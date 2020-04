La cifra diaria de muertes con coronavirus desciende hasta las 517, con el menor dato de nuevos contagios desde el 20 de marzo

España ha registrado en las últimas 24 horas 517 fallecimientos de personas con coronavirus. Supone un descenso con respecto a las cifras del domingo, cuando se contabilizaron 619 muertes, y es un dato similar al del sábado, con 510. Según el balance del Ministerio de Sanidad, han perdido la vida 17.489 personas desde el inicio de la pandemia en nuestro país.

La cifra de casos totales se ha elevado este lunes a 169.496, con 3.477 contagios nuevos, el dato más bajo desde el 20 de marzo. Ya han sido dadas de alta 64.727 personas en todo el país, con 2.336 recuperaciones notificadas en el balance de este lunes. Las personas curadas representan el 38% de todos los casos.

Así ha evolucionado el número de casos totales, altas y muertes en España

Número total en España de casos confirmados de COVID-19 confirmados según sean casos totales, personas que se han recuperado o que han fallecido

Lineal Logarítmica

Los datos de los fines de semana y los festivos deben analizarse con cautela por los posibles retrasos que se pueden producir en las notificaciones desde los hospitales y las comunidades autónomas en los días no laborables. Esa demora provoca que los datos sean más altos en los días posteriores, según han explicado las autoridades sanitarias en ocasiones previas.

La Comunidad de Madrid, la más afectada por la pandemia, ha registrado 145 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas −6.423 en total− y el número de nuevos contagios es el menor contabilizado en un mes, con 559 personas infectadas, según los datos del Ministerio de Sanidad. El número total de curados se eleva a 25.385 personas y representan casi el 54 % sobre la cifra total de aquellos que han contraído la enfermedad (47.146) en la región.

Vuelta al trabajo en actividades no esenciales

Los trabajadores de las actividades no esenciales han reanudado este lunes su actividad laboral en las empresas en las que no sea posible hacerlo a través de métodos telemáticos y en las comunidades autónomas que no sea festivo, tras el fin del permiso retribuido recuperable, al tiempo que se reforzarán las medidas de seguridad y protección.

Tras las vacaciones de Semana Santa y el fin del permiso retribuido recuperable, a partir de este lunes se vuelve a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma, por lo que han vuelto a reincorporarse los trabajadores de actividades no esenciales, como la construcción, con límites.

La vuelta al trabajo de estos trabajadores de actividades no esenciales se ha producido este Lunes de Pascua en todas las comunidades autónomas, salvo en las ocho que es festivo (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco).