¿Qué novela negra comprar en el Día del Libro o Sant Jordi?

Juan Salvador López, librero de la tienda madrileña Estudio en Escarlata, un excelente espacio especializado tanto en este género como en la ciencia ficción y la fantasía, propone las siguientes “lecturas proscritas” dentro de un género como es el negro en el que hay “muchos más colores” y que tiene muchas posibilidades, etiquetas y estilos: “Es un campo muy extenso con límites muy difusos, donde entran la novela enigma, policíaca, negra, el thriller con todas sus ramificaciones…”, advierte.

'La presidenta', de Alicia Giménez Bartlett (Alfaguara)

Una historia policíaca muy bien contada, con toques de humor, dureza y compasión, que se inspira en hechos reales.

Está protagonizada por dos jóvenes que encuentran todo tipo de dificultades por parte de los mismos jefes que les han encargado la resolución de un asesinato.

'Los dos lados', de Teresa Cardona (Siruela)

Teresa Cardona ambienta Los dos lados en El Escorial (Madrid) y la investigación de un crimen lleva a los inspectores a ver muchos paralelismos con otro cometido veinte años atrás, y plantearse donde están los límites de la moral, la verdad y la justicia.

'Los nombres prestados', de Alexis Ravelo (Siruela)

Dos personas retiradas en una isla, que no está en Canarias, aparentan tener otras vidas ajenas a su pasado, pero una foto en un periódico desencadena una serie de acontecimientos.

Violencia y acción en una especie de western contemporáneo en el último libro del canario Alexis Ravelo.

'Un reflejo velado en el cristal', de Helen McCloy

Un misterio clásico donde una profesora es despedida a mitad de curso porque dice haber visto algo que no es posible, ¿o sí?

'Ella entró por la ventana del baño'. de Élmer Mendoza (Alfaguara)

Narcotraficantes y amores imposibles se cruzan en Ella entró por la ventana del baño de Élmer Mendoza, que refleja mucho del México actual.

'Bajo la dura luz', de Daniel Woodrell

Probablemente, las mejores novelas negras, negras, que se publican ahora mismo están en la editorial Sajalín, que acaba de traducir Bajo la dura luz (1986), de Daniel Woodrell, autor de Los huesos del invierno y, en palabras de Dennis Lehane, “el menos conocido de los grandes escritores norteamericanos contemporáneos”.

'Alone at the Top', de Carlos Sisí

Carlos Sisí se aventura en el thriller con Alone at the Top. “El hombre despierta en la habitación de una casa que no reconoce. No recuerda nada: ni quién es, ni cómo ha llegado allí. De pronto se encuentra…”, ese es el arranque.

'La noche a través del espejo', de Fredric Brown (Reino de Cordelia)

Las lecturas proscritas de Juan Escarlata empiezan con una de mis novelas favoritas, por lo que me alegra que haya una segunda edición con nueva portada, además de disfrutar de su lectura y relecturas, me hace feliz ser el autor del prólogo, de cuatro páginas, toda mi obra, perdonen el autobombo. La noche a través del espejo de Fredric Brown está publicada por Reino de Cordelia.

'Cerros de la muerte', de Chris Offutt (Sajalin)

También en la editorial Sajalín, Cerros de la muerte de Chris Offutt, donde el protagonista hará todo lo posible para dar con el asesino antes de que la familia de la víctima se tome la justicia por su mano, algo habitual en la región que suele engendrar una prolongada espiral de violencia y muerte.

'Los otros Sherlocks Holmes (1892-1944)', de Arthur Conan Doyle

Y como somos seguidores de Sherlock Holmes, nos ha gustado mucho la antología de dieciocho relatos “Los otros Sherlocks Holmes (1892-1944)”, seleccionada por Pablo Muñoz, todos ellos, menos uno, publicados en vida de Arthur Conan Doyle.

Elena Martínez Blanco, librera de Serendipias, en Tres Cantos (Madrid), sugiere las siguientes obras de entre lo que más leen y gusta a los lectores y lectoras que acuden a su librería:

'Como era en un principio', de Daniel Blanco (Algaida)

Una novela muy curiosa en la que no hay un asesinato pero sí un misterio que resolver: la protagonista recibe de regalo de su marido un reloj muy valioso, ella lo pierde, o eso cree, la familia le hace sentir mal por ello y 30 años después, el día que se jubila, el reloj aparece en perfectas condiciones en un sobre en su mesa. Su hija investiga junto a un periodista en su entorno más próximo para descubrir quién es la persona que lo ha robado y qué hizo su madre para que le trataran así. Un libro que refleja muy bien las relaciones entre madre e hija, y los entornos rurales en los que son tan importantes el qué dirán.

'Talión', de Santiago Díaz (Planeta)

La protagonista es una periodista a la que le descubren un cáncer terminal y decide vengarse de los villanos protagonistas de un reportaje que tiene entre manos. Se le plantea un dilema moral en la policía ante la muerte de esos sospechosos, que desconoce que la asesina es una mujer. El libro tiene un final intenso en el que se plantea una posibilidad que la asesina tiene que aceptar o no, por lo que mantiene al lector en vilo durante toda la lectura.

En El buen padre y Las otras niñas, del mismo autor, aparece la misma inspectora de policía que tiene que investigar sendos crímenes. En El buen padre, un hombre lucha contra una condena injusta que quizá no lo es tanto. En Las otras niñas la trama aborda qué pasa con el asesino del caso Alcasser, como si volviese ahora después de estos años.

'La noche de plata', de Elia Barceló (Roca editorial)

Una novela de mucha intriga de una excelente narradora en el que una policía en excedencia, especializada en secuestros y homicidios infantiles, tiene que investigar la desaparición de una niña española a la que se le pierde la pista en un mercadillo navideño en Viena, en el verano de 1993. 27 años después la policía encuentra un esqueleto infantil en el jardín de una casa a las afueras de la capital austriaca.

'Tiempo de siega', 'La virgen de los huesos' y 'Morir en noviembre', de Guillermo Galván

Una trilogía construida a la manera clásica, con mucho peso del investigador, ubicada durante el franquismo. Un maravilloso reflejo del Madrid de la época.

Para completar las 14 obras propuestas por estas dos librerías llega una última recomendación desde la redacción de elDiario.es:

'Crimen', de Ferdinand von Schirach (Salamandra)

Un escritor y jurista alemán del que además de este volumen de relatos del año 2009, basados en casos en los que él participó como abogado defensor, recomendamos Culpa (2010), también relatos basados en su experiencia judicial, y El caso Collini (2011), su primera novela.