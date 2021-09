"Nos ha dado la espalda", las editoriales responden a la Feria del Libro

Las editoriales afectadas por la decisión de la Feria del Libro de Madrid de situar a los sellos pequeños en la isleta central del evento, según explicó el director de la Feria Manuel Gil el pasado domingo, han escrito un comunicado conjunto, firmado por 30 empresas.

En él, las editoriales aseguran que estar situados en ese lugar central y no en los laterales provocaba que esas casetas fueran menos visitadas "porque [el público] no estaba familiarizado con ella y porque alternaba expositores, chiringuitos y casetas institucionales". Gil lo denominó "espacio experimental" y ese es el nombre que se ha dado así mismo este grupo, Editoriales del Espacio Experimental. "No sabíamos que la Feria nos estaba sacrificando conscientemente", dicen.

Las editoriales, que hablan de "agravio comparativo", esperan de la Feria acciones como un comunicado aclaratorio, el compromiso de que no se repetirá en futuras ediciones de la Feria o una compensación a los afectados, mediante devolución de la cuota de expositores o rebaja en la próxima edición. En lugar de esto, la respuesta de la organización ha sido el "silencio", según afirman en esta carta abierta.

Un sector de la organización de la Feria, una iniciativa del Gremio de Libreros de Madrid, ha manifestado su descontento con la dirección de Manuel Gil, cuyo futuro se dirimirá en la Junta del Gremio de este jueves.