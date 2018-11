Rod Stewart, la primera "estrella" de los Músicos en la Naturaleza de 2019

Rod Stewart actuará el próximo 29 de junio en la XIV edición de Músicos en la Naturaleza, festival que se celebra en Hoyos del Espino (Ávila), según ha informado hoy la organización en una rueda de prensa.

El músico británico presentará su nuevo álbum "Blood Red Roses" junto a sus grandes clásicos, en el que será uno de los dos únicos conciertos que dará en España, dentro de su gira internacional que dará comienzo el próximo 31 de mayo en Southampton (Reino Unido)

Junto a Stewart el cartel de Músicos en la Naturaleza de 2019 tendrá a otro músico de nivel internacional aún por confirmar, y una primera estrella de nivel nacional, según ha explicado hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Con más de cien millones de discos vendidos a lo largo de su más de medio siglo sobre los escenarios, Sir Rod Stewart es considerado una leyenda viva de la música por su característica voz ronca y sus famosos trabajos que han permanecido jóvenes a lo largo del tiempo, como 'Maggie May', 'I don't want to talk about it' o 'The first cut is the deepest'.

Su estilo ecléctico, que reúne acordes de varios campos musicales que van desde los ritmos populares, hasta el rock, folk o soul, pasando por sus éxitos de villancicos navideños, Stewart ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, como el Premio New York Times al compositor más vendido o cuando en 2016 fue nombrado "sir" por parte del príncipe William.

Como ha especificado hoy la organización, las entradas para el concierto saldrán a la venta el próximo 23 de noviembre a través de la web del festival y tendrán un precio de lanzamiento de 55 euros más gastos de gestión que, una vez finalizada la oferta, se pondrán a la venta por diversos canales a un precio de 65 euros, que incluirá a los tres conciertos de Músicos en la Naturaleza.

De este modo, Rod Stewart se une a la 'nómina' de artistas internacionales de este festival, por el que han pasado Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, John Fogerty, Dolores OŽRiordan o Maná, y nacionales como Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos o Nacha Pop.

Finalmente, aunque hoy el consejero no ha especificado el caché del artista, sí que ha puesto en valor la "repercusión económica directa" que tiene en Ávila y en toda la Comunidad la presencia de artistas como Stewart, que Suárez Quiñones ha estimado en más de 20 millones.

Por todo ello, desde la organización del festival han agradecido a Stewart que haya aceptado la oferta de un festival que tiene por bandera el "compromiso con el medio ambiente y la promoción de los valores de la Sierra de Gredos", ha concluido el consejero de Fomento y Medioambiente.