísima y marida con cualquier receta con sobrasada. 6,5% Vol. 5,65 euros.

7. Cerveza del Montseny Bourbon Barrel Aged

Esta Imperial Stout es la cerveza negra más densa y alcohólica (11% Vol.) de las que los cerveceros Mala Vida envejecen en barricas.

Esta se potencia en barrica de Bourbon, lo cual le redondea el carácter, la vainilla y la madera. En nariz, asombra con evidentes aromas a olivada.

Y por todo ello creemos que podría darle un subidón de sabor a una receta de pollo a la cerveza; pero, sobre todo, pega con carquinyolis o coca con queso tupí (o algún otro queso de untar ácido). 4,50 euros.

