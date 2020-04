Los autónomos cobrarán este viernes 17 de abril el 'paro' por cese de actividad debido al coronavirus

El primer abono del 'paro' extraordinario para los trabajadores autónomos debido al coronavirus será este viernes, 17 de abril. Fuentes de la Seguridad Social explican a eldiario.es que este día recibirán el pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad aquellos trabajadores a los que ya les haya sido reconocida la ayuda por parte de las mutuas. Desde el Ministerio añaden que "los datos de los beneficiarios ya reconocidos se conocerán en los próximos días".

La prestación extraordinaria por cese de actividad fue creada por el Gobierno el pasado 17 de marzo para asegurar una especie de 'paro' a los trabajadores autónomos que se vieran afectados por la crisis del coronavirus. La pueden solicitar aquellos trabajadores que hayan tenido que cerrar su negocio debido a la COVID-19 y los que hayan reducido un 75% su facturación en el mes de referencia respecto al semestre anterior. El Ejecutivo modificó recientemente la ayuda para que sea compatible con la percepción de otras prestaciones, algo que restringió en un primer momento.

Dos de los mayores interrogantes hasta el momento eran la primera fecha en la que se pagará esta prestación, que ingresarán las mutuas, y cuántas personas la recibirán. De hecho, este lunes la organización de autónomos ATA ha vuelto a insistir al Gobierno con que se abonen "con urgencia" estas prestaciones.

Fuentes de la Seguridad Social despejan la primera de estas incertidumbres: las mutuas abonarán esta especie de 'paro', de un mínimo de 661 euros mensuales, este viernes 17 de abril. La siguiente duda se mantiene, el número de perceptores en este primer abono, aunque se despejará "en los próximos días", afirman en la Seguridad Social.

Unas 900.000 solicitudes

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha informado del número de solicitudes de esta prestación extraordinaria, que asciende a unas 900.000. Es decir, que más de uno de cada cuatro trabajadores autónomos (3,25 millones) han pedido esta prestación. Escrivá también ha explicado que las inmensa mayoría de las prestaciones tramitadas, "un 98%", están siendo concedidas a los trabajadores, según ha apuntado en una entrevista en El País.

Habrá que esperar por el momento para conocer la cifra exacta de las personas a las que se ha reconocido la prestación y que, por tanto, podrá recibir este ingreso el viernes. Según la guía sobre esta ayuda que elaboró la Seguridad Social, el plazo máximo previsto por ley para que se resuelvan estas solicitudes es de "30 días hábiles" desde la recepción de toda la documentación preceptiva, indica la Seguridad Social.

Otro pago a final de abril o inicio de mayo

En cualquier caso, los autónomos a los que no se haya tramitado aún su solicitud, y por tanto no cobren la prestación el próximo viernes 17, no tendrán que esperar un mes completo más para recibirla, aseguran en la Seguridad Social.

El siguiente abono por parte de las mutuas se hará a final del mes de abril o principios de mayo, explican en el Ministerio, y que recibirían las personas que tengan tramitada la prestación para esa fecha. El objetivo es que estos trabajadores no tuvieran que esperar hasta el próximo 17 de mayo y adelantar este ingreso.

Este lunes las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y UATAE se han reunido con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para transmitirle algunas de sus principales demandas. Desde Trabajo explican que han abordado el tema de los ERTE, sobre los que "se abre la posibilidad de estudiar nuevas medidas en lo que atañe a los ERTE productivos".

ATA ha insistido en que se suspenda el pago de la cuota a la Seguridad Social correspondiente al mes de abril para todos los trabajadores autónomos. El ministro Escrivá ha defendido que el dinero público que se invierta en esa crisis debe ir enfocado a los grupos que más lo necesiten y ha criticado las peticiones de "café para todos" que le transmiten de algunos colectivos.

Piden que se rebaje el límite del 75%

Todas las organizaciones de autónomos coinciden en una reclamación sobre esta prestación extraordinaria para la crisis del coronavirus: que se reduzca la referencia del "75%" de pérdida de ingresos para poder acceder a la ayuda. Las asociaciones insisten en que el límite es demasiado exigente y deja fuera a muchas personas afectadas por la emergencia en sus negocios.

ATA pide que se conceda la prestación a quienes hayan visto reducir sus ingresos un 40%. En UATAE repiten esa cifra para "algunos sectores especialmente golpeados" y además recuerdan que solicitaron al Ejecutivo que flexibilizase el criterio para el cómputo de marzo, de modo que se tuvieran en cuenta las pérdidas desde la declaración del estado de alarma (14 de marzo) y no sobre el mes completo. Esto, insisten en UATAE, excluye "a muchos autónomos afectados".

En el caso de UPTA, piden que la referencia se quede en una reducción del "50% de los ingresos", según explica su presidente Eduardo Abad, para poder ser beneficiario de la prestación.