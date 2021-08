De Belén Gopegui a William Carlos Williams: 15 libros que correremos a buscar a las librerías esta rentrée

La nueva temporada de lanzamientos editoriales no va a ser como todas las temporadas de lanzamientos editoriales. Por estas fechas, el año pasado las librerías calculaban un 22,5% de pérdidas por la incidencia del coronavirus. Millones de euros que dejaron de ingresar y que provocaron cierto repliegue en muchas editoriales, que se vieron obligadas a retrasar lanzamientos importantes.

Ahora, el sector parece salir del cascarón: convocatorias como el último Día de Libro demostraron el hambre de lecturas en muchas partes de España y las editoriales tienen la mirada puesta en la próxima Feria del Libro de Madrid, que se celebrará del 10 al 26 de septiembre. Las estanterías de las librerías y los mostradores de los puestos de la feria van a estar a reventar de novedades.

Incluso algunos de los nombres propios que mencionamos aquí se pasarán por la Feria del Libro, que no obstante se celebrará con mucho menos espacio y aforo muy reducido por cuestiones sanitarias. Hemos hecho una pequeña selección para no perderse nada, aunque es muy probable que se nos haya pasado alguna. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué libros de la rentrée literaria no te vas a perder?

Verano, de Ali Smith (Nórdica Libros)

La escritora británica Ali Smith dio la campanada con Otoño (Nórdica Libros, 2020): finalista del Man Booker Prize, uno de los libros del año en The New York Times y uno de los 100 mejores libros del siglo XXI para The Guardian. Está considerada la primera gran novela post-Brexit y muchos de los temas abordados en la misma, originalmente publicada en 2016, han resultado proféticos en sentidos de lo más disparatados.

Otoño era la primera de una tetralogía que seguía con Invierno y Primavera, y cuya conclusión es esta Verano que acaba de llegar a nuestras librerías. Nórdica Libros, que ha pubicado los cuatro en nuestro país con traducción de Magdalena Palmer, completa así el conocido como Cuarteto estacional: una de las obras fundamentales de las letras británicas contemporáneas.

Queridos niños, de David Trueba (Anagrama)

El David Trueba novelista tiene, como todos, sus altos y sus bajos. Su anterior novela, un relato de iniciación bastante convencional titulado El río baja sucio (Siruela, 2019), era más bien de los segundos. Pero con Queridos niños vuelve a Anagrama dispuesto a mostrarse mordaz con la actualidad política, para volver a los primeros.

Se ambientará en una campaña electoral en la que seguiremos las catastróficas desdichas de Basilio, un hombre gigante y con sobrepeso que escribe los discursos de Amelia, candidata a la presidencia. El libro está disponible en librerías a partir de hoy mismo, 1 de septiembre. El mismo Trueba estará firmando su libro el 12 de septiembre en las casetas de Cervantes y Compañía y la FNAC de la Feria del Libro de Madrid.

La llamada inmortal de Stephen Crane, de Paul Auster (Seix Barral)

El escritor de Nueva Jersey no puede evitar meterse en proyectos mastodónticos una y otra vez. Si su anterior novela, 4321 (Seix barral, 2017), rozaba las mil páginas con cuatro biografías de distintas versiones de un mismo personaje, su nuevo libro las supera: 1033 páginas. Casi kilo y medio de libro –servidor lo ha puesto sobre la báscula– para narrar la vida de Stephen Crane.

Auster se encarga de realizar un pormenorizado retrato de este escritor y periodista estadounidense, autor de El rojo emblema del valor, que tuvo una vida fascinante aunque breve –murió a los 28 años–, al tiempo que ofrece una mirada ampliamente documentada de la América del siglo XIX, con la seductora prosa a la que nos tiene acostumbrados. La llamada inmortal de Stephen Crane está traducida por Benito Gómez Ibáñez y disponible en librerías desde hoy mismo.

Historia de Shuggie Bain, de Douglas Stuart (Sexto Piso)

Cuando un escritor del prestigio de Karl Ove Knausgård te regala la frase "el mejor debut que he leído en muchos años" en The Guardian, está claro que la vas a enmarcar en grande en las fajas promocionales. Si además has ganado el Booker, el British Book Award y el Sue Kaufman Prize, sabes que el camino en la crítica anglosajona lo tienes allanado.

