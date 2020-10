Nagore Suárez, de Twitter a la literatura con "La música de los huesos"

Madrid, 1 oct (EFE).- Tras ser toda una reina de Twitter, donde su hilo "El ángel de la guarda" logró más de un millón y medio de impresiones y fue premiado como el mejor hilo de misterio, la joven Nagore Suárez (Madrid, 1994) debuta en la literatura con un enigmático thriller ubicado en la Ribera navarra.

"Escribo desde pequeña y luego tuve la suerte, gracias a los hilos de Twitter, de contactar con la editorial, que les gustara el proyecto de la novela y que decidieran llevarlo hacia delante", explica Suárez en una entrevista con EFE.

En la adictiva "La música de los huesos" un misterio acontecido 40 años atrás pone patas arriba la vida de Anne, una joven periodista que acaba de llegar a la Ribera navarra, para pasar el verano en la mansión familiar.

Una Navarra, eso sí, muy diferente al escenario en el que se han desarrollado otros éxitos recientes, como "La Trilogía del Baztán" de Dolores Redondo, de la que Suárez se declara admiradora.

"Son dos Navarras muy distintas, ella habla del norte, del bosque...y 'La música de los huesos'" se ambienta en la Ribera, cerca ya de La Rioja, una zona en la que árboles hay más bien pocos", explica.

Un paraje sobrecogedor que se convierte en un protagonista más de una historia que combina dos líneas temporales: la actualidad y el verano de 1978. Algo que ha obligado a la escritora a realizar un exhaustivo trabajo de documentación. "Quería que los detalles estuvieran bien, buscar modelos de coches, ver que ropa llevaba la gente...", afirma.

Documentación trabajosa que la autora tuvo que terminar en pleno confinamiento, cuando apenas le quedaban tres capítulos. "Esa fue la parte más dura porque ya de por sí cerrar el final es un poco difícil, pero encima los días de confinamiento que no sabíamos nadie qué estaba pasando...", reconoce.

No obstante, a pesar de la compleja situación, Suárez tuvo desde el primer momento muy claro que quería unos personajes cercanos, con una protagonista llena de humor y sin pizca de sofisticación.

"No quería que mi protagonista fuera un personaje torturado, que tiene un pasado terrible y está siempre triste. Quería que fuera una chica normal a la que de repente le pasan cosas", destaca.

Una Anne que parece compartir muchos rasgos con la autora, aunque ella asegura que no llega a ser su álter ego: "Anne tiene muchas cosas de mí, aunque luego en el libro ha ido adquiriendo su propia personalidad".

Lo que no es casualidad es la relevancia que tienen los personajes femeninos en la trama (Anne, Paloma, Marga, Carmen), algo buscado por Suárez y que es uno de los elementos que más le gustan de su novela.

Personajes muy jóvenes todos ellos a los que se les puede incluir en la llamada generación "millennial", de la que Suárez forma parte. "Quería que fuera un thriller que siguiera las normas del thriller convencional, pero que tuviera un toque en el que las referencias y los personajes fueran más jóvenes. Pero creo que es una novela que puede leer cualquiera", reflexiona.

Es también llamativo el protagonismo de la música, hilo conductor de la novela, y presente en cada capítulo a través de los títulos de canciones de ayer y de hoy. Además de las continuas referencias a películas y series que la autora va desplegando en cada página.

Feliz por la publicación de su primer libro, Suárez reconoce la influencia de las obras que leía de niña, la serie de "Los cinco" de Enid Blyton o las novelas de Agatha Christie. Quizás por eso, siempre que se pone a escribir, "le sale al final una historia de misterio".

Con su primera novela recién publicada, Suárez no oculta la sensación de vértigo que le produce lo que está viviendo y que poco a poco está asimilando, aunque al mismo tiempo siente la escritura como una "necesidad".

Por ello no puede parar de pensar en nuevas ideas, incluida una posible secuela de "La música de los huesos". "Cuando empiezas a escribir no puedes dejar de pensar en más cosas que quieres contar", confiesa Suárez, que asegura que le encantaría que hubiera una continuación pero, agrega: "esto no depende de mí".

Laura Tabuyo