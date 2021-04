El 27 FANT de Bilbao ofrecerá 73 proyecciones del 7 al 16 de mayo

Bilbao, 27 abr (EFE).- El Festival de Cine Fantástico de Bilbao, FANT, organizado por el Ayuntamiento, celebrará su edición número 27 entre los próximos 7 y 16 de mayo con un total de 73 proyecciones y 12 largometrajes a concurso en su sección oficial.

Además de los premios FANT 2021 al Mejor Largometraje, Mejor Guión y Dirección más innovadora, el festival entregará su premio de honor al director Jaume Balagueró y el galardón FANTROBIA como figura emergente en el género fantástico al productor, guionista y director Lluís Quílez.

El próximo festival dedicará un apartado destacado, como es habitual, al cortometraje y proyectará 31 trabajos de este tipo, 11 de ellos de realizadores vascos.

La vigésimo séptima edición de FANT combinará los actos presenciales en los cines de la Alhóngiga y otras salas con la proyección de parte de la programación por internet a través de la plataforma Filmin.

La programación del festival ha sido dada a conocer este martes en un acto en el que ha participado el concejal de Cultura de Bilbao, Gonzalo Olabarria, quien ha destacado que FANT es una referencia y una "cita ineludible" para los aficionados al cine fantástico y de terror.

Vanesa Fernández, directora del festival, y Eugenio Puerto, programador de FANT, han destacado que en la próxima edición habrá un estreno mundial, 3 europeos y 8 estatales.

El festival se iniciará el viernes 7 de mayo con una gala inaugural en el Teatro Campos Eliseos que acogerá el estreno mundial de "Ilargi Guztiak. Todas las lunas", film en euskera dirigido por Igor Legarreta y protagonizado por Josean Bengoetxea, Itziar Ituño y Zorion Eguileor que en la pasada edición de los Goyas consiguió 15 candidaturas.

En la gala, además, se entregarán el Premio FANTROBIA y el FANT de Honor. El primero, que reconoce a una figura emergente dentro del género, será para el barcelonés Lluís Quílez; el segundo, para el también catalán Jaume Balagueró, director de títulos como "Darkness", "REC", "Mientras duermes" y "Los Sin Nombre", que podrá verse en el festival al día siguiente.

Tras la inauguración comenzarán las proyecciones a concurso. En su Sección Oficial, con un premio al Mejor Largometraje dotado este año con 3.500 euros, competirán 12 películas, de las que dos son estrenos europeos: el largometraje belga "Mother Schmuckers" (2021), de Harpo y Lenny Guilt, y el estadounidense "The Devil Below" (2021), de Bradley Parker.

Además, tres cintas de la sección oficial son estrenos en España: la película canadiense "Spiral" (2019), de Kurtis David Harder; la kazaja "Sweetie, You Won't Believe It" (2020), de Yernar Nurgaliyev; y la coproducción italo-americano-israelí "Happy Times" (2019), de Michael Mayer.

La clausura del festival correrá a cargo de la película "Anything for Jackson", de Justin G. Dyck, estreno estatal.

Los responsables del festival han destacado que será "seguro" desde el punto de vista de las medidas sanitarias frente a la covid-19 tanto para el público que acuda a las proyecciones como para todos quienes participen en FANT.