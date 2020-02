El sindicato que investigó a Plácido Domingo pidió dinero al tenor a cambio de no publicar detalles

El tenor Plácido Domingo y el sindicato de ópera de Estados Unidos que le investigó por supuestos delitos de acoso sexual estaban negociando un acuerdo de medio millón de dólares (unos 460.110 euros) para que no se difundiesen los detalles de las conclusiones de las pesquisas, un posible pacto que se fue al traste por una filtración, según The New York Times, si bien el sindicato habla de "multa".

"A nuestro entender sería la [multa] más grande que se impondría a un miembro del sindicato", se defendió AGMA en un comunicado emitido el martes por la noche. A su vez, aseguran que no estaba en sus planes la difusión de los detalles ya que habían prometido confidencialidad a los testigos. "Cualquier insinuación de que el sindicato haya recibido dinero para ocultar información es evidentemente falsa", concluían.

Sin embargo, el New York Times llegó a esa conclusión a través de un correo filtrado y firmado por dos altos cargos del sindicato: Leonard Egert, su director ejecutivo y el presidente, Raymond Menard. "Debido a esta flagrante violación de confidencialidad, el abogado de Domingo retiró el acuerdo, que se basaba expresamente en la promesa de AGMA de mantener silencio sobre los detalles de la investigación", rezaba el texto.

Anteriormente, los funcionarios sindicales habían dicho que algunas de las mujeres que habían hablado con los investigadores habían insistido en la confidencialidad por temor a posibles represalias de la industria. Sin embargo, tal y como explica el medio neoyorquino, Associated Press, agencia que destapó las acusaciones de abuso sexual, no publicó ningún nombre de mujer que no se hubiese hecho público antes.