Nace CaixaForum+, una plataforma online gratuita para facilitar el acceso a la cultura

Hoy es un buen día para el mundo de la cultura: la Fundación “la Caixa” ha lanzado este martes CaixaForum+, una plataforma de emisión de contenidos de vídeo y audio que pretende “llenar un vacío en la oferta audiovisual del país” con una oferta inicial de más de 300 títulos y más de 1.000 piezas de vídeo y audio, entre los que se pueden encontrar series, películas, podcast, documentales, arte digital, entrevistas, conciertos, óperas y programas de divulgación cultural. La suscripción es gratuita y ya está disponible desde las aplicaciones de descarga o desde su versión web.

Los peculiares techos del porche del CaixaForum en Madrid han resguardado de la lluvia de esta mañana a decenas de asistentes que han acudido a la inauguración de la plataforma, un acto presentado por la actriz Cayetana Guillén Cuervo en el auditorio de la institución. Sin apenas huecos libres entre los asientos del público, la actriz ha invitado al escenario a la directora adjunta de la Fundación “la Caixa”, Elisa Durán, que ha dado las primeras pistas sobre el proyecto: “El consumidor podrá ver una lista de nueve temáticas —cine, artes visuales y plásticas, artes escénicas, literatura, pensamiento e historia, ciencias de la vida, ciencias físicas, arquitectura y diseño y música—, y también podrá elegir el contenido según una variabilidad del tiempo, desde contenidos de dos minutos hasta entrevistas de diez horas”, ha dicho.

Ante la evidente presencia del streaming y los recursos digitales en el público —especialmente el joven—, la idea de la plataforma es “que cualquier persona pueda acceder a la cultura” ha dicho Durán, “desde el público más especialista hasta el más generalista”. A la hora de desarrollar el proyecto también se consideró la situación geográfica: “Es una oportunidad de consumir cultura para aquellos que están lejos”. La directora ha resaltado tres elementos de importancia para definir el proyecto: la calidad de la plataforma, los contenidos y la cercanía con el usuario: “Conociendo al usuario podremos sugerirle y prescribir cada semana y siempre que quiera nuevos contenidos”.

Con Carlos Saura, Fernando Trueba, Rossy de Palma o Blanca Portillo

La mitad del contenido que alberga la nueva plataforma digital son “producciones originales de la Fundación 'la Caixa'”, mientras que la otra mitad la completan “colaboraciones con otras instituciones culturales nacionales e internacionales” así como “compras de derechos de contenidos ya preexistentes”, explica la fundación. En la gran pantalla del auditorio se ha proyectado un vídeo de presentación para ofrecer un adelanto de los contenidos que podrán verse online, donde además se han dejado ver las caras de algunas figuras con las que CaixaForum+ ha contado para entrevistas, documentales, podcast y programas: Fernando Trueba, Isabel Coixet, Carlos Saura, Rossy de Palma, Blanca Portillo, Julio Manrique, Carolina Iglesias y Victoria Martín, Jorge Drexler o Antonio Muñoz Molina son algunos de los participantes, entre un centenar más.

Los contenidos guardan infinidad de temas que apuestan también por las nuevas propuestas de cultura contemporánea y por las voces más jóvenes del panorama actual. Entre las publicaciones, se encuentran De lo urbano y lo rural, un recorrido a través de lo rincones literarios del país con escritores como María Sánchez, Miqui Otero, Marta Sanz, Santiago Lorenzo o Bernardo Atxaga, entre una decena más; también En compañía, una serie documental que hace seguimiento del proceso de creación de varias obras teatrales y sus compañías —La Calòrica o La Perla 29, entre ellas—, de la mano de los dramaturgos Alberto San Juan, Pablo Messiez, Oriol Broggi, Oskaras Koršunovas, Oriol Vila o Irene Escolar, entre muchos más.

José Luis Guerín, el merecedor del Goya a la Mejor Película Documental en 2001 por En construcción, reflexiona a través de una elección propia de cinco películas sobre el tratamiento fílmico del paisaje y los recursos de los cineastas a la hora de ubicarse en el lugar filmado, técnica compartida con fotógrafos y pintores. La pieza se llama El paisaje fílmico y ya puede verse en la plataforma.

Leticia Dolera, en la presentación

Otra de las protagonistas del acto de inauguración ha sido Leticia Dolera, que ha subido al escenario para compartir la emoción de estrenar un potente proyecto cultural en el que, además, también participa. Dolera ha desvelado que en la pieza en la que aparece viajará hasta el Guggenheim de Bilbao, donde un comisario de arte le acompañará en un recorrido de tres obras “explicando el contexto cultural, social y político, que creo que es de un gran valor y que puede ayudar a entender el porqué pasa todo lo que pasa”, ha revelado Dolera.

La actriz y directora de El fin del amor y de Vida perfecta ha criticado la insistente presencia de “la cultura de algoritmos” entre la oferta cultural del país, y ha hecho hincapié en lo “agradecidos” que se sienten muchos profesionales por la innovación de plataformas que apuestan “por la otra cultura”: “Grandes obras maestras del cine, el teatro o la literatura no encajaban en la cultura del algoritmo y ahora, gracias a quien arriesgó por una visión diferente, innovadora, se pueden llevar a cabo”.

