Camps asegura que no existe polémica con MSF a pesar de sus mensajes en redes

Roma, 15 oct (EFE).- El fundador de la ONG española Open Arms, Òscar Camps, aseguró hoy que no existe polémica con Médicos Sin Fronteras (MSF) España y matizó el mensaje que publicó esta mañana en su perfil de Twitter en respuesta a esa ONG internacional sobre la película "Mediterráneo".

"Si puedo lanzar un mensaje a través de las redes sociales o a través de una película para sensibilizar, para llegar a muchísima más gente, yo creo que cualquier método es bueno sobre todo cuando el objetivo es el mismo", dijo Camps en la rueda de prensa de "Mediterráneo" este viernes en la Fiesta de Cine de Roma, donde la cinta compite en la selección oficial.

Y aludió a la posibilidad de que los mensajes de MSF pretendieran "alarmar más, alertar de que lo que está pasando es real" y no mostrar una crítica hacia el largometraje.

MSF España compartió varios mensajes relativos a "Mediterráneo" en los que se leía: "Esto NO es una película. Es un drama", a lo que Camps respondió hoy en redes sociales: "El cine es cultura, también puede ser una herramienta para sensibilizar y para poder llegar a más personas. Aunque con 219M € anuales en donaciones, quizás vosotros no lo necesitéis. Nos vemos en el Mediterráneo".

También el director de la cinta, Marcel Barrena, restó importancia a dichos tuits: "No creo que se hayan posicionado en contra de la película, sino que han aprovechado el rebufo para destacar su trabajo. Me parece supernoble, superimportante y supernecesario lo que hace históricamente MSF desde hace tantísimo tiempo. Entre gente buena no hay que criticarse", zanjó.

La película, protagonizada por Eduard Fernández -también presente en el festival-, plasma los inicios de Open Arms, cuando Camps y Gerard Canals viajaron a Lesbos tras ver la fotografía de Aylan Kurdi, el niño sirio que murió ahogado en las playas de Turquía y cuya imagen se convirtió en símbolo de la crisis migratoria. Aquel viaje fue el germen de Open Arms.

Camps narró que, cuando llegaron a la isla, le "sorprendió ver cañones de agua" en manos de la guardia costera griega para disuadir a los migrantes.

"Un año y medio más tarde, la foto que hice al salir fue la del barco de los guardacostas, un nuevo barco que estaba más preparado, con un elemento (de salvamento) que les habíamos regalado", explicó y calificó la hazaña de "éxito profesional".

"Mediterráneo" es una película "hecha por ciudadanos para ciudadanos. Una vez intervienen los políticos, la ética, la profesionalidad, la ley del mar, los principios humanitarios se pierden", arremetió Camps, quien resaltó la participación en la cinta de "más de mil extras que son refugiados sirios, afganos".

Por su parte, Barrena matizó que "nunca" quiso hacer un "posicionamiento político más allá de que hay un náufrago a la deriva", pese a señalar el "boicot" de "los fascistas en España".

"Si los fascistas se enfadan contigo es que estás en el lado bueno", añadió en relación a las críticas de la ultraderecha.

El próximo 23 de octubre comenzará el proceso contra el exministro del Interior italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, acusado de secuestro de personas por bloquear a unos 150 migrantes en el Mediterráneo durante más de veinte días a bordo del barco español Open Arms en 2019.

"Esperamos que se haga justicia. Creemos que se infligió un sufrimiento innecesario a muchísimas personas durante muchos días. Ese sufrimiento a esas personas se acumulaba a violaciones, a golpes, a palizas, a esclavitud, a hambre, y no era necesario, y mucho menos para hacer una campaña política", argumentó Camps al respecto.