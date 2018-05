Morgan Freeman: "Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómoda"

Justo después de que la CNN destapara las supuestas conductas de acoso sexual de Morgan Freeman, el actor ha transmitido un comunicado al canal de televisión Sky News pidiendo disculpas, aunque achacando esa actitud a un descuido.

"Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionadamente o que haría sentir incómodo a otra persona a sabiendas", comenzaba el texto. No obstante, más adelante pedía disculpas "a cualquiera que se haya sentido incómoda o faltada al respeto. Esa nunca fue mi intención".

La cadena estadounidense de noticias CNN ha desvelado este jueves los testimonios de dieciséis personas, ocho de ellas acusando a Morgan Freeman de acoso sexual . Según estas mujeres, el actor de 80 años se habría sobrepasado física y verbalmente con casi una decena de miembros del equipo de algunos de sus rodajes y promociones.

Los supuestos comportamientos se habrían repetido durante los últimos diez años en más de una ocasión y con varias personas. Sin embargo, como afirma la CNN, la mayoría de las fuentes consultadas no lo hicieron público "por miedo a perder su trabajo", y que por ello buscaron "otras alternativas para combatir el presunto acoso por ellas mismas, como cambiar la forma en la que se vestían cuando él estaba cerca".