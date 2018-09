La cinta "Oreina", de Koldo Almandoz, por derecho propio en Nuevos Directores

Koldo Almandoz (Donostia, 1973), un creador de espíritu inquieto, presenta hoy en el Zinemaldia su primer largometraje, "Oreina", a concurso en la Sección Nuevos Directores, una competición que al cineasta, editor y periodista le hace sentir "uno más en el cine mundial", y no una cuota.

"Nuevos Directores es una sección que te equipara al resto del mundo; es un circuito que te garantiza que peleas, compites o compartes el cine que se hace en el mundo y no tienes sensación de ser una cuota", comenta el director en una entrevista con Efe.

"Oreina" presenta a varios personajes que habitan en la periferia de una ciudad -que podría ser Donostia- donde conviven lo urbano, lo industrial y la naturaleza, una periferia donde se cruzan personas de origen y procedencia diversa.

Almandoz centra la atención en un momento de la vida de dos hermanos, que llevan años sin hablarse y comparten la casa familiar dividida por la mitad, y en un joven que deambula por la marisma y que funciona como nexo entre los dos; con ellos, una guarda forestal empeñada en hacer su trabajo eficazmente y una joven que aspira con volar hacia otras tierras.

"'Oreina' está rodada de una manera muy sencilla, sin grandes alardes, aprovechando los espacios naturales", ha dicho.

Unas localizaciones que funcionan como parte de la narración donde la ría de Orio, las marismas y los polígonos industriales, con la casa como eje que divide, "rompe esa idea pastoril que a veces tenemos de Euskadi".

Los personajes principales están interpretados por Patxi Bisquert Ramón Agirre, Iraia Elias y Erika Olaizola y el joven Laulad Ahmed Saleh, que se estrena como actor.

"Coincidió que Laulad tenía una biografía muy parecida a la que me inventé en el guion y conocerle me hizo ver que en las pelis tratamos la inmigración un poco como en los telediarios: gente que llega en autobuses y se queda perdida en una estación".

En "Oreina" "vemos gente que son como nosotros, que llevan mucho aquí, hasta varias generaciones, pero que siguen considerados como de fuera", un detalle que el director refuerza en la película cuando los vascos se dirigen al chico en español, aunque él habla perfectamente euskera.

Almandoz, periodista, presentador de radio y director de la revista cultural The balde, entre otras ocupaciones, asegura a Efe que se ha sorprendido a sí mismo realizando un filme de ficción convencional; hasta ahora, su obra cinematográfica se ha movido más en los márgenes experimentales.

Este es el primer guion de ficción que escribe, dice, y lo ha rodado rápidamente.

"Durante años me he sentido más cómodo en otros formatos y nunca me había llamado la atención hacer un largo, defendía el corto, el documental... Igual no tengo la suficiente pasión por el cine como para quererme dedicarme solo a esto", señala, convencido de que su carácter le exige salirse de las "zonas de confort".

En veinte años "he hecho muchísimas cosas que me han llenado mucho, como editar libros o descubrir artistas", a pesar de lo cual reconoce que "una vez que estás en el desafío" de estar en el Zinemaldia "claro que me interesa ver qué pasa".

El donostiarra pertenece a una generación de cineastas que se ha educado "haciendo cortos para Kimuak", como Telmo Esnal, Josemari Goenaga, Aitor Arregi, Jon Garaño, "hacedores" del milagro del nuevo cine vasco que ha llegado a las puertas de Hollywood, como "Loreak" o "Handia".

"Está claro que para todos nosotros el éxito de estas pelis abre puertas y crean un interés que hacen que proyectos mas pequeños como el nuestro encuentren su camino", considera Almandoz.

La cinta, rodada en otoño de 2017 en localizaciones de Guipuzkoa, como Aguinaga, Usurbil, Orio, Donostia, Zubieta, Oyartzun, se estrena en salas el próximo viernes, día 28, de la mano de Golem.

Alicia G. Arribas.