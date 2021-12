Purificadores de aire: cuatro modelos para tener tu casa libre de contaminaciones

A nadie escapa que el aire de las grandes ciudades europeas y del mundo en general está cada vez más contaminado, especialmente por las emisiones de los automóviles. Esta contaminación afecta a las personas que viven o trabajan en el centro de estas urbes de distintos modos.

Directamente aumentando el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares, e indirectamente afectando a la sensibilidad a las alergias por polen y otras materias vegetales, que se está disparando en las últimas décadas.

Se cree que dicho incremento de la sensibilidad alérgica, que es un proceso autoinmune, está muy relacionado con cómo afectan los dióxidos de nitrógeno y las partículas a nuestra flora intestinal, empobreciéndola y, por tanto, haciéndola menos eficaz antes las reacciones de nuestro organismo ante cuerpos extraños como puedan ser las partículas de polen.

En definitiva, la contaminación, que se cuela por los intersticios en nuestros hogares y oficinas, está afectando a nuestra calidad de vida. Pero si este problema es preocupante, ahora con la COVID-19 tan presente en nuestras vidas desde hace casi dos años, la necesidad de respirar aire puro se ha vuelto casi Imperiosa.

Por esto muchas personas están empezando a tomarse en serio el elegir un purificador de aire.

Qué es un purificador de aire

En esencia, un purificador de aire tiene los principios físicos de una aspiradora, pues absorbe el aire por un extremo y lo suelta por otro, no sin antes hacerlo pasar por una serie de filtros que retienen las partículas de menor o mayor tamaño, especialmente el polen y partículas de polvo, así como ácaros y esporas.

Para ello utiliza principalmente filtros HEPA de celulosa o fibra de vidrio, que son capaces de retener las partículas más pequeñas. De este modo, el aire que sale del purificador sale libre de polen y partículas, lo que es ideal para alérgicos.

De todos modos, en función de la calidad y el precio de purificador tendrá más o menos filtros, pudiendo sumar filtros de carbón activado para retener compuestos orgánicos tóxicos que pueda contener el aire, como ciclos aromáticos derivados del benceno, éter, aldehídos, etc., o bien radiadores ultravioleta que en lugar de retenerlos los oxidan.

También en el precio de estos aparatos incide la potencia que tengan, ya que pueden oscilar entre los 100 vatios, que sería una bombilla potente, hasta los 1.000 vatios, más cercanos al consumo de una bomba de calor.

Cuanto más grande sea el volumen de aire a purificar, más potencia necesitaremos. Adicionalmente, pueden contar con un humidificador y un ionizador, ya que al paso por el purificador el aire se reseca y se polariza eléctricamente, lo que es contraproducente.

¿Qué ventajas tienen?

Los purificadores podrían generar la nada desdeñable cifra de negocio de 33.000 millones de dólares entre 2018 y 2023, según estimaciones del sector, principalmente en Asia pero también dando el salto a las casas y oficinas de Europa y América Latina y del Norte.

Por lo pronto, numerosos modelos ya están disponibles en tiendas como la de Amazon e incluso algunos supermercados ofrecen sus modelos de bajo precio. Por supuesto, Xiaomi cuenta con el suyo.

Entre sus ventajas cuentan con limpiar con eficacia y relativa rapidez el aire de un salón o una habitación, lo que puede venir muy bien a alérgicos, pero también a personas con problemas respiratorios y con riesgo de COVID-19 por patologías previas, además de permitir en general una mayor calidad de sueño y eliminar malos olores domésticos y compuestos tóxicos del aire.

Algunos incluso simultanean tareas de calentamiento en invierno y de ventilación en verano. En este sentido, el purificador de aire parece un electrodoméstico destinado a quedarse.

Purificadores del aire: limitaciones

No obstante, estos aparatos también cuentan con sus limitaciones. La primera de ellas es que su consumo en estancias de grandes volúmenes de aire puede dispararse, sumándose al consumo global de energía de otros electrodomésticos y generando la lógica preocupación medioambiental.

Además está el tema de los filtros, que se deben cambiar casi mensualmente y por lo tanto generan un consumo cautivo, además de crear un residuo ambiental que puede crecer con el tiempo. Especial preocupación provoca el hecho de que cada vez más modelos incluyan filtros de carbón activado, que capturan los compuestos tóxicos pero no los degradan.

El problema es que el carbón activado se satura rápidamente y hay que cambiar el filtro sin posibilidad de reciclar los usados, de modo que se corre el riesgo de llenar los vertederos de compuestos tóxicos.

