Shakira, a por su tetralogía sobre el despecho, ahora con Karol G

Shakira no ha sido la primera en utilizar el arte como forma de vengarse. Ni tampoco la última. De hecho, una semana después del lanzamiento de su sonadísima sesión con Bizarrap, Miley Cyrus transformó su despecho en amor propio en su tema Flowers. Ahora bien, para entonces la cantante de Barranquilla ya había compuesto su propia trilogía sobre el resentimiento, que esta semana va a ampliar con una cuarta entrega: TQG, en colaboración con Karol G. Título cuyas iniciales harían referencia a la frase “te quedó grande” incluida en la canción con el exitoso productor argentino; y que la autora de Tusa lució días después de su publicación en la camiseta con la que acudió a ver un partido de Los Ángeles Lakers.

TQG formará parte del nuevo álbum de Karol G, Mañana será bonito, que verá la luz este viernes 24 de febrero; y que incluirá otras colaboraciones con nombres como Quevedo, Bad Gyal, Sean Paul y Romeo Santos. Los rumores sobre la que unirá por primera vez a Karol G y Shakira se avivaron a finales del pasado mes de enero. Se pensaba que la canción saldría el 2 de febrero, fecha en la que tanto la intérprete de Hip's don't lie como su expareja, Gerard Piqué, cumplen años. Aquel día no se hizo pública, pero la artista conocida como 'La Bichota' confirmó que ya había sido grabada. Y es que fue precisamente ella quien le propuso a su compatriota interpretar juntas este título.

En vista de que Shakira estaba cantando abiertamente sobre su ruptura —que fue anunciada el 22 de junio—, y tras varios años planeando una colaboración musical que todavía no había llegado a buen puerto por no encontrar el tema idóneo; le ofreció a la de Barranquilla un tema de desamor que, según declaró en una entrevista, “dejaba ir mucha ira”. No tardó en aceptar. “Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento”, cuenta que respondió Shakira. “Es una balada en tono menor teñida de reguetón que hierve sororidad”, fueron los detalles que avanzó.

'Te felicito' marcó el inicio del camino

Te felicito prendió la mecha el pasado 21 de abril. Pese a que la colaboración de Shakira con Rauw Alejandro fue publicada antes del anuncio de la separación de la cantante y el exfutbolista, muchos seguidores auguraron que su letra evidenciaba que la pareja no estaba pasando por su mejor momento. Poco más tarde se confirmaría. El tema habla sobre el destape de una infidelidad en la que la artista arranca entonando: “Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron pero no hice caso / Me di cuenta de que lo tuyo es falso / Fue la gota que rebasó el vaso”. Al llegar al estribillo, impone con ironía: “Te felicito, qué bien actúas / De eso no me queda duda / Con tu papel continúa / Te queda bien ese show”.

Eso sí, los versos más evidentes son en los que directamente lamenta haber sido “tan ciega” y “no” haber “podido ver”: “Te deberían dar un Óscar, lo has hecho tan bien”. En su videoclip, dirigido por Jaume de la Iguana, la cantante fabrica un robot al que interpreta Rauw Alejandro, con quien baila en un túnel con luces de neón.

Según reveló en una entrevista con Jimmy Fallon, fueron sus hijos quienes le propusieron el concepto. “Cuando produzco un vídeo es como un lienzo en blanco y no tenía idea de qué hacer. Le pedí a mis hijos que cerraran los ojos y escucharan la canción”, expuso. “Mami, te imagino bailando con un robot”, fue la respuesta de uno de ellos, que germinó lo que acabaría siendo el eje de la pieza audiovisual.

'Monotonía', un tema menos combativo con Ozuna

La segunda entrega de la tetralogía del despecho llegó en octubre, esta vez de la mano de Ozuna; siendo la primera en estrenarse tras haberse hecho pública la separación. En su videoclip, dirigido también por Jaume de la Iguana; Shakira aparece haciendo la compra en un supermercado, donde coincide con el puertorriqueño y otro hombre cuyo rostro no se enseña, pero que termina disparándole con una bazuca arrancándole el corazón. Pese a que no se ve la cara del atacante, los fans de la colombiana establecieron el símil entre su vestuario y el que Piqué lució en el videoclip de la canción Me enamoré en 2017: pantalones grises y sudadera blanca con capucha.

La cantante hace lo posible por recuperar su corazón mientras es pisoteado, visiblemente afectada. En su final, termina metiéndolo gracias a Ozuna en una caja fuerte que cierra con llave. Acto tras el que sonríe mostrando cierta liberación y alivio.

“Nunca dije nada, pero me dolía / Yo sabía que esto pasaría / Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo / Siempre buscando protagonismo / Te olvidaste de lo que un día fuimos/ Y lo peor es que / No fue culpa tuya, ni tampoco mía / Fue culpa de la monotonía / Nunca dije nada, pero me dolía / Yo sabía que esto pasaría / De repente, ya no eras el mismo / Me dejaste por tu narcisismo”, canta Shakira.

La 'Sesión 53', sin filtro

En enero llegaría el culmen con la Sesión 53 que grabó con Bizarrap. En este caso las referencias en la letra fueron directas, afiladas y nada sutiles. Shakira la compuso sobre la base del productor argentino, evidenciando sus tintes autobiográficos. El tema habla de una relación pasada con alguien que se las da “de campeón” pero que dio “su peor versión”. También incluyó versos dedicados a la actual novia de su exmarido, de nombre Clara.

“Tiene nombre de persona buena / Clara-mente, no es como suena / Es igualita que tú / Pa' tipos como tú/ A ti te quedé grande / Y, por eso, estás con una igualita que tú”, clama. La venganza es explícita: “Esto es pa' que te mortifique / Mastique y trague, traque y mastique / Yo, contigo, ya no regreso / Ni que me llores ni me supliques”.

El tema se convirtió inmediatamente el protagonista por excelencia de la semana. Un mes después de su lanzamiento, acumula 340 millones de reproducciones en YouTube y más de 320 millones en Spotify.

El vídeo, rodado en el estudio de Bizarrap dirigido por el bonaerense Pedro Colmeiro, estuvo igualmente lleno de mensajes ocultos y referencias estudiadas, como en seguida detectaron sus seguidores más atentos. Entre ellos, el significado del número 22 (los cumpleaños de ambos, la edad de la nueva pareja de Piqué, las palabras “yo valgo por 2 de 22” que canta justo en el minuto 2:22) y el número 3 (el dorsal del exfutbolista y la canción que dura exactamente 3 minutos y 33 segundos).

Eso sí, su frase más aclamada continúa siendo: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.