Es el caso de Historia de Shuggie Bain, la gran apuesta de la temporada de la editorial Sexto Piso, que viene con un alud de avales de todo tipo. También es la primera novela de Douglas Stuart, un emocionante relato de la clase obrera de Glasgow en la era Thatcher. Traduce Francisco González López y llega a nuestras librerías el próximo 6 de septiembre.

Estaré sola y sin fiesta, de Sara Barquinero (Lumen)

Pocas veces los periodistas culturales asistimos a una apuesta tan decidida y tan clara por una autora joven y prácticamente desconocida como la que Lumen ha hecho por Sara Barquinero. Tiene 27 años y estudió filosofía en Zaragoza, y tras algunas becas de creación publicó una pequeña novela llamada Terminal (Milenio, 2020).

Estaré sola y sin fiesta vendría a ser su presentación en la primera línea del mercado editorial, pero Lumen confía tanto en su talento y futuro, que la ha fichado para publicar una serie de cinco novelas de la que sabremos más pronto. ¡Cinco novelas aseguradas con un sello propiedad de Penguin a los 27 años! Casi nada para los tiempos que corren... Estaré sola y sin fiesta llega el 9 de septiembre a nuestras librerías.

Los relatos de médicos, de William Carlos Williams (Fulgencio Pimentel)

Además de poeta, William Carlos Williams era médico de cabecera y pediatra. Trabajó toda su vida de cara al público y por las noches, cuando llegaba a su casa, escribía antes de dormir. Su obra, la de una de las voces más especiales de las letras norteamericanas, se encuentra un tanto desperdigada en nuestro mercado editorial. Por poner unos pocos ejemplos: Alianza y Lumen cuentan con sendas antologías poéticas recientemente publicadas, Turner Libros tiene una obra de su prosa y en Cátedra podemos encontrar la célebre Paterson.

Visto lo visto, la publicación de Los relatos de médicos que prepara Fulgencio Pimentel no puede ser entendida de otra forma que como una auténtica celebración. Traduce César Sánchez con la colaboración del escritor guatemalteco Eduardo Halfon y llega el 13 de septiembre a las librerías.

Sola, de Carlota Gurt (Libros del Asteroide)

Carlota Gurt viene de ganar, en 2019, el premio Mercè Rodoreda por Cavalcarem tota la nit (Proa, 2020), un libro de relatos ciertamente estimulante que nos hace desear poder analizar y descubrir su desenvoltura en la puesta de largo.

Ocurrirá ahora con Sola, su primera novela, que narra la historia de una mujer que buscando liberarse de un matrimonio opresivo, se marcha a vivir sola a una masía perdida en el interior de Cataluña. Libros del Asteroide lanzará Sola el próximo 13 de septiembre.

Yo, vieja, de Anna Freixas (Capitán Swing)

Tras un ensayo tan valiente y desprejuiciado como Sin reglas (Capitán Swing, 2018), sobre la sexualidad en las mujeres tras la menopausia, la escritora Anna Freixas vuelve para abordar la vejez desde una óptica más amplia y ambiciosa.

Yo, vieja será texto sobre la libertad y la búsqueda de justicia y dignidad que muestra la situación de vulnerabilidad y discriminación que las mujeres de edad avanzada viven en nuestro país. Llega a las librerías el 13 de septiembre.

Existiríamos el mar, de Belén Gopegui (Literatura Random House)

Ha llovido mucho, demasiado, desde Quédate este día y esta noche contigo (Literatura Random House, 2017), una novela que enfrentaba la condición sensible y humana al tratamiento que nos ofrecen megacorporaciones voraces como Google.

En esta ocasión, Gopegui nos traslada a un piso compartido, pero no de estudiantes sino de cuarentañeros en crisis y con trabajos precarios que, a pesar de sus circunstancias, encuentran apoyo entre ellos. Estará en librerías el próximo 16 de septiembre y si quieres que te lo firme, la autora estará los días 18, 19 y 23 en la Feria en distintas casetas. Puedes consultarlo aquí.

La capacidad de amar del señor Königsberg, de Juan Jacinto Muñoz-Rengel (AdN Alianza)

Tras el excelente ensayo Una historia de la mentira (Alianza, 2020), Muñoz-Rengel vuelve a la senda de la ficción que cultivó en novelas como El gran imaginador, El sueño del otro o El asesino hipocondríaco, todas en Plaza & Janés.

