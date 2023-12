Huel, Soylent y otros batidos sustitutivos de comida, ¿de qué están hechos?

En el año 2012, Rob Rhinehart, un ingeniero y empresario de Silicon Valley, trabajaba para una startup tecnológica. Como muchos ingenieros en ese entorno, estaba obsesionado con la productividad y le frustraba tener que emplear tiempo y dinero en preparar o comprar comida. Esto le llevó a experimentar con una mezcla de nutrientes en polvo, buscando crear una comida que fuera completa desde el punto de vista nutricional, fácil de preparar y asequible.

Rhinehart llamó a su creación “Soylent”, inspirado en una novela de ciencia ficción en la que un mundo superpoblado había solucionado la escasez de alimentos con una única mezcla que formaba la base de la alimentación. Pasó varias semanas consumiendo exclusivamente su mezcla, y aseguraba que experimentó una mejora notable en su salud y energía. En 2013 lanzó una campaña de “crowdfunding” que resultó ser un gran éxito, recaudando alrededor de tras millones de doláres, con los que desarrolló el producto comercialmente.

Debido a la regulación vigente, Soylent no llegó a expandirse a Europa. Sin embargo, en 2015 un empresario del sector de los suplementos llamado Julian Hearn se inspiró en Soylent y sacó su propia versión, a la que denominó Huel (contracción de “human fuel”, o combustible para humanos). Desde su nacimiento, Huel usó como reclamo que su fórmula provenía completamente de fuentes vegetales, algo que para entonces Soylent también estaba ofreciendo.

Los batidos sustitutivos de comida tienen mucho éxito en EE UU, un país donde un 45% de las personas dicen estar demasiado ocupadas para cocinar. Sin embargo, estos productos están creciendo en ventas en el resto del mundo. Según datos de Mordor Intelligence, el mercado de sustitutos de comida en Europa crecerá en casi un 50% entre este año y 2028.

¿Qué contienen los batidos sustitutivos de comida?

El organismo humano obtiene principalmente dos cosas de la comida: energía para poder funcionar (moverse, pensar, mantener la temperatura corporal, renovar los tejidos, luchar contra enfermedades, esencialmente carbohidratos y grasas) y por otro lado materias primas para la regeneración de los tejidos y los compuestos necesarios para la vida (en concreto proteínas, grasas esenciales, vitaminas y minerales).

Las autoridades sanitarias publican cuáles son las cantidades recomendadas de cada uno de estos nutrientes para evitar caer enfermos, y diversos estudios indican cuáles son las cantidades para una salud óptima. La dieta en las sociedades modernas a menudo proporciona cantidades suficientes de la mayoría de los micronutrientes, pero esto viene acompañado de un exceso de energía procedente del azúcar y la grasa. Al mismo tiempo, suelen ser deficitarias en aminoácidos esenciales (que obtenemos de las proteínas)

Los sustitutos de comida suelen contener una mezcla de macronutrientes y micronutrientes esenciales para cumplir con las necesidades diarias del cuerpo humano. Esta es la receta más habitual:

Proteínas: son una parte esencial de estos batidos y suelen proceder de fuentes vegetales como el guisante, el arroz o la soja, aunque la versión original de Soylent, y otras marcas, utilizan proteínas de suero de leche. Las proteínas son fundamentales para regeneración de tejidos y el mantenimiento de la masa muscular, especialmente en personas mayores.

Carbohidratos: su única función es proveer de energía al cuerpo. Los batidos pueden incluir carbohidratos complejos como la avena, que ofrecen una liberación de energía más sostenida.

Grasas: suelen proceder de fuentes vegetales como el aceite de girasol o aceite de coco, proporcionando ácidos grasos esenciales y ayudando en la absorción de vitaminas solubles en grasa. Algunas marcas incluyen ácidos grasos omega-3, ya que mucha gente es deficitaria.

Vitaminas y minerales: estos batidos están fortificados con una amplia gama de vitaminas y minerales para asegurar que cubren las necesidades diarias recomendadas.

Fibra: importante para la salud digestiva y la microbiota intestinal, la fibra alimentaria en estos productos suele provenir de ingredientes como la avena o la inulina.

