"La cifra negra" gana el 16 Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia

"La cifra negra de la violencia institucional", documental del valenciano Ales Payá, ha ganado el premio del 16 Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, en el que una película tunecina sobre una violación, "Beauty and the Dogs", ha obtenido el galardón que concede Amnistía Internacional.

El palmarés lo completa el cortometraje "El viaje a Islandia", de César Vallejo, un pequeño relato acerca de un hombre con esclerosis múltiple que se ha hecho con el Premio del Jurado Joven.

El público ha otorgado una puntuación de 8,92 a "La cifra negra de la violencia institucional", un filme que plantea la existencia de torturas y malos tratos en España y que habla de casos como el de Iñigo Cabacas, Unai Romano y el de Martxelo Otamendi.

En este documental, que recogen testimonios de la jueza emérita y alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el exconsejero vasco de Interior Rodolfo Ares, entre otros, aborda preguntas como "por qué cuesta tanto denunciar la tortura en España" y "qué consecuencias tiene para las víctimas y para quienes vulneran la ley".

El responsable de este festival, Josemi Beltrán, ha destacado "la calidad e intensidad" que han caracterizado a los debates posteriores a las proyecciones en esta edición, incluido el de la película ganadora, en el que participaron el forense Francisco Etxeberria y Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa, asesinado por los GAL junto a Joxi Zabala.

Los portavoces del jurado del Premio Amnistía Internacional han explicado que su premio ha sido otorgado a la película de la tunecina Kaouther Ben Hania "por la precisión con la que aborda el acoso y el proceso de culpabilización que sufre una mujer que quiere denunciar una violación".

La decisión de premiar a esta ficción, basada en un suceso real y coproducida por Túnez, Francia, Suecia, Noruega, Líbano, Catar y Suiza, se adoptó ayer por unanimidad, antes, según han precisado, de que se conociese la polémica sentencia a "La manada".

"En 'Beauty and the dogs” (La belleza y los perros)' se muestra la rigidez de las instituciones que no han cambiado tras la primavera tunecina, la impunidad y el corporativismo de las fuerzas de seguridad, y los riesgos que asumen quienes defienden a la víctima. En un momento en que las reivindicaciones de las mujeres están alcanzando una nueva dimensión, esta película añade un elemento más de reflexión en defensa de los derechos de las mujeres", ha subrayado el jurado.