El boletín del coronavirus: la minoría que vuelve al trabajo entre la incertidumbre, el plan de Macron y el cumpleaños de un museo

📊La tendencia. El número de muertos bajó este lunes respecto al día anterior, con 517 personas fallecidas. También tiende a la baja el número de contagios. Pero hay que tener en cuenta que puede haber retrasos en la comunicación de los datos por los días festivos. Hasta el miércoles no sabremos si se consolida la tendencia.



El dato de muertos en España sigue siendo muy alto en comparación con otros países: más de 17.000 han muerto por coronavirus. Sólo Estados Unidos e Italia tienen más muertos y hasta ahora el peor dato en relación con la población es el de España.



Aquí puedes ver la evolución por comunidad autónoma.



El objetivo de esta semana es "doblegar la curva", según dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa. ¿Y qué significa doblegar la curva? Significa que cada enfermo contagie a menos personas, tendiendo a 0, para que haya cada vez menos casos y menos muertos.



👉Aquí una pieza del New York Times (en español) sobre qué significan los términos que utilizamos habitualmente sobre el coronavirus.



👷🏼‍♂️El riesgo de la vuelta (parcial) al trabajo. Decenas de miles de personas volvieron este lunes a trabajar y este martes vuelven otras muchas. Sigue siendo una minoría, porque se trata sólo de empresas donde no es posible trabajar en remoto y que no pertenecen a los servicios esenciales del comercio minorista. Vuelven al trabajo sobre todo empleados de la construcción y la industria a no ser que sean mayores o estén en algún grupo de riesgo por condiciones médicas previas o por embarazo.



Sigue sin haber tests para controlar a las personas que presenten síntomas leves o hayan podido pasar la enfermedad ni para hacer un seguimiento de sus contactos, medidas básicas que recomiendan los estudios sobre cómo volver a la pseudonormalidad.



El impacto de esta reactivación de una parte de la economía congelada no se notará hasta dentro de dos o tres semanas, que es el tiempo habitual de incubación de la enfermedad y el desarrollo de síntomas suficientemente graves como para que alguien acabe en un hospital y por lo tanto pueda ser confirmado como caso.



Mientras tanto, Sanidad dice que se controlará la evolución de la epidemia midiendo cambios en la capacidad de transmisión del virus y el estado de los ingresos en hospitales y contactos con los centros de salud. Es lo que el presidente Pedro Sánchez llamó "marcadores" el domingo.



👉 La vuelta al tajo en la construcción, entre la necesidad de cobrar y la de protegerse: "Hay mucho protocolo y poca realidad". Esta historia de Laura Galaup y Natalia Chientaroli cuenta cómo los obreros ven pocas medidas de seguridad aplicadas en la práctica. En el primer día había también confusión sobre quién tiene que trabajar y quién no en las obras. No deben hacerlo quienes trabajen en edificios donde haya casas u oficinas ocupadas y no se pueda garantizar la separación de los trabajadores y las personas que están en el edificio.



"Seguimos en el confinamiento, insisto. En todo el conjunto de España", dijo varias veces este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa. ¿Cuándo acabará el confinamiento? Illa fue claro: "No estamos en condiciones de dar una fecha". El actual estado de alarma dura hasta el 26 de abril y el presidente ya ha anunciado que espera pedir una extensión de al menos otros 15 días más.



💶El paro para autónomos. Los trabajadores autónomos que lo hayan solicitado recibirán el subsidio de ayuda este viernes 17 de abril. Pueden pedir la ayuda trabajadores que hayan tenido que cerrar su negocio debido al coronavirus y los que hayan reducido un 75% su facturación en el mes de referencia respecto al semestre anterior. Aquí nuestra reportera Laura Olías cuenta los detalles.



🇮🇹En Italia reabren (algunas) librerías, pero no las obras. Desde este martes reabren en Italia librerías, papelerías y tiendas de ropa de bebé en la parte del país menos afectada por el coronavirus, por ejemplo, Sicilia. No lo hacen en regiones como Lombardía, Piamonte o Lazio. Y sigue suspendida toda la actividad industrial y de construcción considerada no esencial en todas las regiones. En Italia ya han muerto más de 20.000 personas. La epidemia se está frenando, pero aún mueren cientos de personas cada día: este lunes, 566 fallecidos.



🇫🇷 Francia amplía el confinamiento hasta el 11 de mayo. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a sus conciudadanos que respeten las reglas de confinamiento y anunció una extensiónhasta el 11 de mayo. A partir de entonces, Macron dijo que reabrirán colegios y guarderías y la mayor parte de sus empleados volverán al trabajo, aunque otras medidas estarán en vigor durante "meses". Museos, teatros, hoteles, cines y festivales, por ejemplo, seguirán cerrados.



Macron aseguró que el 11 de mayo su Sanidad estará en condición de "hacer pruebas a todas las personas que tengan síntomas", un paso esencial para reabrir parte de la actividad. También dijo que entonces habrá mascarillas "suficientes" para toda la población.



En Francia, hay más de 136.000 casos confirmados y casi 15.000 personas muertas por coronavirus.



🇨🇳 China limita la investigación. El régimen chino intenta ahora limitar la investigación sobre el origen del coronavirus y ya ha advertido a las universidades que trabajan en este campo que serán controladas estrechamente por el Gobierno. El régimen chino persiguió a los médicos que intentaron advertir a sus colegas de la nueva neumonía -como Li Wenliang, que murió después por coronavirus- y a los periodistas que intentaron contarlo -algunos siguen desaparecidos.



Mientras empieza a abrir lentamente Wuhan, el epicentro de la pandemia, el Gobierno chino ha comunicado un repunte de contagios en otros lugares del país.



🦹‍♀️ Cuidado con los bulos. Contra los bulos, lo único que se puede hacer es luchar con información. Si necesitas explicarle a alguien en tus redes personales por qué no es verdad que WhatsApp censure información o que periodistas españoles hayan cambiado las reglas de la compañía estadounidense propiedad de Facebook, aquí hay un artículo de Maldito Bulo que explica los hechos con claridad. Y aquí también un artículo de El Mundo contando la noticia tras un comunicado de Facebook.



💪🏼 Algo bueno. El fármaco remdesivir, que se desarrolló para intentar combatir el ébola, está dando buenos resultados en casos graves de coronavirus. Esto se basa en el estudio de un grupo pequeño de pacientes en Estados Unidos (sólo 53), pero varios investigadores creen que este fármaco es una opción prometedora para el tratamiento. Aquí el artículo del Washington Post y aquí el estudio recién publicado en New England Journal of Medicine (en inglés).