La actriz también ha hablado sobre la ventaja que suponen las entrevistas y diálogos con los participantes que apoyan y acompañan los contenidos: “Es una forma de educar al espectador”. Igual de valioso le parece la oportunidad de dar voz a todo el equipo profesional que se esconde detrás de cualquier creación cultural: “Esto acerca no solo a los artistas, sino también a toda la parte del equipo técnico: contar cómo se hace una película, cómo se realiza una serie o cómo se produce el sonido son cosas muy interesantes, y esta plataforma las ha podido desarrollar”.

Grandes obras maestras del cine, el teatro o la literatura no encajaban en la cultura del algoritmo y ahora, gracias a quien arriesgó por una visión diferente, se pueden llevar a cabo Leticia Dolera — Actriz, directora y guionista

Un proyecto incrementado por la pandemia

El director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana, y el del Gran Teatre del Liceu, Víctor García de Gomar, también han intervenido en el acto para hablar de los orígenes y perspectivas de la nueva apuesta de la fundación. “Las instituciones tenemos el deber de señalar qué es lo que tiene calidad y qué es lo que no la tiene”, ha dicho García de Gomar. Los directores del museo han explicado que el proyecto comenzó en 2019 cuando observaron que “el consumo de la cultura a través de pantallas era mayor”, pero fue en pleno confinamiento cuando “las peores épocas de aislamiento lo intensificaron”, explican. Lo que vino después fue la necesidad de hacer una apuesta firme para, como cuenta Solana, “salir cuanto antes y poder dar una respuesta al consumidor allí donde esté”: “Sobre todo, para promover el hábito cultural”.

Para Solana y García de Gomar, ponerse de acuerdo entre instituciones para un proyecto así “es muy difícil” y por eso CaixaForum+ “es un hito”: “Estamos hablando del Museo del Prado, del Museo Guggenheim de Bilbao, del Gran Teatre del Liceu o del Teatro Real, por citar algunos. Es una plataforma revolucionaria en este sentido”, han revelado. “A la hora de colaborar con las instituciones la respuesta fue encantadora. Había un entusiasmo generalizado, y de ahí que la mitad de los contenidos sean de entidades colaboradoras tanto a nivel nacional como internacional”.

Los ponentes también han dejado claro que “CaixaForum+ nace hoy, pero seguirá creciendo”, tanto territorialmente como en contenidos. “Estamos trabajando ya para lanzar la plataforma en Portugal, y tendremos más novedades durante el año que viene”, han dicho. Se espera que a partir de febrero de 2023 se estrenen nuevos contenidos de forma semanal con el objetivo de alcanzar los 400 títulos en su primer año.

María Arnal y un canto gregoriano del Mediterráneo

La artista catalana María Arnal también ha estado este martes sobre las tablas del CaixaForum. Con su interpretación a capella del canto gregoriano Cant de la Sibil·la, un drama litúrgico que se perdió a mediados del siglo XVI por considerarse pagano pero que sobrevivió en Barcelona y Mallorca, ha conseguido crear en el espacio un silencio abrumador. La cantante lo incorpora en su último disco Clamor, con la colaboración del poeta Eduard Escoffet y de Holly Herdon, una de las pioneras de la música de inteligencia artificial. La canción es “una de las más antiguas del planeta”, ha explicado Arnal, “y se centra en la Sibila, una mujer que tiene el poder de ver el futuro. Es rarísimo porque hay pocos personajes femeninos que no dependan de personajes masculinos en las narrativas y ella, sin embargo, tiene el poder”. El canto se expandió por todo el Mediterráneo pero el Concilio de Trento consideró a Sibila como un personaje pagano y fue entonces cuando dejó de escucharse, pero sobrevivió por su fuerte arraigo en Barcelona y Mallorca. “Lo que me interesó fue escoger esta música tradicional y hacerla contemporánea, así que le hice un arreglo menos oscuro y trabajé con voces sintéticas generadas por inteligencia artificial con Herdon, una editora de vanguardia que está revolucionando el mundo de la música”.

Arnal es otra de las caras visibles de la plataforma, que aparece en el podcast de ciencias físicas Ecos, una serie de episodios narrados por Jorge Carrión y con edición y música de Andreu Quesada producido por Podium Podcast que pone sobre la mesa la cuestión de la escucha como un aprendizaje. Junto a Arnal, participan también María Negroni, Begoña Ugalde, Berta García Faet o Francisco Garamona, entre otros.

La ciencia, una cultura por reivindicar

También los científicos Bartolo Luque y Rubén Duro han intervenido en la inauguración para representar al contenido científico de la plataforma. Los dos han manifestado que actualmente “existen dos culturas: la de letras y la de ciencias” y que por eso es importante crear un nexo y reivindicar la ciencia como cultura. “Por eso mismo me interesó tanto el CaixaForum+” ha dicho Luque, “porque lo que hace es borrar la brecha que existe entre estas dos culturas”.

Las ciencias de la vida y las ciencias físicas serán dos de las secciones de contenidos disponibles en la plataforma online, que abordará temas relacionados con la naturaleza, la historia científica o el sonido. Los científicos han dado pistas sobre uno de los proyectos, que se basará en analizar con profundidad el cómo se hizo la foto del primer hombre en la Luna o en qué estaba pensando Albert Einstein en la pose de su retrato, entre el estudio de otras de las tantas fotografías de ciencia más emblemáticas de la historia.

Se espera que la apuesta por la diversidad, el alto protagonismo del usuario y la destacada variedad de contenido sean los fuertes del proyecto de CaixaForum+, cuyo acceso gratuito revoluciona el panorama de las plataformas de contenido online de la actualidad.