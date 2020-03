El boletín de hoy: más medidas para momentos clave

Las restricciones en toda España empezaron a aplicarse ayer. Hoy es el día clave, el primero de muchos, porque es día laborable. Sólo puedes salir de casa si haces un trabajo esencial y no puedes teletrabajar, o si tienes que ir a comprar alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales, si tienes que cuidar de una persona mayor, un niño o alguien que lo necesite o si estás volviendo a casa.

👉Qué puedes hacer y qué no ahora en España

📃El documento del Boletín Oficial del Estado completo

🔒Al final sí cierran también las peluquerías



¿Y qué pasa si no cumples con las instrucciones? Que te puede caer una multa de entre 600 y 30.000 euros y puedes acabar condenado hasta a cuatro años de cárcel, como cuenta aquí nuestro reportero de Tribunales, Pedro Águeda. Además de la policía nacional y local, la unidad militar de emergencias patrulla siete ciudades (Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife).



Pero lo que pasa sobre todo es que cualquiera que no siga las restricciones se pone en peligro y pone en peligro a otras personas, a los pacientes y al personal sanitario.



👉Este gráfico interactivo del Washington Post explica muy bien la velocidad de los contagios con medidas de distanciamiento y sin medidas de distanciamiento. Hay una gran diferencia. Quedarte en casa salva vidas.



Más medidas por áreas. Las anunciaron anoche el ministro de Sanidad, la de Defensa, el de Interior y el de Transportes.

El Ministerio de Sanidad toma el control de todos los centros sanitarios privados para tenerlos a disposición de la lucha contra la epidemia.

Autoriza la contratación de licenciados en Medicina que hayan aprobado las pruebas aunque no hayan obtenido el título o tengan el título de especialidad en otro país y que no tengan homologado.

También pide a cualquier persona física y jurídica que tenga material sanitario esencial como mascarillas, batas impermeables o tests de diagnóstico que los entregue a las autoridades en 48 horas.

La farmacia militar se ha puesto a fabricar productos de desinfección o medicamentos de uso común que puedan faltar en las farmacias.

Renfe reduce a un tercio la venta de billetes y un 50% sus viajes, a excepción de cercanías. En total hay una reducción del 85% en las plazas de transporte. La compañía anula todos los billetes para viajar desde el 18 de marzo (con el reembolso correspondiente).

🇩🇪 Más restricciones. Alemania hará más controles en la frontera con Francia, Austria, Suiza, Luxemburgo y Dinamarca como medida de contención de la pandemia, entre otras cosas para vigilar la adquisición masiva de productos. En cualquier caso, siempre habrá excepciones para el tráfico de mercancías y las personas que viven y trabajan entre dos países.



🇵🇹 Portugal ha cerrado su frontera con España, de común acuerdo con el Gobierno español. Seguirá circulando el transporte de mercancías.



💊 Lo del ibuprofeno. Uno de los temas de preocupación en las últimas horas ha sido un tuit del ministro de Sanidad francés diciendo que tomar fármacos antiinflamatorios como ibuprofeno y cortisona podría empeorar la infección por coronavirus y aconsejando, en su lugar, usar paracetamol para tratar la fiebre. La conclusión de Esther Samper, nuestra especialista, es que no hay suficientes evidencias sobre el efecto de los fármacos en el coronavirus y que circulan algunos bulos al respecto, pero también subraya que el paracetamol (de no ser alérgico) tiene "mejor perfil de seguridad" para tratar la fiebre y nos indica un artículo científico de The Lancet que sugería un posible empeoramiento con el ibuprofeno, pero donde los propios autores reconocen que no hay suficientes datos. Samper también recomienda seguir las indicaciones del médico en cada caso particular. Aquí el artículo entero explicándolo todo.



👉La Agencia Española de Medicamentos ha dicho que no hay evidencias de lo que dice el ministro francés, pero también aclara que el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la UE está estudiando la presunta exacerbación de infecciones con ibuprofeno o ketoprofeno a petición de Francia, como cuenta aquí El País.