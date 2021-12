Siete dispositivos que harán que tus vinos sepan mejor

Muchos de nosotros somos no solo consumidores de vino sino también amantes o, al menos, grandes aficionados. Esto es que no consumimos el vino pasivamente, sino que lo hacemos con conciencia de disfrutar y descubrir nuevos matices, aromas, variedades, procedencias, etc.

Por lo tanto, estamos dispuestos a pagar ciertas sumas -variables dentro del poder adquisitivo de cada uno- por hacernos con una botella de un preciado tinto, blanco, rosado o cava... Y en consecuencia, queremos que nuestra compra dé lo mejor de sí.

Para ello debemos considerar diversos aspectos como:

La buena conservación del vino

La optimización de sus condiciones a la hora de servirlo

Existen artículos que consiguen mejorar en los dos campos, algunos con mayor precio que otros, pero también para conseguir unos resultados mejores. En este sentido, la eficacia y el coste van de la par. No obstante, algunos de los adminículos aquí descritos tienen un rendimiento excelente en relación a su precio.

Artículos para una buena conservación del vino

Tal como explicamos en Los siete errores más comunes a la hora de guardar los vinos en casa, las temperaturas extremas de frío o de calor son uno de los mayores enemigos de la conservación de tus vinos.

El calor por razones obvias: acelera la degradación de los vinos; el frío, sin embargo, no es un enemigo menor, ya que ayuda a precipitar numerosos compuestos fenólicos que le dan aroma al vino al tiempo que resalta los taninos y empobrece el líquido. Esto es así especialmente en los tintos, pero también en blancos si pasan demasiado tiempo en nevera.

Para conservar un vino largo tiempo, nada como una buena vinoteca que nos mantiene el vino en condiciones estables de humedad y temperatura. Un ejemplo puede ser este. modelo Cecotec Vinoteca GrandSommelier 24000 INOX Compressor. Con un precio asequible, permite guardar 24 botellas. Por su tamaño (43 x 45 x 74 centímetros) y su modo silencioso, está indicado para cocinas domésticas.

Otro aspecto importante que incide en la conservación de un vino es el oxígeno, sin duda el elemento del aire que más deprisa degrada toda materia orgánica. En este sentido, es prioritario mantener una barrera de separación entre el líquido y el oxígeno, algo casi imposible de lograr cuando hemos descorchado la botella.

Pero decimos "casi" porque sí existe un sistema para descorchar una botella sin realmente quitarle el corcho, y no obstante extrayendo el líquido de su interior. Se trata de el sistema Coravin, un método, y una máquina, capaces de sustituir el oxígeno del interior de la botella por el gas argon, que no es agresivo; todo ello mediante un sistema de agujas de succión e inyección. A la vez, la máquina succiona también la ración de vino que deseemos tomar.

El Coravin es un sistema ideal para adquirir vinos caros y buenos y podérnoslos beber a lo largo de semanas sin tener que preocuparnos por su conservación, ya que el argon no acelera la degradación del vino.

No obstante el sistema es algo caro para bolsillos menos propensos al gasto -a no ser que consumamos vinos con regularidad y de botellas variadas- y tiene el pequeño inconveniente de que que funciona con cápsulas de argón comprimido que hay que reponer.

Este modelo de conservador Coravin es interesante por su asequible precio, y añade una cápsula para empezar a usarlo con nuestro vino favorito.

Pero si no queremos ir tan lejos comprando una vinoteca y/o un Coravin -aunque juntos mejoran la conservación- también tenemos alternativas a buen precio para realizar el vacío en la botella mediante bombas eléctricas o manuales y tapones de vacío, una vez esta ha sido descorchada.

Un ejemplo de bomba eléctrica de vacío es este modelo Vin Bouquet FIC 002.

Y un ejemplo de. bomba manual de vacío para botellas de vino son estos tapones de WeLohas.

Artículos para la optimización de sus condiciones a la hora de servirlo

El siguiente paso decisivo es el momento del descorche de la botella para ser servida. Importa en este caso la temperatura a la que servimos el líquido, ya que de ella dependerá que muestre mejores o peores condiciones.

Para controlar la temperatura podemos disponer de este termómetro de acero inoxidable de Trescoma, excelente para una rápida determinación de la temperatura del vino antes y después de abrir la botella.

Pero si lo que. necesitamos es enfriar la botella con rapidez, podemos usar este enfriador de botellas de Vinenco, en lugar de las clásicas enfriadoras aparatosas. Su ventaja es su reducido tamaño, su facilidad de aplicación y el gel de su interior que enfría rápidamente hasta la temperatura deseada.

Pero también hay que tener en cuenta las condiciones del vino en la copa, y si bien antes hablábamos de protegerlo del oxígeno cuando está en la botella, una vez servido es bueno que el líquido se mezcle bien con el aire para oxidarse y dar paso a aromas más complejos.

Para ello, nada mejor que un aireador, un dispositivo que ayuda a la mezcla mientras vertemos el vino en la copa, de modo que se acelera las aperturas de los matices más delicados. Un ejemplo es este aireador-decantador con bomba eléctrica de EWCover.

