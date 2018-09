Seminci refuerza el cine español y europeo con una apuesta por nuevos nombres

El cine español y europeo destacan en la sección oficial de la 63ª Semana Internacional de Cine de Valladolid, en la que 18 títulos lucharán del 20 al 27 de octubre por la Espiga de Oro, máximo galardón de un festival que vuelve a apostar por las producciones europeas y los jóvenes realizadores.

Tres óperas primas -entre ellas "Jaulas", del español Nicolás Pacheco- y siete segundas películas copan una lista de aspirantes donde la organización, como es costumbre, ha procurado un hueco a veteranos directores ligados a la Seminci como el canadiense Denys Arcand ("La chute de l'empire américain") y el italiano Paolo Virzi ("Notti magiche").

En este grupo de autores asiduos de Valladolid figuran también los argentinos Gastón Duprat ("Mi obra maestra" y Pablo Trapero ("La quietud"), el primero con la participación española en la producción y el elenco (Raúl Arévalo) en un largometraje ambientado en el mundo del arte, su gestión y negocios.

Pablo Trapero desliza apuntes de la reciente historia de Argentina durante el reencuentro de dos hermanas en torno a su padre, gravemente enfermo, dentro de una familia con fuertes vínculos dentro de la dictadura militar.

Presentarán también sus nuevos trabajos otros realizadores de extensa trayectoria que no habían debutado en Valladolid, caso del italiano Mateo Garrone ("Dogman") y del noruego Erik Poppe ("Utoya, 22 de julio") con una recreación del atentado terrorista que en 2011 sufrió un campamento veraniego de jóvenes en las afueras de Oslo.

La 63ª Seminci, que abrirá el español Miguel Ángel Vivas, ("Tu hijo") con José Coronado, en el papel estelar de un padre que busca vengar la muerte de su hijo adolescente a la puerta de una discoteca, incluirá tres primeros trabajos: "Jaulas", de Nicolás Pacheco; "Djon África", el primer largo de ficción de los documentalistas Joao Miller y Filipa Reis; y "Den Skyldige", de Gustav Möller.

Entre las segundas películas, aspirantes junto a las óperas primas al Premio Pilar Miró al mejor nuevo director, figuran "A land imagined", de Yeo Siew Hua; "Haga", de Milko Lazarov; "Genése" de Philippe Leage; "Gräns", de Ali Abbasi; "Kona fer í strio", de Benedikt Erlingsson; "The reports on Sarah and Saleem", de Muayad Alayan; y "Miseducation of Cameron Post", de Desiree Akhavan.

Completa la sección oficial el filme alemán "In den Gängen", de Thomas Stuber, y fuera de concurso un documental de Margarethe von Trotta ("Searching for Ingmar Bergman"), donde la directora alemana relata su relación con el cine de Bergman a través de varias entrevistas protagonizadas, entre otros, por uno de sus hijos Daniel Bergman.

Liv Ullmann, Jean Claude Carriére y Carlos Saura, son otros de los entrevistados por Von Trotta en el único documental de esta sección oficial que cerrará una película aún por confirmar y en la que la mayoría de los títulos proceden de festivales de cine europeos y americanos donde han obtenido diferentes galardones.

El país invitado en la presente edición es Portugal, con una selección de títulos fechados entre 2006 y 2017 y premiados en los principales festivales y certámenes de Europa y América, un ciclo de veinte largometrajes y diez cortometrajes, entre ellos siete documentales, que ofrecerá una visión de las últimas tendencias, realizadores, temáticas y estéticas.

La Seminci dedicará también dos documentales, firmados en 1969 por Jean-Luc Magneron y en 2018 por Romain Goupil, a los hechos y consecuencias del Mayo del 68, un movimiento social y político del que se cumple ahora medio siglo.