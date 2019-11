11 ofertas 'techies' de Black Friday que se acabarán rápido

Aprovecha este Black Friday para tus regalos de Navidad, para renovar tus electrodomésticos o gadgets favoritos, o comprar ese capricho que cada año dejas pasar. Porque comprar bien y a buen precio, nos produce buenas sensaciones, tantas, que presumirás con tus amigos.

Para ayudarte y tengas todo claro, hemos hecho nuestra selección de la mano de El Corte Inglés de los mejores productos, date prisa porque acaban este domingo.

1. Llévate el cine a casa con una Smart TV de Samsung

Samsung TV QLED.

La tecnología Quantum Dot de la Samsung TV QLED garantiza los colores más vivos en todas las gamas de imagen, y su sistema basado en inteligencia artificial consigue adaptarlos a lo que pida el momento. Cuando no está en uso, la pantalla de 65” muestra un fondo interactivo a elección que combina con el entorno: no más pantallas en negro en casa con el Ambient Mode. Encuentra tus contenidos en ella y navega por Internet con un solo mando a distancia.

2. Consigue un gran sonido

Barra de sonido Samsung.

Es el momento de darte un capricho con esta barra de sonido Samsung, que analiza la señal sonora automáticamente para optimizar el audio necesario en cada escena, ya sea viendo una película o jugando a algo. Se conecta fácilmente a otros dispositivos de tu casa, como tu teléfono o tu televisión Samsung, y podrás dirigir todo desde solo un control remoto.

3. Un buen regalo de Navidad

Huawei P30 Lite.

Es el modelo Huawei P30 Lite, el hermano pequeño de la serie de tres móviles P30 que lanzó la marca china ya entrado el año. Ligero y fácil de manejar con una sola mano, este terminal de 6,15 pulgadas de pantalla FullHD+ contiene un triple sensor de cámara en la parte trasera que combina los 48 megapíxeles de la central con 10 megapíxeles adicionales para ganar apertura. Ideal para hacer fotografías de noche y en espacios comprometidos por la luz. Llévate este gama media con 4GB de RAM por solo ….. euros.

4. Sin cables

Impresora multifunción Envy Photo de HP.

Siempre es necesario tener una impresora en casa para imprimir documentos importantes, o los deberes de los niños. Con la impresora multifunción Envy Photo de HP y gracias a su con su conectividad puedes buscarle en casa el espacio que más te guste, sin que moleste y se vean cables.

5. Diseño y tecnología

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 46.

El Smartwatch Samsung Galaxy Watch 46 redefine el concepto de autenticidad: su diseño de esfera redonda, manecillas y hasta el tradicional tictac hacen que parezca un analógico de toda la vida. Sin embargo, las especificaciones técnicas de su interior lo sitúan a otro nivel que los de antaño. Cuenta con una memoria interna de 4GB, una pantallita con resolución de 360 megapíxeles y se conecta a tu móvil para escuchar música, realizar llamadas o monitorizar tu actividad deportiva.

6. La lavadora también puede ser inteligente

Lavadora de carga frontal de BOSCH.

Esta lavadora de carga frontal de BOSCH, que solo la encontrarás en El Corte Inglés, llega para cumplir la fantasía de cualquier olvidadizo: su función Pausa + Carga permite detener el programa, abrir la puerta completamente y añadir a la colada esa camiseta del gimnasio que se quedó en el fondo del cesto de la ropa sucia y no habías visto. Siempre y cuando no haya llegado al ciclo de secado final o esté rebosante de agua, claro. Su tecnología EcoSilence reduce el excesivo ruido de muchas máquinas que nos hace cerrar la puerta de la cocina más de una vez.

7. Perfecta para llevarla encima

Compacta Lumix FZ300 de Panasonic.

Esta compacta Lumix FZ300 de Lumix de Panasonic se puede convertir en tu mejor compañera de viaje. Su diseño resistente al agua y al polvo soporta condiciones adversas en ambientes exteriores y el sensor de 12,1 megapíxeles te asegura la mejor calidad incluso en condiciones de poca luz. Perfecta para que estas navidades hagas fotografías y vídeos en 4K de los mejores momentos en familia. Con WiFi incorporado, tendrás control remoto desde el móvil.

8. Un frigorífico para no dejar escapar

Frigorífico Side by Side de Samsung.

Con este frigorífico Side by Side de Samsung puedes olvidarte un poquito más de vigilar si has congelado un tupper a tiempo o no. Este modelo de cuatro puertas, con dos bandejas plegables que optimizan la flexibilidad y el espacio del interior, cuenta con un triple sistema de refrigeración que controla la temperatura y el nivel de humedad, y así evitar que se mezclen los olores. Con modalidad Wifi Ready, en caso de que necesites adaptarlo a tu hogar inteligente.

9. Silencioso y potente, optimiza tu tiempo

Centro de planchado Rowenta Silence Steam Extreme.

Lo mejor del centro de planchado Rowenta Silence Steam Extreme es la autonomía de su caldera: inagotable. Gracias a ella se puede realizar el cambio de agua sin que se enfríe el depósito y el calentamiento inicial dura apenas dos minutos. El centro completo es muy ligero, cuenta con un sistema de eliminación de cal y cierre seguro para evitar sustos.

10. Un capricho

iPhone XS.

El iPhone XS es uno de los productos más deseados de Apple, y por eso incluimos en la lista el modelo de 64GB, más asequible y con todas las prestaciones para hacer una compra con conocimiento. Esta versión aprovecha al máximo el espacio para la pantalla, de 5,8 pulgadas. La versión actualizada del iOs 12 mantiene el diseño del sistema operativo y lo acompaña de 4GB de RAM para lograr un máximo rendimiento con cualquier tarea o app, incluso aquellas que manejan realidad aumentada.

11. ¿Ordenador o tablet? ¿Por qué no ambas?

2 en 1 Pavilion de Panasonic.

Los portátiles convertibles suelen ser la respuesta para aquellas personas que da igual donde vayan que no pueden dejar el ordenador en casa. Este 2 en 1 Pavilion de Panasonic es la opción perfecta para esos casos, gracias a su diseño flexible. Su bisagra de 360º permite utilizarlo en el modo que mejor te convenga y escribir, ver, jugar o trabajar con la mayor comodidad. Cuenta con un procesador Intel de décima generación que además asegura la eficiencia y rapidez de todas esas tareas, sumado a una RAM de 16GB. Y para culminar, cámara HD para conversar con la mejor calidad en una pantalla táctil FullHD.