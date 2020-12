Texas se reencuentran con Wu-Tang Clan en su nuevo sencillo, "Hi"

Madrid, 1 dic. (EFE).- Texas ha lanzado este martes el tema "Hi", que constituye el primer anticipo de su próximo disco de estudio, aún sin fecha de publicación, y que les ha llevado a reencontrarse con la veterana y emblemática formación de hip hop Wu-Tang Clan.

Definida por la compañía del grupo escocés como "una exultante porción de alegría", constituye además la primera canción en la que el colectivo estadounidense ha puesto su sello en los tres últimos años, con la participación activa de RZA y Ghostface Killah.

Corría el año 1998 la primera vez que ambas formaciones se encontraron. El motivo fue la remezcla del clásico "Say What You Want" de Texas que presentaron ese mismo año en los Brit Awards y que cerró el recopilatorio que Sharleen Spiteri y sus compañeros editaron dos años después.

La artista volvió a reencontrarse con RZA en Glasgow el pasaño año para el rodaje de un documental en el que recordaron aquella colaboración y, según cuenta su oficina en nota de prensa, aquello dio pie a repetir el reencuentro con un nuevo tema.

Considerados una de las grandes influencias del hip hop, con álbumes emblemáticos como "Enter The Wu-Tang (36 Chambers)" (1993), que está considerado uno de los mejores de la historia de la música, hay que retroceder a 2017 para encontrar su último disco de estudio, "The Saga Continues".

Ese mismo año lanzó Texas su último trabajo hasta la fecha, "Jump On Board". A principios de 2020 trascendió que el que será su sucesor y noveno álbum llevará por título también "Hi", aunque de momento solo se ha informado que se publicará "en 2021".

El grupo inició su carrera en 1989 con "Southside", que incluía el éxito "I Don't Want a Lover". Desde entonces, ha despachado más de 30 millones de copias de sus once discos, entre los que cabe destacar "White on Blonde" (1997) y "The hush" (1999), con otros clásicos de su producción como "Black Eyed Boy", "In our lifetime" o "Summer son".