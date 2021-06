"Rolando del camposanto", una historia infantil para vencer el miedo

Madrid, 27 jun (EFE).- Reírse del miedo para superarlo, esto es lo que propone el periodista y escritor italiano Fabio Genovesi (Forte dei Marmi, 1947) con su primera novela infantil, "Rolando del camposanto", una aventura fantástica protagonizada por un "niño raro" que dará miedo, una sensación que el autor combate con el humor.

Cuando era pequeño la profesora de Genovesi, llamó a su madre para contarle que su hijo tenía un "problema", es decir, que le gustaban cosas "extrañas" y siempre estaba alejado del resto de niños.

Pero la madre de Genovesi no se preocupó, porque su hijo era feliz y ella consideraba que todo el mundo era raro, así que el autor de "Rolando del camposanto" ha recuperado este recuerdo para adentrarse en el territorio de la literatura infantil con paso firme de la mano del un niño "raro", Rolando, y su pájaro parlanchín Chip.

Los dos protagonistas de esta novela (Edebé) que ha supuesto para el italiano toda una "experiencia particular" ya que es un escritor de novela para adultos.

"No soy especialista en literatura para niños y jóvenes, pero sucede que a veces mis novelas se las leen los adultos a sus hijos y se me ocurrió escribirles directamente a ellos", cuenta a Efe en una entrevista el también periodista especializado en ciclismo.

Así que, aunque estaba un "poco asustado" se alió con los sentimientos y abandonó la "razón", porque considera que éste es un territorio que "no te lleva a ninguna parte".

"La suerte -explica- es que no he crecido, vivo como un niño en muchos aspecto, es el tipo de vida que no entienden tus coetáneos, pero para mi no es extraño. Si escribo un libro no tengo que pedir permiso a nadie y me parecía muy fácil escribir con la voz de un niño porque yo no la he perdido".

Y lo hace con la mejor de las herramientas, el humor y siempre dominando la trama con el objetivo de convertirse en una suerte de narrador que no solo va dirigiendo la historia, sino que anima, incluso reta a seguir, o no, leyendo. Porque Genovesi avisa al lector que puede que lo que lea le de miedo o no le guste.

"No tengo hijos, pero me gustan mucho los hijos de los otros, y me gusta mucho reírme de las cosas que normalmente no hacen risa, como el miedo. La manera de superarlo es equivocada porque no hay que decirle a un niño que no lo sienta, o que no llore o que hay que ser valiente a la fuerza. Comprender el miedo te hace estar mejor", dice en una videoconferencia que realiza en el jardín de su casa, lugar donde todas las mañanas se sienta a escribir.

En concreto en "Rolando del cementerio. Dos fantasmas que salvar" Genovesi nos presenta a Rolando, un niño que vive en un cementerio junto a su tio (encargado del camposanto) y un cuervo, su único y mejor amigo. Pero un día su tranquilidad se ve rota cuando se le aparecen los fantasmas de dos pequeños primos que fallecieron en un accidente y que le piden un favor.

Una petición que le hace emprender a Rolando una aventura en la que se cruzará con animales que hablan y una niña especial.

Una historia ésta que cuenta a los niños, esos lectores a los que considera "inteligentes": "a menudo los adultos creen que los niños son idiotas, y no se acuerdan cuando eran pequeños. Los niños tienen una visión única de la vida y la única cosa que no entienden son las injusticias".

Por eso este libro también está repleto diálogos con mensajes llenos de valores como la fuerza, la amistad y las ganas de superar miedos y debilidades. Mensajes situados en un universo que en algunas páginas logrará poner los pelos de gallina a los más pequeños. Pero, "es más peligrosa una calle de la ciudad que un cementerio", apunta el autor con la firme intención de que se supere el miedo.

"Cuando lo escribía me gustaba el hecho de pensar que este libro escrito lo leyeran también los adultos, porque los libros son grandes aventuras, y me gustaba que pudiera apasionar a ambos, sean grandes o pequeños. Si una historia es bella gusta a todos", expresa este periodista que en apenas unos días se embarcará en un viaje de varias semanas para cubrir el Tour de Francia para la RAI.

Amante de las películas de terror de cineastas españoles como Jacinto Molina Álvarez, artísticamente conocido como Paul Naschy, Genovesi considera que la lectura "no tiene que ser una obligación", sino una "elección" que te lleve al "placer".

"Cuando se dice que los niños no leen para mi no es lo importante, lo importante es que al menos quien lea lo haga porque lo elige. Así que por eso el narrador tiene que ser el que invite a seguir, decirle sígueme aunque no te fíes, y es un modo de darles a elegir", añade.

En la actualidad, y a punto de ir a cubrir el Tour de Francia, Genovesi está inmerso en la promoción en Italia de su última novela "El calamar gigante", pero confiesa que está pensando en escribir una continuación de Rolando dado el éxito que este libro ha tenido en Italia, donde se publicó en 2019.

"Lo que pasa -concluye- es que nunca decido nada en mi vida, dejo que las cosas decidan, y como sucedió en con Rolando espero que llegue un pájaro. Siempre escribo en mi jardín y por la mañana tengo muchos pájaros libres, así que a lo mejor un día llega uno y me cuente una historia".

Pilar Martín