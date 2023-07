Elimina las plagas de tu jardín con estos pesticidas caseros

Tener plagas en tu jardín es algo de lo más normal. Claro que si quieres cuidarlo de manera natural, quizás prefieras evitar pesticidas y productos químicos agresivos que puedan dañar la planta. Existen soluciones para elaborar pesticidas caseros que, además de cuidar tu jardín, son respetuosos con el medio ambiente. En este artículo te contamos por qué los pesticidas caseros son una mejor opción y te damos recetas de algunos para que puedas prepararlos en casa.

Estos pesticidas caseros, 100% naturales, te ayudarán a mantener lejos las plagas y los insectos, sin contaminar el medio ambiente ni potenciales peligros para la salud. Además, también serán menos dañinos para tus plantas. Son remedios que se han usado en la agricultura tradicionalmente.

A continuación te contamos algunas opciones de pesticidas caseros, fáciles de conseguir y preparar en casa:

Aceite de árbol de neem

El aceite vegetal de neem se extrae de un árbol proveniente de la India con el mismo nombre. Es un árbol de hoja perenne tropical cuyos frutos tienen una forma similar a las aceitunas.

Los textos de medicina ayurvédica provenientes del 5000 antes de Cristo hablan sobre sus propiedades curativas antisépticas, antiinflamatorias e inmunomoduladoras.

Las primeras son las que nos interesan en el caso de eliminar las plagas. Para prepararlo solo tienes que mezclar una cucharada de aceite vegetal de neem con media cucharada de jabón natural y un cuarto de agua templada y añádelo a tus plantas o a la tierra.

Ajenjo

Además de ser una planta medicinal muy útil si quieres sembrarla en tu jardín, el ajenjo actúa como pesticida casero al sembrarlo cerca de otras plantas, arbustos o flores.

Te ayudará a repeler insectos, orugas y gusanos, pulgones, ácaros, hormigas y algunas otras plagas si pulverizar con pesticida casero de ajenjo las hojas y tallos donde se encuentren.

Para prepararlo solo tienes que macerar unos 300 g de ajenjo fresco en 1 litro de agua y tapar el recipiente. Estará listo en el plazo de una semana y media aproximadamente. Si es urgente o quieres que la acción sea más fuerte, puedes comprarlo en aceite esencial y añadir unas gotas al pulverizador, ya que no dañará tus plantas ni el ambiente.

Ajo

El ajo es una de las primeras cosas que anotamos en la lista de la compra y un alimento que nunca falta en casa. Sobre todo, en España, por lo que seguro que tienes a mano una cabeza de ajo para preparar tu pesticida natural.

Actúa como potente repelente por su intensidad. Preparar la mezcla para tener listo tu pesticida natural con ajos es más que fácil. Podrás también usarlo en espray y directamente sobre tus plantas o la tierra.

Dependiendo de la cantidad que vayas a necesitar, calcula una cabeza entera de ajos con medio litro de agua más o menos. Puedes triturarlo en la batidora o licuadora hasta que quede una mezcla homogénea.

Después es bueno que lo dejes macerar al menos uno o dos días. Una vez listo, puedes añadirlo al agua según la intensidad que necesites para acabar con tus plagas con este pesticida natural.

Hojas de tomate

Los alcaloides presentes en las hojas del tomate hacen de ellas un excelente repelente para pulgones, orugas y gusanos sobre todo. No todos los tomates vienen con hojas, sobre todo si los compras en el supermercado.

Por ello puedes comprar tomates ecológicos que vengan con sus hojas o, si tienes huerto, usar las tuyas. Si tienes tomates en el huerto junto a otras plantas o quieres plantarlas, actuarán de repelente natural como ocurre con el caso del pesticida natural de ajenjo.

En caso de no ser así y no poder conseguir hojas de tomate fácilmente, puedes comprar aceite esencial o esencia de hojas de tomate. Se puede encontrar en internet aunque no es una opción muy común.

En caso de prepararlo con hojas de tomate, te contamos cómo hacerlo: pica las hojas de tomate hasta tener una cantidad para completar al menos, dos tazas. Diluye después la mezcla en dos tazas de agua y rocía con ella tus plantas. Ten precaución si tienes animales domésticos porque puede ser tóxico para ellos también.

Cáscara de huevo

Además de ser fertilizantes para la tierra, las cáscaras de huevo también tienen el poder de ser repelentes En este caso para orugas y caracoles.

Simplemente machaca las cáscaras de huevo y utiliza el polvo resultante para espolvorearlo sobre la tierra o las hojas de tus plantas.

Ortiga

¿Quién no se ha rozado por accidente en el campo con una ortiga? Esta planta es conocida porque cuando esto ocurre, genera un fuerte picazón y escozor en el lugar del cuerpo en cuestión.

Además de esta cualidad, es un pesticida natural que puede ayudarte a controlar las plagas de tu jardín o las plantas de tu casa. Sobre todo tiene efectividad con las plagas de pulgón, una de las más comunes, y es fertilizante para la tierra también.

Para preparar tu pesticida natural, mezcla 100 g de ortiga con un litro de agua y obtendrás una mezcla concentrada. Puedes dejarlo reposar de 3 a 5 días para que macere.

Si no tienes fácil acceso a las ortigas, quieres preparar una mezcla más potente o es urgente y lo necesitas ya, puedes conseguir la ortiga en aceite esencial en cualquier herbolario o a través de internet.

Pimienta

El último de la lista es la pimienta. También es un básico entre las especias que usamos con frecuencia en la cocina, por lo que es sencillo que la tengas en casa o que la puedas comprar de inmediato en el supermercado más cercano.

La forma más fácil de aplicarla es, como en otros casos, el espray. Selecciona ocho bolas de pimienta de cualquier tipo por cada medio litro de agua.

Bate la mezcla o hazla en la licuadora hasta que veas que va quedando disuelta la pimienta y deja la mezcla reposar al menos una noche.