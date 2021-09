Paramount cambia de presidente y director ejecutivo, según medios de EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), 10 sep (EFE).- El liderazgo del estudio Paramount cambiará próximamente después de que Jim Gianopulos, presidente y director ejecutivo de la empresa, deje sus cargos a Brian Robbins, hasta ahora director del canal Nickelodeon.

Así lo adelantaron este viernes varios medios estadounidenses, entre ellos el periódico Wall Street Journal, que citó fuentes familiarizadas con el asunto.

Gianopulos, de 69 años, tomó las riendas del estudio angelino en 2017 tras la partida de Brad Gray en un momento precario, después de una serie de fracasos financieros en la taquilla.

Con Gianopulos al frente, el estudio comenzó a ver progreso en sus cuentas con nuevas franquicias como "A Quiet Place", que obtuvo cerca de 650 millones de dólares en ingresos brutos a nivel mundial, según datos del medio especializado The Hollywood Reporter.

La industria también le reconoce los estrenos de "Mission: Impossible - Fallout", que recaudó 791 millones de dólares en ingresos y la película biográfica de Elton John "Rocketman", que sumó 195 millones de dólares.

Brian Robbins, que actualmente dirige el canal de televisión para niños Nickelodeon, propiedad de la empresa matriz ViacomCBS, tomará el relevo en busca de una renovación de contenidos, de acuerdo a diferentes fuentes citadas en los medios estadounidenses.

Además, estas fuentes apuntaron que Robbins, de 57 años, es un perfil más afín a las demandas de la era de los servicios de retransmisión en directo que Gianopulos.

En caso de confirmarse este movimiento, ViacomCBS ratificará también que la principal prioridad para la compañía será el servicio Paramount+.

Antes de entrar en el mundo de la producción, Robbins protagonizó la comedia "Head of the Class" de ABC.

En 2017, se unió al conglomerado como presidente de Paramount Players para producir series como "Dora The Explorer" y la comedia "What Men Want", antes de ser nombrado presidente de Nickelodeon en 2018.