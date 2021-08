Jesús Ruiz Mantilla: "Los bulos son las nuevas armas atómicas contra la democracia y el periodismo"

Ha sido valiente Jesús Ruiz Mantilla (Santander, 1965) al atreverse a hincarle el diente, narrativamente hablando, a la terrible crisis que el periodismo atraviesa. Curiosamente y a pesar de sus posibilidades literarias, este tema ha sido poco abordado desde el campo de la novela y el autor de Papel (Galaxia Gutenberg) atribuye esta carencia a una mezcla de prudencia, miedo y falta de distancia histórica con este fenómeno que ha roto todos los esquemas de la información. Amenazado por intereses políticos y económicos, desconcertado por la irrupción de Internet y la necesidad de nuevas vías de negocio que sustituyan a las clásicas, anclado en un falso debate entre lo digital y lo impreso, el periodismo vive su mayor cambio de ciclo desde que aparecieran los periódicos hace dos siglos.

"Esta novela me rondaba en la cabeza", afirma su autor, "desde hace una década, desde que vi la imagen de una mesa absolutamente vacía en una redacción, sólo ocupada por un ordenador, frente a otras que estaban atiborradas de papeles. Eran dos mundos muy distintos conviviendo en un mismo espacio, una situación que se ha producido en todos los medios anteriores a Internet, desde The New York Times al Diario Montañés. Ahora bien, creo que no se trata de elegir entre periodismo digital e impreso, sino entre periodismo bueno y riguroso o malo y deshonesto. Afortunadamente, en los últimos tiempos se ha producido un pacto entre las generaciones más veteranas de periodistas y las nuevas promociones para lograr una síntesis de las mejores virtudes de unas y de otras a favor de la dignificación de la profesión".

Periodista cultural con una larga carrera en el diario El País y autor de varias novelas y ensayos, Ruiz Mantilla pone dos películas recientes como ejemplos de acertados retratos del periodismo: La sombra del poder (Kevin Mac Donald, 2009) y Los papeles del Pentágono (Steven Spielberg, 2017). No obstante, el cine español, al igual que la literatura, recalca el autor de Papel, se ha ocupado muy poco de la crisis del periodismo con todas sus derivaciones económicas, laborales e ideológicas.

Tiene claro Ruiz Mantilla, como tantos profesionales, que la independencia de los medios ha estado y sigue estando en entredicho. "Los periodistas", señala, "hemos perdido independencia y los poderes políticos y los bancos han vampirizado nuestra sangre. Y nuestra sangre se llama independencia. Crisis publicitaria, ausencia de modelo de negocio, recortes de plantillas y un largo etcétera resumen la historia reciente del sector que ahora parece atisbar el final del túnel a través de las suscripciones de pago y a partir de que algunos propietarios empiezan a comprender que resulta necesario recuperar la credibilidad. No conviene tampoco olvidar que el nuevo periodismo ofrece muchas posibilidades como las series documentales que están en auge".

En cualquier caso, este afable periodista que ha entrevistado a multitud de personajes del mundo de la cultura y la política confiesa que su mayor temor apunta a los bulos, las hoy llamadas fake news, que califica de "uno de los mayores peligros, las nuevas bombas atómicas, contra el periodismo y la democracia". Desde Donald Trump a Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal pasando por Jair Bolsonaro o la campaña del Brexit esta guerra de la desinformación amenaza con erosionar las instituciones democráticas.

Un 'thriller' en una redacción

A juicio de Ruiz Mantilla, es una lucha abierta del bien contra el mal en la que "las mentiras viajan a la velocidad de la luz mientras la verdad avanza con mucha más lentitud". Tras proponer aumentar nuestro sentido crítico y los controles democráticos, el novelista menciona el papel desempeñado por la Rusia de Vladímir Putin, "que juega a desestabilizar a la Unión Europea", o la deriva autoritaria de la era Trump, "que fue la cumbre de la manipulación en connivencia con las grandes compañías tecnológicas".

De todo ello se nutre Papel, un thriller ambientado en una gran redacción de la España de hoy y con una extensa galería de personajes, algunos de ellos muy reconocibles. A partir de una trama de intriga Ruiz Mantilla recorre los mundos y los submundos de la profesión, entre ellos los poco conocidos y gansteriles fabricantes de rumores. Entretanto, el hilo conductor lo marcan algunos de sus diversos protagonistas que abarcan desde los directores del medio a los becarios, desde los consejeros delegados a los reporteros.

Al fondo late el ambiente agitado de una redacción que lucha por un futuro en un camino lleno de obstáculos externos e internos y que se debate entre la analógica tinta y las pantallas digitales. Una especie de voz en off, la del narrador en primera persona que se alterna con el relato en tercera persona, va desvelando las peripecias de los protagonistas. Jesús Ruiz Mantilla explica por qué eligió esta opción para narrar este thriller: "Quería que un periodista contase la historia a modo de reivindicación del rigor profesional. De hecho, el narrador está pidiendo de alguna forma a los lectores que se fíen de él porque cuenta con los documentos y los testimonios que prueban que su narración es verídica". En una clave entre reflexiva y gamberra el narrador recomienda libros o músicas o cita a escritores como Walt Withman u Octavio Paz.

El tramo final de redacción de la novela, a la que Ruiz Mantilla ha dedicado cuatro años de investigación y de escritura, le sorprendió al autor durante el terrible arranque de la pandemia que resolvió incorporar a su narración. "No podía obviar esta catástrofe al hablar de una historia de hoy", comenta. A pesar de tratarse de una novela oscura, en palabras de su autor, Papel apunta también a la esperanza, a la pasión por la vida. El contraste entre la muerte de un veterano periodista, enterrado sólo con la presencia de tres allegados; y el nacimiento del hijo de una pareja de jóvenes redactores relacionada con aquel simboliza esa encrucijada en la que se mueve hoy el periodismo.