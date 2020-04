El boletín del coronavirus: la carrera para fabricar tests en España, el castigo de Trump y clases de ballet

📊La tendencia. El efecto de las medidas de confinamiento se sigue notando. La epidemia se ha frenado en España, pero siguen muriendo cientos de personas. La cifra de muertos ha aumentado en 567 personas en el último día, según el informe sobre la enfermedad del martes, que suelen recoger datos atrasados del fin de semana.



El objetivo para este miércoles era que hubiera más altas nuevas que casos nuevos. Ése fue el horizonte estimado hace un mes por la consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. Tanto en el caso de Madrid como en el resto de España ese hito está muy cerca, como puedes ver en esta pieza.



El número medio de contagios de cada caso confirmado está por debajo de uno en casi toda España. Es decir, cada infectado (confirmado) contagia a menos de una persona (de media). Las excepciones son Castilla y León (el más preocupante por el número de casos), Extremadura y Asturias. Son los datos teniendo en cuenta que la mayoría de los infectados no lo saben o no han recibido confirmación con un test.



Aquí puedes ver la evolución de la epidemia por comunidad autónoma.



👉Marzo ha sido el mes con más muertes en España desde que hay registros comparables. El aumento se da sobre todo por los fallecimientos en Madrid, Castilla-La Mancha y Navarra, no todos por coronavirus. Aquí la pieza de nuestros periodistas Belén Remacha, Marta Borraz y Raúl Sánchez.



🩺Los tests. El Gobierno ha aprobado un orden para que los laboratorios privados estén al servicio de las autoridades de las comunidades autónomas. Ya era parte del decreto del estado de alarma que la sanidad privada se pusiera al servicio de la pública, pero la última orden incide en el caso de los tests. Las empresas privadas tienen que notificar las pruebas que tienen a su disposición y qué pretenden hacer con ellas para las que comunidades den instrucciones sobre su uso correcto.



El movimiento es parte del plan del Gobierno para mejorar las pruebas de diagnóstico y fabricarlas en España dadas las dificultades para comprarlas en China y otros mercados, como cuenta aquí Belén Remacha.



🗓 La cuarentena. Mientras no haya pruebas suficientes, será difícil pasar a la siguiente fase con menos medidas de aislamiento. El presidente pedirá el próximo miércoles en el Congreso la ampliación del estado de alarma hasta el 10 de mayo.



💰Las previsiones del FMI. El Fondo Monetario calcula que el PIB de España caerá un 8% y el paro llegará al 20% este año por el impacto del coronavirus. España será la tercera economía entre las de la zona euro con mayor pérdida de riqueza en 2020, después de Italia (-9,1%) y Grecia (-10%) y al mismo nivel que Portugal (-8%). El FMI calcula que las economías desarrolladas perderán más de un 6,1% de su riqueza este año. Las previsiones propias de algunos países son peores que las del FMI. Por ejemplo, el Reino Unido calcula que su PIB puede caer hasta el 13% en 2020, un récord desde la Segunda Guerra Mundial. El FMI confía en que la recuperación llegue en 2021, y prevé que España crecerá entonces un 4%. La pieza de nuestro jefe de Economía, Rodrigo Ponce de León, con más detalles.



💶Prórroga para el pago de impuestos. Los autónomos y pymes que facturen menos de 600.000 euros tienen de plazo hasta el 20 de mayo en lugar del 20 de abril previsto. En las declaraciones ya presentadas con domiciliación bancaria, no se efectuará el cargo hasta el 20 de mayo.



👩🏻‍⚕️Médicos que no pueden ayudar. Una radióloga de El Salvador que limpia casas en un pueblo de Valencia. Un médico en Venezuela, de brazos cruzados en su piso de Madrid. Un uruguayo especialista en epidemias que se dedica a hacer reformas. Son casos de inmigrantes que no tienen documentación para trabajar o no tienen títulos homologados y viven la pandemia con frustración y que han contado su historia en este reportaje de Fernando Peinado y María Martín en El País.

👀 Trump castiga a la OMS. El presidente de Estados Unidos dio este martes la orden de parar la financiación de la Organización Mundial de la Salud por la gestión de la pandemia. Su país es el que más fondos aporta a esta entidad de la ONU. Estados Unidos paga cerca del 20% del presupuesto de la OMS a través de la varias agencias con donaciones voluntarias.



🇺🇸El mensaje de Obama. El ex presidente de Estados Unidos apoyó este martes a Joe Biden en la carrera presidencial, y aprovechó el momento para lanzar varios mensajes sobre el coronavirus, cuya amenaza Donald Trump sigue negando (según el día). "Las pandemias se hacen oír más allá del ruido y la propaganda para recordarnos lo que es real y lo que es importante. Esta crisis nos ha recordado que el gobierno importa. Que los hechos y la ciencia importan. Que el Estado de Derecho importa. Que tener líderes que están informados, son honestos y buscan unir a la gente en lugar de separarla -ese tipo de líderes- importa". En este enlace, el vídeo completo.



🗽El epicentro de la epidemia en Nueva York. En una ciudad con más de 10.000 muertos por coronavirus pocos lugares han sufrido tanto como el centro de Queens, donde en una franja de 18 kilómetros cuadrados de barrios de inmigrantes se registraron más de 7.000 casos en las primeras semanas del brote. El reportaje del New York Times (en español, una lengua muy hablada en este distrito).



🇦🇹 Austria reabre algunas tiendas. Este martes reabrieron las tiendas de menos de 400 metros cuadrados y las grandes superficies de informática y bricolaje. Todas están obligadas a garantizar la higiene y la distancia entre las personas. Si esta reapertura no tiene impacto en la epidemia, el resto de comercios reabrirá el 2 de mayo. Viena ha tomado medidas especiales para ampliar el espacio para peatones y bicicletas en las calles para facilitar la distancia de seguridad. Austria tiene más de 14.000 casos confirmados y menos de 400 muertos por coronavirus.



🇲🇽 Cuando el presidente minimiza la crisis. Es el caso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no sólo desoyó las recomendaciones de las autoridades sanitarias cuando el coronavirus ya era pandemia, sino que ridiculizó las llamadas a quedarse a casa. Lo cuenta esta columna de opinión del Washington Post en español. México tiene por ahora más de 5.000 casos diagnosticados y más de 300 muertos.



💪🏼 Algo bueno. A menor temperatura, mayor transmisión del coronavirus: ésa es la conclusión a la que ha llegado un estudio preliminar del instituto de Salud Carlos III y la agencia estatal de meteorología después de analizar los casos diarios por 100.000 habitantes por comunidad autónoma y compararlos con las oscilaciones de temperaturas. Esto da esperanza para frenar la epidemia en las próximas semanas en las que temperaturas subirán en el hemisferio norte. Además, se podría desarrollar un sistema de vigilancia y alertas para futuros brotes.