AdN lo ficha para narrar una historia inaudita, absolutamente alocada, sobre un hombre impasible que ve cómo el mundo entero cambia radicalmente, sin que le perturbe lo más mínimo. Una distopía llena de humor e imaginación que estará en librerías a partir del 16 de septiembre.

Goya en el país de los garrotazos, de Berna González Harbour (Arpa)

Hace muy poco que la periodista y escritora Berna González Harbour publicó El pozo (Destino, 2021), un thriller crítico con el sensacionalismo sobre una niña caída en un pozo a las afueras de Madrid. No contenta con eso, Arpa lanzará la que podría ser una de las biografías más originales de la temporada: una aproximación a la vida de Goya cuya veracidad documental no se riñe con un tempo propio de una novela negra.

Un asunto en el que Harbour tiene probada experiencia tras títulos como El sueño de la razón (Destino, 2019), ganadora del premio Dashiell Hammett de novela negra, y obra de ficción en la que ya hablaba del legado del pintor de Fuendetodos. Estará en librerías el próximo 6 de octubre.

Hermanito, de Ibrahima Balde y Amets Arzallus (Blackie Books)

Amets Arzallus, periodista y bertsolari vasco, trabajaba ayudando a personas migrantes cuando conoció a Ibrahima Balde. Éste tuvo a bien contarle su historia: abandonó su Guinea natal en busca de su hermano pequeño, en un viaje que lo llevó hasta Europa. Una odisea particularmente dura, pero narrada con tanta sensibilidad oral por parte de Ibrahima, que Amets pensó que debían transformarla en un libro.

Desde que se publicara originalmente en noviembre de 2019 en euskera, con el título de Miñan (Editorial Susa), esta historia se ha traducido a 15 idiomas. Blackie Books lo define como su "gran lanzamiento" del año y lo publicará simultáneamente en castellano y catalán el próximo 6 de octubre.

Encrucijadas, de Jonathan Franzen (Salamandra)

Franzen no necesita presentación, pero por si alguien no le ubica es uno de los autores norteamericanos más celebrados del siglo XXI. Salamandra ha publicado casi toda su obra en nuestro país, incluídos títulos mayores como Libertad (2011) o Las correcciones (2012), National Book Award y finalista de los premios Pulitzer y PEN/Faulkner, así como colecciones de ensayos tan particulares como El fin del fin de la tierra (2019).

En esta ocasión, el escritor se lanza a escribir una ambiciosa trilogía sobre los Hildebrandt, una familia norteamericana de clase media que vivirá décadas de historia norteamericana en su propia piel. Encrucijadas es la primera entrega de esta trilogía y llegará a nuestras librerías el 21 de octubre.

La hija de las mareas, de Pilar Sánchez Vicente (Roca Editorial)

La documentalista y escritora Pilar Sánchez Vicente, autora de la sorprendente Mujeres errantes (Roca Editorial, 2018), ahonda en el legado de Jovellanos, fallecido hace 210 años, a través de un relato ficcionado sobre su hija.

Una novela histórica trepidante que hace alarde de recursos formales de todo tipo, en la que el personaje de Andrea Carbayo de Jovellanos escribe sus propias memorias para dejar constancia de lo que vivió cuando fue perseguida por la Inquisición. Una mujer ilustrada, escritora, traductora, maestra y feminista, vista con muy malos ojos por la iglesia y las instituciones del siglo XVIII. Llegará a nuestras librerías el próximo 21 de octubre.

Detendrán mi río, de Virginia Mendoza (Libros del K.O.)

La periodista y antropóloga Virginia Mendoza vuelve a Libros del K.O. tras el impecable Quién te cerrará los ojos (2017), colección particular de historias de personas arraigadas en la España rural que decidieron quedarse cuando los demás abandonaban sus pueblos.

Detendrán mi río aborda, en esta ocasión, el impacto que tienen en las vidas de las personas la construcción de grandes embalses a lo largo y ancho de nuestro país, partiendo de la historia de Cauvaca, una huerta aragonesa que desapareció bajo las aguas del Embalse de Mequinenza. Llegará a las librerías el 1 de noviembre de 2021.