Además, se desconoce si el tratamiento de los compuestos volátiles orgánicos com rayos ultravioleta los degrada a otros compuestos inocuos o bien los puede convertir en subproductos de mayor peligrosidad.

Finalmente, el aire que generan los purificadores presenta los mismos problemas que los de las bombas de calor: reseca mucho las mucosas, lo que puede dificultar la respiración y, paradójicamente, afectar más a las personas alérgicas.

Purificadores de aire en casas y comercios: ¿pueden ser útiles contra el coronavirus?

El coronavirus ha cambiado nuestras vidas de tantas maneras y en tantos aspectos que las dudas en relación con la enfermedad que provoca y las posibles medidas de prevención que se pueden tomar siguen siendo muchas.

Entre estas últimas, una que se menciona mucho es la relacionada con la posible ayuda que pueden brindar los purificadores de aire para evitar la propagación del virus. ¿Sirven o no?

Hasta el momento, no hay estudios específicos que determinen el grado de eficacia de los purificadores de aire para prevenir la transmisión del coronavirus. No obstante, varios organismos se han expedido al respecto -en parte, basados en trabajos científicos que analizan el comportamiento de otros virus, como la influenza- y han señalado que, en ciertas circunstancias, el uso de purificadores puede ayudar en la lucha con la enfermedad.

"Se pueden usar como un complemento de otras medidas, pero en ningún caso pueden sustituirlas", explica la Organización de Consumidores y Usuarios(OCU). Se sabe que las partículas de coronavirus pueden subsistir hasta tres horas en el aire, pero no es esa la única ni la principal vía de contagio: el virus también contamina superficies, y estas no pueden ser limpiadas por ningún purificador de aire.

En consecuencia, estos dispositivos no pueden eliminar en su totalidad las partículas del virus en espacios cerrados. Es por ello que el uso de un purificador no puede sustituir las demás medidas de seguridad. No solo eso: el texto de la OCU añade que se debe "tener cuidado de la falsa sensación de seguridad" que tales dispositivos pueden generar.

La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) también apunta que, por sí solo, un purificador de aire no es suficiente para protegerse del virus. Pero especifica que, como "pueden ayudar a reducir los contaminantes en el aire, incluso en el hogar o en espacios cerrados", sí que "pueden formar parte de un plan" para evitar el contagio.

Cuatro modelos interesantes

Rowenta Pure Air Essential PU2530

Se trata de un purificador de aire con prefiltro, filtro de carbón activo y filtro de partículas finas, lo que permite eliminar a nivel de polvo, polen y ácaros, que causan la mayoría de alergias. Tiene tres velocidades y presenta un "modo silencio", así como un indicador de cambio de filtro y un temporizador para programarlo.

Con su potencia es. capaz de procesar de 230 m3 por hora (3.800 litros por minuto), lo que lo hace adecuado para purificar habitaciones de hasta 90 m2. El filtro de carbón activo elimina los gases, los humos, los olores y los contaminantes dañinos del aire de espacios interiores, incluidos los compuestos orgánicos volátiles (COV)

Xiaomi AC-M6-SC Air Purifier 3H UE

Otro modelo interesante que presenta un triple filtro filtro multicapa que elimina de forma eficiente sustancias nocivas como pm2.5 y formaldehído. El filtro de primera capa elimina partículas grandes como el pelo y el polvo; el filtro de segunda capa elimina partículas pequeñas del tamaño de micras (polen, ácaros) y la tercera capa de carbón activado absorbe sustancias nocivas.

Es capaz de ofrecer suministro de 6660 litros de aire limpio por minuto, unos 280 m3 por hora. También es interesante su sensor de partículas láser de alta velocidad, ya que puede detectar pequeñas partículas y hacer en tiempo real una valoración de la calidad del aire interior.

🤟🏻 Recomendado de ConsumoClaro: LEVOIT Purificador de Aire

Aquí tenemos un purificador de aire con filtro HEPA H13 -filtra virus y bacterias- y capaz de procesar 187m³/h, ideal para una habitación de 40m². Destaca también por su modo silencioso de 24dB. según el fabricante elimina el 99,97% de las causas de alergias respiratorias, como polen y ácaros, así como el olor a tabaco o de las mascotas. Ideal para dormitorios.

Philips Ac0820

Pequeño y compacto modelo capa. de purificar una superficie de 49 m2. Presenta los filtros para. eliminar el 99,5% de los alérgenos del aire y posee un indicador de la calidad del aire en tiempo real. Perfecto para despachos, salones y dormitorios.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

