Arde Bogotá arrasa en los primeros premios anuales de la refundada Academia de la Música

La renovada Academia de la Música, que retomó su actividad el pasado mes de enero, celebró este lunes en el Palacio Municipal de IFEMA en Madrid los primeros premios anuales de su nueva era. La cita tuvo un nombre claro: el Arde Bogotá, que conquistó la gala con seis galardones, incluidos Mejor artista del año, Mejor álbum del año por Cowboys de la A3, Mejor canción del Año por Los perros y Mejor nuevo artista.

Los siguientes en la lista de homenajeados les siguieron de cerca. El dúo granadino La Plazuela cerró la noche con cuatro premios, entre ellos los de Mejor canción fusión, Mejor canción alternativa por Péiname Juana y Mejor álbum de música alternativa por Roneo Funk Club Remixed, su último disco.

C. Tangana, Iván Ferreiro y Silvia Pérez Cruz se llevaron el bronce con tres distinciones cada uno. El artista de canciones como Demasiadas Mujeres o Ingobernable recibió los galardones en Mejor canción de rap/hip hop por su tema Estrecho/Alvarado y Mejor canción en gallego y Mejor videoclip, ambas gracias a Oliveira dos cen anos, el tema que el artista madrileño preparó como himno para el Celta de Vigo. Tres también son los que se llevó Iván Ferreiro a casa. Su álbum Trinchera pop ganó la categoría de Mejor álbum de pop/rock y su canción En las trincheras de la cultura pop obtuvo la Mejor canción pop/rock y Mejor compositor del año.

Por su parte, la cantante y compositora Sílvia Pérez Cruz fue la mujer más premiada de la noche. Con Toda la vida, un día se llevó el Mejor Diseño de álbum y Mejor álbum de cantautor. También la Mejor canción en catalán/valenciano/aranés con Ell no vol que el món s’acabi, la primera canción de su último álbum.

Entre los premiados no pudieron faltar otras de las grandes figuras de la industria musical en español. Aitana o Quevedo no solo recibieron la misma cantidad de premios (dos), sino que incluso compartieron premio ex aequo en la categoría de Mejor canción urbana por Miamor y Columbia. Aitana también se alzó con la Mejor canción de electrónica por Los Ángeles, mientras que Quevedo y su disco Donde quiero estar fue reconocido como Mejor álbum de música urbana. Entre los demás galardonados de la gala figuraron Ana Mena, Alizzz, Coque Malla, Mikel Izal, María José Llergo e Israel Fernández.

La gala, conducida por las actrices Abril Zamora y Andrea Guasch, el periodista Ángel Carmona y el presentador Johann Wald, pretendió llegar a la industria a partir de este año con un objetivo claro: reconocer a profesionales de todo el sector musical, desde artistas a compositores y demás representantes de la industria. Presidida por Luis Cobos, la Academia ha recibido este año para su primera edición más de 2.600 candidaturas que han sido valoradas por expertos, especialistas independientes y académicos, según ha informado la propia Academia. Asimismo, el evento contó con las actuaciones de Mikel Izal con Pau Corea, María José Llergo, María Toledo y un cierre de la mano de Iván Ferreiro.

42 categorías en total son las que se repartieron a lo largo de una gala en la que géneros como el rock, la música urbana, el rap, la música alternativa, el flamenco o el folclore también tuvieron cabida. El euskera, el gallego o el catalán también fueron reconocidos en una categoría específica para la mejor canción en cada una de estas lenguas cooficiales. Los Premios de la Academia de la Música (ACAMUS) son herederos de los galardones entregados por la ya extinta Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, que dejó de operar en 2011; y que SGAE y AIE han refundado junto a EGEDI, ahora como asociación sin ánimo de lucro.