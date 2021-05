Premio Nacional de Circo critica la "criba" a las payasas en los circuitos

Logroño, 15 may (EFE).- La payasa profesional Merche Ochoa, Premio Nacional de Circo, ha criticado en declaraciones a Efe “la criba” de las mujeres payasas en el acceso a los circuitos de empleo en este tipo de espectáculos, por lo que pide a los programadores "un trabajo sobre la paridad y la calidad de los trabajos que se ofrecen”.

Ochoa (Logroño, 1967), galardonada con el Premio Mujeres en el Arte en La Rioja 2020, ha realizado estas afirmaciones con motivo de la formación que imparte este sábado y mañana, día 16, en la capital riojana en el marco de la primera edición del Logroño Comedy Festival (LOCO), el primer festival de comedia de la capital riojana.

Ha explicado que ha sentido un trato diferente respecto a los hombres en el mundo del espectáculo y del humor “montones de veces", ya que "las mujeres tienen que demostrar más, hacer más y trabajar más para llegar a los mismos lugares” que los varones, y, “muchas veces, con menos repercusión, tanto en los circuitos como en los medios”.

“Cada vez hay más festivales de payasas y eso se debe a que no accedíamos a los circuitos, donde ponían a una y ya habían cubierto el cupo, algo que no tiene nada que ver con la calidad de los trabajos de las mujeres payasas, porque hay grandes artistas en España, no hay que irse lejos para encontrarlas”, ha subrayado.

Ha remarcado que “también es verdad que hay que dejar de programar a las mujeres solo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 25 de octubre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y programar mujeres durante todo el año”.

“Estamos viviendo un momento un poco convulso para el arte y las programaciones, pero la gente necesita reír y airearse, en estas situaciones en las que estamos más grises y, cuando la gente acude a verte, al acabar la función, se acercan y te dicen 'gracias, porque necesitaba esto’”, ha resaltado.

El taller que ofrece Ochoa en el LOCO lleva por título “Habitar la escena”, algo que se hace “con honestidad, viviendo en el aquí y el ahora, con ganas de jugar y de transmitir, así como con conocimientos del elemento que es el escenario”, ha especificado.

Ha asegurado que “todo eso se puede entrenar y aprender, es un oficio y, como todos, tiene una parte técnica y un factor muy importante de intuición y corazón, y, sin esa parte, la técnica no vale mucho”.

Ochoa ha resaltado que “esto es como un intérprete de un instrumento, puedes tener un violín maravilloso, pero, si no le pones alma, lo que tú interpretes no va a sonar igual, es una mezcla entre esa técnica impecable y ponerle corazón, ahí es cuando, realmente, emocionas”.

Respecto a cuándo un payaso puede decir en voz alta “soy payaso”, cree que ese momento llega “cuando uno nota que está haciendo lo que tiene que hacer y que está en el lugar en el que tiene que estar" aunque "una cosa muy importante también es que pague sus facturas viviendo de este oficio”.

Además de llevar su oficio por toda España y otros países es la fundadora del espacio de formación barcelonés “El Rinclowncito”, que el próximo octubre cumple 10 años, al que se suma otro de sus proyectos, la exposición documental “Payasas, bártulos y cachivaches, Camino abierto”, que “rescata figuras de payasas desde 1840” a través de fotografías y cartelería y que se puede visitar en la actualidad en un centro cívico de Barcelona.

Sergio Jiménez Foronda