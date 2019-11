Coldplay no hará gira para promocionar su último álbum para evitar el impacto medioambiental

El líder de la banda británica Coldplay, Chris Martin, ha anunciado en la mañana de este jueves que en esta ocasión no harán gira de promoción de su nuevo álbum por el impacto medioambiental que pueda causar. Así lo ha expresado en el programa BBC Breakfast con motivo de la presentación de este nuevo álbum de estudio, Everyday Life, que sale a la luz este viernes.

Cuando el presentador del programa, Colin Paterson, le ha preguntado por el comienzo de una gira muy esperada, Martin, ha contestado que se tomarán "uno o dos años para averiguar no solo cómo ser sostenibles para el medio ambiente sino cómo ser realmente beneficiosos".

Chris Martin on why @coldplay WON'T be touring their new album.

Watch the full interview on #BBCBreakfast