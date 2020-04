Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

La Unión Europea afronta la crisis del coronavirus con "solidaridad" y puede ser clave en la planificación de una salida coordinada que reduzca el riesgo de un repunte de la pandemia cuando se relajen las medidas de confinamiento, pero dependerá de que se permita a las instituciones europeas ir más allá de la "buena voluntad de coordinar" una respuesta común donde las competencias siguen siendo nacionales, como es el caso de la Sanidad e Interior.

"Los temas en los que la Unión Europea se encalla, no es porque no funcione bien sino porque en esos temas la UE en realidad no existe. Y ahí la cuestión está en saber si hay voluntad para que la UE intervenga", ha defendido en una entrevista con Europa Press el director de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch.

"Probablemente, una de las enseñanzas de esta crisis es que tiene que haber algo más que una coordinación basada en la buena voluntad pero no sobre la base de competencias concretas", ha añadido el portavoz europeo, que defiende las ventajas de que los socios gestionen su soberanía de manera compartida, a través de las instituciones de la UE.

Algunos países como Austria o Dinamarca vislumbran la salida y se preparan para relajar sus confinamientos, a pesar de que Bruselas llama a la coordinación a Veintisiete para evitar nuevos picos de contagios si la vuelta no se hace de la mano.

A juicio de Duch será complicado hacer converger el ritmo de países en donde los tiempos de la pandemia son distintos, pero la Eurocámara apoyará una estrategia coordinada por la Comisión Europea que sea "eficaz" a nivel europeo y ayude a evitar repuntes.

"Hay que coordinarlo muy bien no solo para que sea eficaz a nivel europeo, sino para que evitemos que haya reincidencias de esta pandemia en otros meses", razona.

Informa Europa Press.