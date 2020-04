Más curados cada día que nuevos casos de coronavirus: una meta cercana pero que España aún no logra

El aislamiento social está dando sus frutos y, un mes después de que España ordenara el confinamiento generalizado de la población, la velocidad a la que se expande el coronavirus ha descendido considerablemente. La curva se está aplanando, pero hay un parámetro que, junto a otros, sirve para medir el control de la epidemia que aún no se ha cumplido: que el número de personas que se recuperan cada día supere a la cifra de nuevos contagios. Algo a lo que se ha referido Fernando Simón, director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, este martes tras volver de su baja: "Lo que a mí me hubiera gustado, que hubiéramos tenido más curados que nuevos casos, aún no se ha producido".

España ha registrado en las últimas 24 horas 3.045 nuevos positivos, hasta alcanzar los 172.541 contagios desde el inicio de la pandemia, y anota 2.777 personas recuperadas. En total, el número de curados escala hasta los 67.504, lo que supone casi un 40% de los confirmados. Es decir, la diferencia se sitúa en los 268, la más baja desde el estallido de la emergencia sanitaria.

Aunque con ligeras variaciones, el margen se ha ido estrechando progresivamente: desde el 8 de abril ha estado oscilando entre los 1.000 y 1.600 casos (salvo el 12, que fueron 800), por lo que el descenso de este martes es muy acusado. Los primeros días de abril no bajaba de los 4.000 casos de diferencia entre los confirmados y curados, por lo que, de seguir con esta tendencia, el objetivo no debería estar lejos.

Fernando Rodríguez Artalejo, epidemiólogo y director de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, explica que la importancia de esta variable radica en que "una medida clave de la marcha de la epidemia no es el total de casos acumulados, sino lo que ocurre cada día". Para "empezar a ver la luz al final del túnel" y, por consiguiente, "comenzar a controlar la epidemia" es necesario "que cada día haya más curados que nuevos casos".

El experto lo ilustra con un ejemplo: "Lo podemos representar con una bañera en la que la magnitud del problema la medimos por la altura del agua. Para que baje, hace falta que el agua que sale por el desagüe, es decir, los que se curan, sea más que los que entran por arriba. El objetivo es que no se desborde".

La meta, además, resultaría un alivio para el sobrecargado sistema sanitario. En opinión de Joan Ramón Villalbí, expresidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), la tensión asistencial se relajará "si salen más personas curadas de las que entran" a los hospitales y así el sistema sanitario, que "ha dedicado una inmensa mayoría de sus recursos" al coronavirus "empezará a recuperar su capacidad". La tendencia, prosigue el experto, "es favorable a ello".

Seis comunidades lo han logrado

Este era el escenario ideal que dibujaba hace un mes la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), junto a la reducción de la velocidad de la curva, que se mantiene en los últimos días en el 2% -el 20 de marzo estaba en el 16%-. También cumplir esta meta en 30 días, es decir, este 15 de abril, era uno de los logros que se habían puesto como horizonte los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid, donde antes comenzó el brote y uno de los territorios en los que con más virulencia ha impactado.

A excepción de lo ocurrido este martes, cuando la cifra de nuevas altas ha excedido en 40 a los nuevos recuperados, la región llevaba tres días seguidos, desde el 10 de abril, cumpliendo este parámetro. Si va ocurriendo en cada vez más comunidades autónomas y la tendencia de reducción de la velocidad que vemos ahora "se consolida de forma estable, en relativamente poco tiempo debería" consumarse el objetivo en España, señala Rodríguez Artalejo. Deberá, no obstante, mantenerse en el tiempo.

A ese escenario de control de la epidemia empujan varias comunidades autónomas. Los últimos datos del balance oficial del Ministerio de Sanidad apuntan a que Castilla- La Mancha, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Canarias y Murcia son los territorios en los que la cantidad de personas que han superado la enfermedad ha sido más elevada que los infectados en 24 horas. En La Rioja, por ejemplo, se han quedado a uno y en las Islas Baleares o Asturias lo han logrado en días pasados, pero no justo este martes. De ahí, la clave de que la tendencia se consolide.

Como con todas las cifras que permiten trazar la dimensión de la pandemia, hay que tomar los datos con prudencia, pues cada comunidad autónoma tiene sus propios criterios para el recuento, que además han ido cambiando. Por eso, la evolución no es constante durante todo el brote. Por otro lado, tal y como advirtió Simón este martes, los datos del sábado, domingo y principio de semana deben ser analizados con cautela porque pueden sufrir desfases con el retraso de notificaciones, especialmente tras los festivos de Semana Santa.

Además, los datos de recuperados pueden estar infraestimados porque, según explica Villalbí, la carga de trabajo que comporta la epidemia hace que los esfuerzos se centren en las notificaciones de confirmados y fallecidos, por lo que "la información sobre personas que se han curado puede no ser del todo completa".

Reducir los contagios para iniciar otra fase

¿Y de qué depende que el número de altas sea mayor que las bajas? Artalejo apunta a que "realmente" en el número de pacientes curados "no podemos intervenir mucho" porque "se hace todo lo posible y se cura el que se cura". Donde sí se puede intervenir es en el número nuevo de infectados, que "deben todavía reducirse mucho" para pensar en una futura desescalada. De hecho, en ello han insistido las autoridades estos últimos días: "No estamos en fase de desescalada, estamos confinados", reiteraron Salvador Illa y Pedro Sánchez este fin de semana.

Esta reducción de los contagios pasa, como desde el principio, por perseverar en las restricciones impuestas y cumplir las medidas de protección que tanto los expertos como las autoridades se empeñan en trasladar. Especialmente tras la vuelta a la actividad de algunos sectores no esenciales, fundamentalmente construcción y pequeña industria, tras el levantamiento de la "hibernación" de la economía. Mantener la distancia interpersonal de un metro como mínimo, el lavado frecuente de manos y la higiene son las tres "prioridades" que dicta Sanidad, junto a la "recomendación" de usar mascarilla cuando la primera no se pueda garantizar.