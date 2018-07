"Zombieland" tendrá una secuela con Emma Stone y Jesse Eisenberg

La comedia "Zombieland" (2009) tendrá una secuela que contará con el reparto original de la primera cinta, que estaba liderada por Emma Stone y Jesse Eisenberg y en la que también aparecían Woody Harrelson y Abigail Breslin.

El medio especializado The Hollywood Reporter aseguró hoy que "Zombieland 2" comenzará a rodarse el próximo enero con la intención de que se estrene en octubre de 2019, cuando se cumplirán diez años del primer filme.

"Zombieland" era una comedia gamberra con forma de "road-movie" (película de carretera) que estaba ambientada en un mundo infectado de zombis.

El cineasta estadounidense Ruben Fleischer, que dirigió "Zombieland", será también el director de la continuación.

Fleischer estrenará en octubre de este año la película "Venom", centrada en el temible villano de Spider-Man y que protagonizan Tom Hardy y Michelle Williams.

"Zombieland 2" tendrá, asimismo, un guion firmado por Paul Wernick y Rhett Reese, que además de haber escrito "Zombieland" han triunfado con las dos películas sobre el superhéroe Deadpool.

Con un presupuesto de 24 millones de dólares, "Zombieland" logró recaudar 102 millones en los cines de todo el mundo.

"Este es uno de esos proyectos que los fans han esperado que suceda durante largo tiempo. Y nadie quería que ocurriera más que Emma, Woody, Jesse y Abigail", dijo el presidente de Columbia Pictures, Sanford Panitch.

"Son algunos de los actores más solicitados y creo que harán esta película porque aman estos personajes", añadió.

Stone ganó el Óscar a la mejor actriz por "La La Land" (2016), mientras que su compañero Harrelson ha sido candidato en tres ocasiones a los premios de la Academia de Hollywood por sus papeles en "The People vs. Larry Flynt" (1996), "The Messenger" (2009) y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (2017).

Eisenberg y Breslin también saben lo que es optar al Óscar, ya que fueron nominados por su labor en "The Social Network" (2010) y "Little Miss Sunshine" (2006), respectivamente.