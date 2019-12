Arjona y García-Rulfo: Todavía falta para que Hollywood llegue a la igualdad

Adria Arjona y Manuel García-Rulfo, dos de los actores latinos más notables de la actualidad, creen que "todavía falta" para que Hollywood alcance la igualdad en materia de diversidad, aunque aseguran que la industria cinematográfica "está cambiando" a pasos agigantados.

"La industria está cambiando y rapidísimo. Hace cinco años yo no leía los guiones que estoy leyendo ahorita. Sí que está habiendo un cambio, pero todavía falta y hay que seguir presionando", expresa en una entrevista con Efe García-Rulfo, quien estuvo en Sao Paulo para promocionar su nuevo filme "6 Underground", dirigido por Michael Bay.

Aunque explica que, pese a que no hay que prescindir de las reivindicaciones, es necesario que esa presión se produzca "de una manera orgánica" y no a través de la "imposición" de personajes.

"Al final de cuentas es un negocio, una industria que crea arte. Y el arte tiene que fluir (...) Si lo fuerzas, sale algo inorgánico", sostiene García-Rulfo (Guadalajara, 1981).

Agrega que, cada vez que lee un guión y percibe que algún personaje latino "está ahí" simplemente porque "los ejecutivos" han determinado "a la fuerza" que querían uno, la imposición "se siente" en el resultado final.

Por eso, completa Arjona, es necesario que los cambios se produzcan no solo en lo que se enseña en la pantalla, sino también en el set, entre bastidores y, sobre todo, "a nivel ejecutivo".

"Hay que cambiar el nivel desde dentro, más a fondo, para que empiecen no solamente a contratar actores y actrices latinas, también escritores, directores. Y darles oportunidades en los Estados Unidos", recalca la actriz portorriqueña (San Juan, 1992), hija mayor del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

En "6 Underground", García-Rulfo da vida a "Three", un sicario que se une a un escuadrón de justicieros bajo el comando del protagonista Ryan Reynolds, en tanto que Arjona interpreta a "Five", una médica con sed de venganza.

Completan este letal 'escuadrón 6' la actriz francesa Mélanie Laurent, el británico Ben Hardy y el estadounidense Corey Hawkins.

LAS MUJERES, EN LA LÍNEA DE FRENTE DE LA MECA DEL CINE

Si por un lado las grandes producciones poco a poco caminan hacia una mayor representatividad en las pantallas, las mujeres igualmente han alzado la voz contra las condiciones desiguales de trabajo a que están sometidas.

Las numerosas denuncias y escándalos que salieron a la luz en los últimos años, en especial entre 2017 y 2018, como el del otrora todopoderoso productor Harvey Weinstein o el ápice de movimientos como el 'Me Too' o 'Time's Up', han expuesto los tratos diferenciados entre hombres y mujeres en la meca del cine.

Si bien opina que todavía queda mucho por delante, la actriz y directora francesa Mélanie Laurent apunta, también en una entrevista con Efe, que las mujeres conquistan cada vez más protagonismo y se han insertado en la competición para "cualquier y todo" tipo de producciones.

"Las directoras mujeres en Hollywood tienen ahora tantos significados. Tenemos la oportunidad de competir por películas gigantes, películas de acción o incluso aquellas (vistas como) masculinas", subraya Laurent (París, 1983).

"Se trata de un gran cambio, en definitiva", celebra con una sonrisa.

De hecho, todos los compañeros que compartieron escenas con la francesa coinciden en que "Two", su personaje en "6 Underground", es el más "implacable" e "inquebrantable" de todo el escuadrón.

"Me sorprendió cuando leí el guión, porque pensé que (Two) era implacable, fuerte, fría, disparando pistolas todo el tiempo" -incluso mientras se desangra tras recibir un balazo-, cuenta Laurent, dos veces ganadora de los Premios César.

Sin embargo, la sombría espía se enamora y "no tiene miedo de mostrar algunos sentimientos", asegura la actriz, aunque, remarca, sin jamás renunciar a todo su poderío.

"Y eso es algo bastante raro en esas películas" de acción, remarca.