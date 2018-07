Claudio Serrano, la voz de Batman que entregará un Eisner por primera vez

Este año la gala de los premios Eisner, los Óscar del cómic, contarán por primera vez en sus 30 años de historia con un español como presentador de tres de sus galardones, el doblador madrileño Claudio Serrano, el artífice de que Batman hable español y con el que "sueña" desde los 12 años, cuenta a Efe.

Será el próximo viernes el escenario del Indigo Ballroom de San Diego (Estados Unidos), y junto a al actor y cómic estadounidense Phil LaMarr, cuando Serrano, "con su inglés de Parla", haga entrega de tres de los 31 premios que se entregarán en esa ceremonia, donde la autora Emil Ferris con su cómic "Lo que más me gusta son los monstruos" es la más nominada.

"Aún no me lo creo, todo ha sido posible gracias a una serie de pequeñas casualidades", dice a Efe antes de volar a San Diego junto a Jesús Marugán, el propietario de la librería madrileña Akira Cómics -ganadora del premio Eisner a la mejor tienda de cómics del mundo en 2012-, y artífice de que los organizadores del certamen conocieran la existencia y el trabajo de Serrano en España.

"Invité a Serrano a venir conmigo a la Comic Con (la feria que acoge estos premios) y le pedí a la organización que le sentaran conmigo en la ceremonia. Cuando les dije que en España era la voz de Batman decidieron que presentara varios premios", relata Marugán a Efe.

Aunque aún no sabe los premios que entregará, lo que sí tiene claro es que va a sugerir ir con la máscara de este personaje que le provoca una afonía de tres horas cada vez que dobla una de sus películas debido a esa voz ronca tan característica del hombre murciélago.

Un personaje que descubrió siendo niño, recuerda, y del que ya no se ha podido separar en toda su vida ya que desde 2005 es su voz oficial en España, año en el que se estrenó "Batman Begins" la primera entrega de la trilogía de Christopher Nolan donde Christian Bale le da vida. Más tarde llegaron los videojuegos o "Batman vs Supeman", donde Ben Aflleck tomó el relevo de Bale al frente de este papel.

"Cuando me llamaron para hacer la prueba de 'Batman begins" la hice sin saber que Christian Bale era Batman y cuando estaba doblando la primera escena me puse como un niño, me dejé las pelotas en la prueba y me eligieron", afirma.

Una alegría que correspondía a la que sentía cuando con 12 años cuando salía de trabajar y se compraba los cómics de esta tira que nació en 1939. Y es que Serrano, cuando era niño, se convirtió en la voz de Pedrito, el glóbulo blanco que capitaneaba las defensas del cuerpo humano en la serie "Érase una vez... la vida" y a Scott Hayden en "Starmanse".

Más tarde llegarían otros doblajes como el de Brandon Walsh, de "Sensación de vivir", Otto de "Los Simpson" o el doctor Derek Shepherd de "Anatomía de Grey".

Pero no hay ninguno como el superhéroe de DC Cómics, ése que convierte su trabajo en un "regalo" y que ahora lo lleva a la meca de la historieta, el lugar donde nació ese hombre de capa negra y máscara con orejas puntiagudas que ha hecho posible que este doblador, aunque no lo sepamos, ha estado en nuestras casa "muchas veces".