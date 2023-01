¿Compraste una baliza v16 para tu coche? La ley ha cambiado y partir de 2026 no te servirá para nada

Con la motivación de reducir los accidentes y atropellos que se producen en carretera cuando se produce una avería y los conductores o conductoras salen del vehículo en medio del tráfico, en 2018 la DGT se decidió a lanzar la Instrucción 18/V-132.

La misma tenía como objetivo promover entre los conductores el uso combinado de los triángulos reflectantes de señalización y las balizas luminosas v16, que permiten enviar señales de alerta al colocarlas en el techo del vehículo, sin necesidad de salir.

Hay que tener en cuenta que en 2018 de las 149 muertes en carretera, una de cada tres se debió a un atropello de personas que habían tenido un accidente y habían bajado el vehículo, según declaró en su momento Álvaro Gómez, director del Observatorio de la Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En este sentido se considera la baliza v16 un medio más seguro que la colocación del triángulo. Consiste en un dispositivo luminoso de color amarillo, de alimentación autónoma, alta visibilidad y que queda estable sobre una superficie plana, generalmente los altos del coche. Cuesta entre 10 y 30 euros y puede adquirirse en comercios online, gasolineras, talleres, etc.

Actualmente la baliza no es obligatoria en todo tipo de turismos y vehículos de transporte y se establece su convivencia con los triángulos. Pero en el Real Decreto de julio de 2020 se estableció que los triángulos no serían obligatorios a partir del 2 de enero de 2024 y en cambio lo sería la baliza.

De esta suerte, muchas personas ya han adquirido este tipo de dispositivos luminosos v16, en la modalidad que se conoce como no conectada, pues no permite conectarse a la plataforma de la Dirección General de Tráfico (DGT) que, por cierto, todavía no está operativa.

Llega la baliza conectada

Cuando lo esté, permitirá la conexión de una baliza v16 del tipo conectado, que se diferencia de la no conectada -las que se comercializan hasta la fecha- en que es capaz de enviar cada 100 segundos una señal de posición a la DGT para que el vehículo averiado sea geolocalizado de forma exacta y automática.

A pesar de que entre 2019 y 2021, 32 personas fallecieron atropelladas en la vía tras apearse del vehículo -sin tener datos del País Vasco y Catalunya-, según Jorge Ordás, subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT , finalmente un nuevo Real Decreto aprobado el pasado 20 de diciembre prorroga la vida legal de los triángulos.

En concreto lo hace hasta enero de 2026, fecha en que pasarán a estar prohibidos definitivamente tanto los triángulos como las balizas v16 no conectadas, es decir aquellas que los usuarios, aconsejados en última instancia por la Instrucción 18/V-132, compraron para sustituir a los citados triángulos.

Si poseemos una de estas balizas no conectadas, podemos aprovecharlas hasta 2026, ya que las nuevas conectadas que se comienzan a comercializar tienen precios superiores a los 50 euros y se ofrecen en paquetes de conectividad de los que se desconoce, de momento, si las operadoras cobraran una tasa anual.

