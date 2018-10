Cuba acoge la primera gran retrospectiva del artista kosovar Sislej Xhafa

El Museo de Bellas Artes de Cuba en La Habana acoge desde hoy la primera gran retrospectiva del artista kosovar Sislej Xhafa, que ha asumido el reto de representar en sus obras la "creatividad" y la "resistencia" del pueblo cubano.

"Quiero expresar el trayecto de las personas hacia la belleza de la tierra y al mismo tiempo cuestionar la fragilidad y la compasión", definió el artista en una entrevista con Efe durante el acto de inauguración, que congregó a más de un centenar de personas en el museo e incluyó una actuación de música clásica.

Xhafa creó aproximadamente el 80 por ciento de las obras expuestas en la retrospectiva en Cuba, un país donde según el artista "la gente usa la creatividad para sobrevivir".

Esto se plasma, por ejemplo, en su creación "Monument of Desire" ("Monumento del Deseo"), que consta de una bicicleta que lleva acoplado en la cesta delantera un aparato de aire acondicionado en funcionamiento, lo que "cuestiona la capacidad de un hombre para resistirse, adaptándose o decidiendo seguir adelante", según el texto explicativo.

En otra de sus obras inspiradas en la isla, "Wheels of Color" ("Ruedas de color"), el kosovar "revela la singularidad de Cuba" al representar a los populares "bicitaxistas", que "derraman su sudor para satisfacer sus necesidades y las de la gente".

Xhafa incide en la resistencia como parte esencial de la temática de sus obras, un concepto que considera "algo existencial" y cree que "nada puede secuestrarlo".

De sus obras previas a Cuba en la retrospectiva destaca "This Call May Be Recorded for Quality Service" ("Esta llamada puede ser grabada para un servicio de calidad"), en la que más de dos mil piezas de teléfonos móviles componen el símbolo del Yin y el Yang en los colores rojo y negro para simbolizar "el flujo infinito de información, personas, conocimiento".

El artista kosovar, que actualmente reside en Nueva York, ha expuesto anteriormente en la Bienal de Venecia, la de La Habana, el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam y el Museo de Arte Contemporáneo de Detroit, entre otros.

Sus obras permanecerán expuestas en el Museo de Bellas Artes de Cuba hasta el próximo 16 de diciembre.