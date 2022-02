Phishing: qué es y cómo evitarlo

Internet aporta muchas cosas buenas... y otros tantos peligros escondidos. Entre ellos están las estafas que tanto abundan en internet. Emails falsos, enlaces ocultos y el conocido phishing: una técnica que intenta imitar a webs o comunicaciones oficiales para conseguir datos privados.

Aunque a veces estas estafas parecen muy profesionales y pueden hacernos dudar entre si son reales o no, existen algunos trucos para, en caso de que no estemos seguros con el contenido, dirimamos si es peligroso o no.

*Este videoconsejo es fruto de la colaboración entre la Fundación Cibervoluntarios.org y eldiario.es con el ánimo de reducir la exclusión digital entre personas mayores y vulnerables.

