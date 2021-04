El Festival de Granada celebra 70 años en torno al sueño de una noche de verano

Granada, 21 abr (EFE).- La 70 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada ofrecerá un total de 110 espectáculos bajo el epígrafe "El sueño de una noche de verano" y rendirá homenaje a los tres protagonistas de 1952, el año inaugural: Antonio 'El bailarín', Ataúlfo Argenta y el guitarrista Andrés Segovia.

Del más de centenar de espectáculos que se sucederán durante los 32 días de duración del certamen -del 17 de junio al 18 de julio-, 63 de ellos se enmarcan en el programa general, con cuatro estrenos absolutos, y otros 49 en el FEX, el Festival de Extensión, según ha dado a conocer este miércoles el director, Antonio Moral, para quien el lema de esta edición responde al sueño que supuso para el público institucionalizar por primera vez, en 1952, este certamen.

Un concierto visual en el Palacio de Carlos V concebido por el cineasta granadino José Sánchez-Montes abrirá el 17 de junio el Festival con la enigmática 'Noche transfigurada' de Arnold Schoenberg en los atriles, seguida de la popular página de Felix Mendelssohn, basada en el texto original de 'El sueño de una noche de verano', ambas interpretadas por la Orquesta y Coro Ciudad de Granada bajo la dirección del director británico Paul McCreesh.

Inicialmente, esta música iba a tener su réplica en el Teatro del Generalife de la mano del Ballet de Hamburgo con el estreno en España de su aclamada versión de 'El sueño de una noche de verano' (1977), pero la compañía ha anulado su asistencia por la pandemia.

La versión operística de Henry Purcell sobre esta misma temática, 'The Fairy Queen', llegará a cargo de la Academia Barroca del Festival de Granada, bajo la tutela musical de Aarón Zapico.

El tema de la noche estará también presente en otras obras como 'Night Music', 'Night of the Four Moons', 'Noches en jardines de España' o 'El amor brujo' de Falla (Orquesta Nacional de España).

Además, con motivo del septuagésimo aniversario del festival, la organización homenajeará a quienes protagonizaron la edición de 1952: el bailarín Antonio Ruiz Soler, cuyo centenario se conmemora este año, el director Ataúlfo Argenta, que actuó con la Orquesta Nacional de España en tres programas diferentes, y el guitarrista Andrés Segovia, que ofreció dos históricos recitales.

En concreto, el Ballet Flamenco de Andalucía, que dirige Úrsula López, homenajeará a Antonio 'El bailarín' con una nueva producción coreográfica en la Plaza de los Aljibes, como en 1952, titulada 'Antonio, cien años de arte', mientras que la Orquesta Nacional de España y su director, David Afkham, recordarán al maestro Argenta con un programa dedicado a Falla y el guitarrista riojano Pablo Sainz-Villegas hará lo propio con Andrés Segovia.

Por otra parte, agrupadas en el ciclo Crumb-Lorca Project, el festival ofrecerá el estreno conjunto de las 12 obras de George Crumb (Charleston, 1929) relacionadas con Lorca, cuya poesía ejerció una poderosa influencia en su carrera musical, como él mismo ha resaltado en el vídeo proyectado durante la presentación.

Además, el compositor José Luis Valdivia Arias presentará el estreno absoluto de 'Boyish' (United Instruments of Lucilin), e Iluminada Pérez Frutos otra primicia lorquiana: 'Poeta en Small Paradise. El Lorca de Harlem', también obra encargo del Festival -los otros dos estrenos son de Félix Ibarrondo y Tomás Marco-.

Como preludio de la celebración del centenario del I Concurso de Cante Jondo que se conmemorará en 2022, el festival, cuyo cartel anunciador es de Carmen Laffón, ha diseñado un amplio programa de flamenco que contará con las actuaciones, en La Chumbera del Sacromonte, de Argentina; Pansequito; Rocío Márquez; el trío formado por Cancanilla, Yeyé y Guadiana, y la cantaora Macanita.