Tres novelas policíacas de tres autores revelación para cargar (gratis) en tu Kindle este verano

Quizás sus nombres no te suenen. Puede que nunca hayas oído hablar de ellos o leído ninguna obra suya, pero el no estar presentes en la mayoría de los medios tradicionales no significa que sus obras no estén bien valoradas. De hecho, lo están y los tres cuentan con una legión de seguidores y lectores encantados con sus argumentos de crimen, misterio y asesinatos.

Te traemos así a Cristian Perfumo, David Monthiel, y Artur Rodríguez, tres autores prolíficos que se mueven como pez en el agua entre los más valorados de Kindle de Amazon. En ellos puedes descubrir nuevas tramas y argumentos con universos literarios diferentes a los que estás acostumbrado, y los puedes cargar en tu Kindle sin ningún coste gracias al programa Kindle Unlimited.

Patagonia Negra, de Cristian Perfumo

Cristian Perfumo es un autor argentino de la Patagonia radicado en la provincia de Barcelona, y desde su residencia entre bosques de pino, alimenta su nostalgia por su tierra con jugosos thrillers ambientados en las frías y ralas planicies patagónicas, a la par que nos nutre de toda la cultura de esa lejana tierra del fin del mundo, lindante con los mares de hielo.

Gracias a esta peculiar ambientación, Cristian ha ganado seguidores tanto en Argentina como en España, llegando a ser finalista del premio Clarín novela negra en su tierra natal. En esta ocasión, te presentamos un pack de tres novelas policiacas que anteriormente ha publicado el autor:

El coleccionista de flechas , novela ganadora del premio literario de Amazon.

, novela ganadora del premio literario de Amazon. Rescate gris , finalista del Premio Clarín de Novela.

, finalista del Premio Clarín de Novela. Los ladrones de Entrevientos, una historia de atracos, al mejor estilo La casa de papel pero en la Patagonia.

👉🏼 Descarga este libro gratis

Nuestra señora de la esperanza, de David Monthiel

La política municipal del ayuntamiento del cambio gaditano es el contexto de las aventuras de Rafael Bechiarelli. El detective de Cádiz recibe el espinoso encargo de investigar, de forma no oficial, la violenta muerte de Gabriel Araceli, el concejal de vivienda y dirigente de la coalición Poder Popular, que gobierna la ciudad.

Nuestra señora de la esperanza es una novela en la que el Carvalho gaditano se enfrentará a las conspiraciones políticas, las guerras sucias, las corruptelas, los rumores, las denuncias y los escándalos en los plenos municipales. Bechiarelli, en problemas y sin oficina, se encontrará cara a cara con la fauna política de la ciudad trimilenaria.

Con este argumento, David Monthiel nos expone su particular universo gaditano, que ya replicara en otros libros. Con Nuestra Señora de la Esperanza, este autor inseparable de su Cádiz natal ganó el premio L'H confidencial de novela negra.

👉🏼 Descarga este libro gratis

Su alma al diablo, de Artur Rodriguez

Londres, 1992. M. Cacho —dieciséis años, adolescente en apuros— es enviado a estudiar a Inglaterra. Apenas sabe inglés y no conoce a nada ni a nadie. Por suerte, pronto hace migas con Issie, Rob, Gina y Judy. Juntos se convierten en un grupo inseparable, preparado para exprimir los placeres y felicidades de la adolescencia.

La cosa se complica cuando uno de los estudiantes del college aparece muerto. Entonces, nuestros amigos se ven envueltos en una investigación que empieza como un divertimento y termina como una carrera por salvar sus vidas.

Así explica este escritor, que es también actor y cineasta, el argumento de hasta la fecha su novela mejor valorada, que no es sino una más de un largo elenco de títulos que os pueden interesar.

👉🏼 Descarga este libro gratis

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, eldiario.es recibe una comisión.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines