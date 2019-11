Leticia Dolera pide defensa de la cultura como algo esencial en la sociedad

La actriz y directora Leticia Dolera ha reclamado hoy que se defienda la cultura como algo esencial en la sociedad, al considerar que “un pueblo que no vive la cultura es mucho más fácil de manipular”.

En conferencia de prensa para agradecer el premio ‘Luz’, que esta noche le entrega el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Dolera ha lamentado que, “en los debates electorales, la cultura no se toca, parece algo accesorio, pero es algo esencial para construir la sociedad”.

La actriz y directora ha hablado de su último trabajo, ‘Vida perfecta', serie estrenada el pasado 18 de octubre, en Movistar+, que narra las peripecias de tres mujeres adultas interpretadas por ella misma, Celia Freijeiro y Aixa Villagrán, que ha definido como un capítulo mas en su lucha por el feminismo desde distintos ámbitos.

“La historia de lucha de las mujeres está un poco obviada, no diría que silenciada, pero no se estudia en los colegios, y es importante saber de dónde vienen los derechos que tenemos, porque los podemos perder en cualquier momento”, ha dicho, detallando que “en la serie, lo que he querido hacer es hablar de temas universales la familia, la pareja, el éxito, la muerte, pero mi intención es reflexionar sobre las contradicciones, las luces, las sombras…” todo ello contado desde su mirada.

Ha señalado que su “conciencia de mujer” la ha guiado para este trabajo, apostillando que no pretende “decir qué está bien o está mal, sino contestar a preguntas que se hacen mujeres de mi edad”, admitiendo que aún le sorprende la reacción de algunos espectadores ante las escenas de sexo, porque “falta quizás que nos acostumbremos al punto de vista femenino en temas como ese”.

Dolera ha agradecido al Festival de Huelva que se le conceda el premio ‘La Luz’, recordando que “lo que intentas a veces es aportar luz a rincones del alma donde quizás estamos a oscuras”, y ha dicho que se trata de “un premio bonito, porque la trayectoria a nivel personal y profesional se va llenando de regalos, creciendo, madurando, por la propia vida y las películas en las que trabajas”.

Con este galardón, el Iberoamericano reconoce "su demostrado talento y su trayectoria en las artes visuales", que la han convertido "en una promesa ya consagrada en estos campos: interpretación y dirección", según su director, Manuel H. Martín.

Desde su primera aparición en la serie 'Al salir de clase' (2000-2002), Leticia Dolera ha sido un rostro habitual en ficciones televisivas españolas como 'Los Serrano', 'Hospital Central', 'Guante blanco', 'El Barco' o 'Bajo sospecha'.

También ha participado en series extranjeras como 'Mad Dogs', nominada en 2014 a los BAFTA como Mejor Serie Dramática; la francesa 'Petits meurtres en famille'; 'The Trials of Jimmy Rose' y 'The Nightmare Worlds of H. G. Wells'.

En cine, se la ha podido ver en títulos como 'El otro lado de la cama' (2002), 'Semen, una historia de amor' (2005), 'Spanish movie' (2009),' 'De tu ventana a la mía' (2011), '(Rec)3 Génesis' (2012), 'Requisitos para ser una persona normal' (2015) -su primer largometraje como directora- o la multipremiada 'La novia' (2015).