Qué esperar en los Feroz 2022, la prueba de fuego para 'El buen patrón'

La denominada como "antesala de los Goya" está a punto de arrancar. Este sábado se celebra la novena edición de los Premios Feroz, ceremonia organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España en la que se reconoce el mérito de la producción nacional, tanto de series como de películas. El acto, que tendrá lugar en el auditorio de Zaragoza a partir de las 22:00 horas, se podrá seguir también en directo a través de su canal oficial de YouTube. De esta forma, compartirá espectadores con otra gala que ese mismo día se celebra a algo más de 400 kilómetros de allí, en la costa alicantina: el Benidorm Fest, que también es otra antesala, la de Eurovisión. Ya se prefiera la música o el cine, la noche promete satisfacer las demandas de todo tipo de públicos.

Victoria Abril, premio Feroz de Honor 2021 por "interpretar como nadie el placer y dolor de mujeres de toda clase"

El acto estará presentado por el director de cine Nacho Vigalondo y la cómica Paula Púa, quienes han reconocido que "habrán cosas nuevas" sin dar muchos detalles al respecto para "no hacer spoiler". Lo único que han adelantado es que la gala estará marcada por "su idiotismo" y que en ella se reunirán grandes figuras del panorama cinematográfico español como Javier Bardem, Luis Tosar, Javier Cámara, Marta Nieto, Leticia Dolera o Anna Castillo. Teniendo en cuenta que la guionista de la gala de entrega es Pilar de Francisco, que ahora escribe en Late Motiv y La Resistencia (Movistar+), cabe esperar un evento bien cargado de humor.

La actriz Elena Rivera y el actor Brays Efe fueron los encargados de comunicar los candidatos el pasado mes de noviembre. Al igual que en los Goya, donde El buen patrón parte como favorita con el récord de 20 nominaciones, la cinta de Fernando León de Aranoa lidera la tabla en los Feroz al aparecer en nueve de las 11 categorías que se premian para largometrajes. Le sigue Madres paralelas de Pedro Almodóvar y Maixabel de Icíar Bollaín, ambas con ocho nominaciones. En cuanto a series, tal y como informó verTele, las dos grandes predilectas son Reyes de la noche y Venga Juan, cada una con cuatro nominaciones. Le sigue La Fortuna de Alejandro Amenábar, que cuenta con tres nominaciones

No obstante, a pesar de los números, aún no hay un claro ganador. Se debe tener en cuenta que no es la primera vez que un filme con numerosas candidaturas acaba sin cumplir las expectativas o, bien, termina siendo reconocido solo en apartados técnicos. Es justo lo que ocurrió con Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar, que partía con 17 opciones en los premios Goya y finalmente consiguió cinco galardones técnicos. De ahí que estos Feroz sean una buena prueba para comprobar qué ocurre con la cinta de Aranoa.

También hará acto de presencia la cineasta Cecilia Bartolomé, que recoge el Premio Feroz de Honor 2022. Es considerada, junto a Josefina Molina y Pilar Miró, una de las pioneras del llamado Nuevo Cine Español, al ser de las pocas mujeres que logró graduarse en la Escuela Oficial de Cinematografía. De ahí que, para otorgarle este reconocimiento, el comité organizador resaltara "su compromiso de vanguardia con el cine, innovando en sus películas y subvirtiendo los roles femeninos".

El año pasado este mismo galardón de honor recayó en Victoria Abril, que en ese momento estaba en el punto de mira por decir en varias ruedas de prensa de los Feroz que "estamos siendo usados como cobayas", en referencia a las vacunas contra el coronavirus. No obstante, en el momento de subir al estrado, se disculpó por ello: "Pido disculpas si hablando sin filtro de los vivos he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos".

A la gala asistirán igualmente personalidades del mundo político, como Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, o el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Por esto también es un buen momento para que los premiados lancen sus reivindicaciones con discursos como el de Asaari Bibang, que en la gala anterior hizo referencia a la precariedad de la profesión: "Solo unos pocos actores y actrices pueden vivir de su trabajo, eso significa que los otros estamos en un proyecto maravilloso del que ahora no te puedo hablar". La intérprete también señaló otro problema: qué significa hacerse mayor siendo mujer en la industria cinematográfica. "Cuando una cumple 50, el teléfono deja de sonar; a ellos se les dice que están más atractivos", criticó.

Este sábado, por tanto, se descubrirá todo: si El buen patrón allana el camino hacia los Goya, si hay algún monólogo a la altura del de Asaari Bibang o qué son esas sorpresas a las que hacía referencia Vigalondo. Lo que sí parece seguro, al menos, es que las galas de cines presenciales están de vuelta.