Otros aditivos: dependiendo de la marca, estos batidos pueden contener edulcorantes sin calorías, aromas, estabilizadores, y conservantes para mejorar el sabor y la vida útil del producto.

Los batidos sustitutivos de comida más conocidos

Cada uno de estos productos presenta una formulación única para cubrir diversas necesidades nutricionales. Algunos destacan por su contenido en proteínas vegetales, mientras que otros enfatizan la inclusión de ingredientes orgánicos y la minimización del azúcar. Estos son los más conocidos:

Soylent

El más veterano, Soylent está disponible en tiendas el Reino Unido, pero para obtenerlo en Unión Europea hay que pedirlo a través de su sitio web. Es uno de los más apreciados por sabor y textura, en especial porque no resulta demasiado espeso. Cada porción de 400 calorías ofrece macronutrientes, vitaminas y minerales. Por ejemplo, el batido de chocolate cremoso de Soylent contiene 24g de grasa, 36g de carbohidratos y 20g de proteínas.

Huel

El batido sustitutivo de comida Huel se fabrica por completo con ingredientes vegetales y contiene una buena cantidad de proteínas, fibra, y es bajo en índice glucémico y grasas saturadas. Huel utiliza avena, que es una excelente fuente de fibra. La proteínas provienen de concentrados de guisante y arroz integral. Además, Huel incluye triglicéridos de cadena media (MCT) derivados del coco, que son postbióticos que mejoran la salud intestinal y proporcionan energía sin almacenamiento de grasa.

BeNu

BeNu Complete Nutrition es el batido sustitutivo de comida de la empresa de suplementos nutricionales MyProtein. Todos los sabores tienen perfiles nutricionales prácticamente iguales, com 34 g de proteínas, 34 g de hidratos de carbono, solo de 1 a 2 g de azúcar y 13 g de grasa. Cada porción tiene aproximadamente 400 kcal. Los ingredientes principales son harina de avena, aceite de girasol y concentrado de suero de leche, que en la versión vegana se sustituye por proteína de guisante, además de vitaminas y minerales.

Protein Works

El batido de Protein Works se caracteriza por ser bajo en calorías, con solo 213 kcal por batido, pero al mismo tiempo, es rico en proteínas, ofreciendo 25 g por ración. Además, contiene carbohidratos de digestión lenta, lo que ayuda a aumentar la sensación de saciedad mientras mantiene bajo el aporte calórico. Viene en una gran variedad de sabores, en su mayoría dulces.

Sustitutivos de comida y pérdida de peso

Aunque hay batidos sustitutivos de comida que se comercializan específicamente para perder peso, como BiManán o Optifast, los productos anteriores se ofrecen como una alternativa rápida y cómoda a una comida en casa o en un restaurante, garantizando la calidad nutricional.

Sin embargo, algunas personas que empiezan a consumir estos productos, aunque no sea su misión principal, pueden experimentar cierta pérdida de grasa corporal, en especial si su dieta habitual se compone de alimentos ultraprocesados altos en azúcares y grasas. El mero hecho de tomar una mayor cantidad de proteínas y nutrientes, y reducir el azúcar, es suficiente para aumentar la sensación de saciedad, y comer menos el resto del día.

Dicho esto, expertos como la dietista Christina Fasulo, del hospital Cedars-Sinai, advierten de que no es recomendable sustituir todas las comidas del día con estos productos, ya que muchos “carecen de algunos de los nutrientes que puedes obtener a lo largo del día de tus comidas, especialmente fibra”. Según Fasulo, “depender exclusivamente de batidos sustitutivos de comida no es sostenible a largo plazo. Además, no enseña hábitos alimenticios saludables necesarios para mantener el peso la salud a largo plazo”.

Los batidos sustitutivos de comida, especialmente si están bien formulados, nos pueden sacar de un apuro y mantenernos nutridos adecuadamente cuando la única comida disponible son aperitivos salados, caramelos y chocolatinas en una máquina de vending. El resto del tiempo, deberíamos comer alimentos frescos, y siempre que tengamos problemas de salud, consultar con un médico o nutricionista antes de cambiar nuestra dieta.