Cómo limpiar la nevera de una forma ecológica

Hagámonos una pregunta: ¿cuántas veces hemos limpiado la nevera durante 2020? Una vez, a caso dos y puede que ninguna en más casos de los que podamos imaginar. Y eso que no nos ha faltado tiempo... Muchos de nosotros pensamos que la nevera no se limpia, que no se ensucia. Caso error. Porque la nevera, tanto los pasadores como las paredes y superficies interiores, son una de las zonas más sucias de nuestra casa.

Así lo certificó un estudio de 2010 sobre higiene en los hogares, que tomó muestras de 180 hogares de Australia, Canadá, Alemania, India, Malasia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Los resultados desvelaron que el 40% de las neveras tenían poblaciones bacterianas y moho en cantidad suficiente como para alterar la seguridad alimentaria de los alimentos conservados.

Por descontado, a muchos de los propietarios de frigoríficos no se les pasa por la cabeza este hecho y creen que sus aparatos están impolutos. Aplican, seguramente, la máxima del "si no lo veo es que no existe". Pero sí existen: suelen esconderse en los lugares más recónditos, crecen sobre pequeños restos olvidados, casi imperceptibles al ojo humano, o proliferan en diminutas charcas de líquido segregado por alguna carne, fruta o verdura mal guardada.

Principales patógenos que viven en nuestra nevera

Entre los patógenos más frecuentes en neveras se encuentra la bacteria fecal Echerichia coli, que suele venir del exterior mediante la contaminación de las bolsas de plástico que guardan el alimento, y especialmente si han estado en contacto con bolsas de la compra reutilizables.

El estudio arriba citado constató un alto índice de poblaciones de esta bacteria en ellas, ya que no suelen lavarse tras transportar los alimentos, algo que sí debería hacerse. Otra bacteria común en los espacios fríos es Aeromonas hydrophila, que prospera en el pescado y el marisco cuando comienzan a segregar líquidos.

También Listeria monocytogenes puede aparecer en el queso fresco, los embutidos, las carnes y la leche que pasa demasiado tiempo abierta. Para terminar el recuento, Yersinia enterocolitica se puede dar en productos elaborados con carne de cerdo.

Conclusión: mejor limpio la nevera regularmente

Como el martes que viene, día 20, es el Día Mundial de la Nevera Limpia, te proponemos el siguiente vídeo en el que te indicamos cómo hacerlo de un modo sencillo con solo un par de trapos y una botella de vinagre.

Como siempre, si no quieres ver el vídeo, te ofrecemos la noticia en texto.

