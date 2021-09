Johnny Depp, al recibir el Premio Donostia más polémico: "Nadie está a salvo de la cultura de la cancelación"

"Nadie está a salvo de la cultura de la cancelación". Estas han sido las palabras del actor Johnny Depp en la rueda de prensa de presentación del Premio Donostia en el Festival de San Sebastián. Un galardón que recibirá esta misma noche.

Johnny Depp llega a San Sebastián para recoger su Premio Donostia

"Nadie está a salvo, pero si estás armado con la verdad es todo lo que necesitas", ha defendido Depp al ser preguntado por la polémica suscitada por la concesión del galardón, que recibirá esta misma noche.

Depp considera que se trata de una situación "muy complicada", fruto de una serie de "movimientos" que han aparecido "con la mejor de las intenciones, pero que después se han ido de las manos hasta tal punto que nadie está a salvo".

"Es algo que no me afecta solo a mí", ha dicho en la rueda de prensa. "Afecta a mucha gente, hombres, mujeres, siempre que haya alguien dispuesto a decir una sola frase", ha lamentado. "Llega un punto en que se piensa que es normal, pero no lo es".

Esta noche recibirá el Premio Donostia por ser considerado "uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea", un año después de su visita al Zinemaldia para presentar Bebiendo con Shane MacGowan, de Julien Temple, en cuya producción había participado y que obtuvo el Premio Especial del Jurado.

La decisión del festival de premiar a Depp fue criticada desde el mismo momento de su anuncio: el actor ha estado inmerso en una batalla judicial tras haber sido acusado de malos tratos.

El director del festival, José Luis Rebordinos, defendió su decisión argumentando que el actor estadounidense no está acusado judicialmente ni condenado por maltrato y defendiendo la presunción de inocencia. También afirmó que "la función de un festival de cine no es juzgar las conductas de los miembros de la industria cinematográfica". Mientras que Asociaciones como CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas de los Medios Audiovisuales) hicieron público su rechazo al galardón: "Lo consideramos un error desde el punto de vista ético y lo decimos como cineastas, como mujeres y como ciudadanas de un país al que el Festival de Cine de San Sebastián representa en numerosos foros internacionales", afirmaban en un comunicado.

También CIMA, junto a otras siete asociaciones feministas de cineastas del Estado español, ha realizado un comunicado en redes sociales en la que explica sus razones para no aplaudir el premios: "Tomar la decisión de excluir a alguien de la posible lista de premios honoríficos por estar en proceso o sentenciado por violencia machista no implica no reconocer su valía artística. Implica responsabilidad", defienden.